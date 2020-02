El PRC perdería a la mitad de sus votantes sin Miguel Angel Revilla como candidato

El PRC volvería a ganar las elecciones autonómicas en Cantabria con una clara ventaja sobre sus competidores de celebrarse una nueva cita con las urnas en este momento, pero los regionalistas pueden enfrentarse a un serio problema en el caso de que su líder decida dar un paso atrás y opte por la retirada, ya que la mitad de su electorado votaría a otro partido si Miguel Ángel Revilla cumple su palabra y no repitiese como candidato.

Así se desprende de una encuesta elaborada por SW Demoscopia, una consultora especializada en análisis electoral y evaluación de políticas y servicios públicos, que ha realizado un sondeo de opinión en Cantabria a través de 800 entrevistas telefónicas y presenciales durante la primera semana del mes de febrero y que refleja, entre otras cosas, los efectos que ha tenido en la política cántabra algunos acontecimientos importantes como la reciente investidura de Pedro Sánchez.

Según esta encuesta, la estimación de voto del PRC en estos momentos es del 32,5%, ligeramente por debajo de sus resultados en las elecciones autonómicas del mes de mayo aunque aún como claro vencedor, ya que se sitúa diez puntos por encima de sus rivales inmediatos. Más disputada estaría la segunda plaza, con el PSOE con un 22,5% y el PP con un 22,4%, es decir, un empate técnico dentro del margen de error de la encuesta que se resolvería por un puñado de votos.

En función de estos datos, los socialistas experimentarían un repunte con respecto a los resultados de mayo y se colocan en disposición de luchar por la segunda plaza después de muchos años de caídas constantes, compitiendo directamente con un PP que no remonta y que podría ser tercero en un territorio donde fue hegemónico durante décadas.

Y es que los populares siguen sufriendo a costa del crecimiento de Vox, al que este sondeo de SW Demoscopia estima una intención de voto del 8,6%, en la misma línea que vienen apuntando todas las encuestas a nivel nacional con el partido de extrema derecha, que sigue consolidándose y arañando votos, cuando en los comicios autonómicos estuvieron a punto de no obtener representación y alcanzaron el 5% de forma agónica.

La gran sorpresa la podría dar Unidas Podemos, que capitaliza claramente su presencia en el Consejo de Ministros dentro del Gobierno de coalición con el PSOE y se dispara hasta el 7,1% cuando hace tan solo nueve meses obtuvo cuatro puntos menos y se quedó muy lejos de revalidar su presencia en el Parlamento de Cantabria, donde había tenido hasta tres diputados en la legislatura anterior. A la espera de la celebración de sus primarias internas para renovar a su dirección, que llevan más de un año paralizadas, el partido crece sin cabeza visible en Cantabria.

El gran damnificado del sondeo sería Ciudadanos, al que la encuesta le otorga una intención de voto del 3,9%, menos de la mitad de lo conseguido en los comicios de mayo, confirmando así la grave crisis del partido naranja cuando se encuentra todavía inmerso en un convulso periodo de renovación de su liderazgo como consecuencia de sus últimos batacazos electorales.

Aunque el sondeo de SW Demoscopia no hace una proyección de escaños, con estos datos la candidatura de Cs no obtendría representación en la Cámara al no superar la barrera exigida del 5%, y el Parlamento de Cantabria estaría integrado por cinco formaciones políticas: PRC, PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos, que recuperaría así su presencia en las instituciones cántabras.

La sucesión de Revilla

La encuesta va más allá de los meros resultados electorales y se adentra en otros asuntos candentes de la actualidad cántabra, como la posible sucesión de Miguel Ángel Revilla. El secretario general del PRC, que ha sido cabeza de cartel de los regionalistas desde hace cuatro décadas en todas las convocatorias electorales desde la restauración de la democracia, cumplió 77 años el pasado mes de enero y ha mantenido reiteradamente que no volverá a ser candidato.

De ser así, su partido podría pagarlo de forma contundente en las urnas, ya que casi la mitad de su electorado reconoce que no elegiría la papeleta del PRC si Revilla no se presenta. En concreto, un 47,2% de los encuestados señala que votaría a otros partidos en ese caso, frente al 52,8% que se mantendría fiel a los regionalistas.

