La Sala Robayera de Miengo abre este sábado la muestra 'Ventrílocuo', de Gorka Mohamed

La Sala Robayera del Ayuntamiento de Miengo abrirá este sábado, 17 de agosto, la exposición 'Ventrílocuo' del artista de origen español-iraquí Gorka Mohamed, en la que se podrán ver una veintena de pinturas al pastel y dibujos.

En la Sala, del Ayuntamiento de Miengo y ubicada en la Antiguas Escuelas de Cudón, se instalará esta muestra que se podrá ver hasta el 22 de septiembre.

Se trata de una colección de retratos donde el pintor parodia con humor las figuras de autoridad, fusionando referencias cultas de la historia del arte con guiños a la cultura popular, influido por las figuras de los cartoons o dibujos animados, con su característica perversidad polimórfica, bajo una óptica profundamente surrealista.

Los títulos, cargados de ironía y dobles sentidos, completan el significado de cada obra, como “The Marquise of Promiscuos Gear Stick”, “Doña Isabel Soplamocos del Polyhedric Psyque”, “Doña Ana Bluechip del Detox”, “Signorelli del Augmented Reality”, “Yolanda Wimbledon del Set of Inverted Statements”, “Elena Rooibos del Tight Zip” o “I lie better than you dress”.

Gorka Mohamed cuestiona la autoridad simbólica del retrato, un género clásico de la historia del arte que durante siglos ha servido al poder (especialmente desde el Renacimiento y con mayor énfasis durante el Barroco y el Rococó), así como las jerarquías, las diferentes formas de poder y los códigos y estereotipos que dominan nuestro entorno sociocultural.

De origen español-iraquí, Gorka Mohamed (Santander, 1978) estudia la carrera de piano en el Conservatorio Ataúlfo Argenta y se gradúa en Arte y Diseño en la Escola Massana de Barcelona en 2003, completando su formación con un MFA en 2008 en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres, ciudad donde ha residido durante 14 años.

Su práctica artística, centrada fundamentalmente en la pintura y el dibujo, muestra las tensiones y contradicciones del individuo contemporáneo, de ahí el aspecto grotesco de sus personajes, construidos como si de un ensamblaje se tratara.

Su trayectoria se ha desarrollado ampliamente fuera de España en galerías y centros de arte de Reino Unido, Francia, Líbano, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Holanda, Filipinas, China, Japón o Corea.