Gráfico de SW Demoscopia sobre la fidelidad del voto del PRC sin Miguel Ángel Revilla.

Esta volatilidad en el voto del PRC abre mucho el abanico y amplía el horizonte para sus principales competidores, PSOE y PP, que podrían beneficiarse de esta fuga de votantes y competir incluso por la victoria si atraen a esos miles de 'huérfanos' por la retirada de Revilla.

Dado el ensanchamiento del electorado del PRC hacia la izquierda gracias a un perfil más progresista del partido de Revilla como consecuencia de sus reiterados pactos con el PSOE a nivel autonómico y local, quien previsiblemente estaría en mejor disposición para aumentar su granero de votos serían los socialistas, que hasta ahora venían pagando en las urnas su coalición con el PRC con un descenso continuado en sus resultados electorales.

Gráfico de SW Demoscopia sobre la necesidad de cambiar de presidente de Cantabria.

Estos datos contrastan con los resultados de otra de las preguntas que plantea el sondeo, que cuestiona directamente a los encuestados por la necesidad de un cambio en la Presidencia del Gobierno de Cantabria. Ante esta elección, el 53,7% considera que sí es necesaria esa renovación en la cabeza del Ejecutivo autonómico, frente al 46,3% que considera que no es necesaria y opta por la continuidad de Miguel Ángel Revilla al frente del Gabinete.

Además, el 56,1% aprueba la gestión del PRC en las áreas que los regionalistas tienen encargadas dentro del Gobierno de Cantabria, frente al 43,9% que las valora negativamente. En el caso de los socialistas, con los que comparten el Ejecutivo de coalición en la comunidad autónoma, el resultado apunta a un 47,2% que valora positivamente la gestión del PSOE, frente a un 52,8% que les suspende.

Conocimiento y confianza

En cuanto al nivel de conocimiento de los líderes políticos de los principales partidos de Cantabria, Revilla se impone claramente al resto alcanzando un 98,8%. María José Sáenz de Buruaga, por ejemplo, obtiene casi veinte puntos menos, ya que la presidenta del PP cántabro se queda en un 80,6%, mientras que Pablo Zuloaga, vicepresidente autonómico y secretario general del PSOE, alcanza un 78,2%.

La encuesta pregunta también por otros políticos con cargos de relevancia y que suenan en las quinielas como posibles sucesores en sus respectivos partidos. Así, por parte del PRC, el sondeo de SW Demoscopia señala que al alcalde de Torrelavega, Javier López Marcano, lo conoce un 52,9% de los encuestados, mientras que la consejera de Presidencia y secretaria de Organización de los regionalistas, Paula Fernández, tiene un nivel de conocimiento del 52%. Por parte del PP, algo más reconocida es la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que logra un 78,7%, mientras que el diputado nacional Diego Movellán se queda en el 60,3%.

Nivel de conocimiento de los líderes políticos de Cantabria según la encuesta de SW Demoscopia.

Sobre el nivel de confianza que despiertan estos mismos políticos, el sondeo apunta que el único que aprueba actualmente es Miguel Ángel Revilla, con un 58,6%. Pablo Zuloaga despierta el apoyo del 46,4%, mientras que María José Sáenz de Buruaga solo genera confianza para el 37,4% de los encuestados. En esta métrica sale relativamente bien parada Gema Igual, con un 46,7%, frente al 36,1% de Javier López Estrada, el 33% de Paula Fernández o el 30,5% de Diego Movellán, los tres que peor valoración obtienen de los encuestados.

Nivel de confianza de los líderes políticos de Cantabria según la encuesta de SW Demoscopia.

Apoyo a la investidura

Los datos positivos que consigue Miguel Ángel Revilla a nivel personal en este sondeo, sin embargo, dejan algunas dudas sobre el futuro del PRC cuando el actual presidente de Cantabria decida apartarse de la primera línea. Además de ese riesgo de fuga de votantes apuntado en el sondeo, los regionalistas acusan también su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez, que un 54,8% de los encuestados considera que tendrá consecuencias negativas para Cantabria.

Sobre la decisión del PRC de negar su apoyo al líder socialista para que repitiera como presidente del Gobierno de España, con un giro de última hora en el Congreso de los Diputados que estuvo a punto de tumbar al bipartito en Cantabria y desató una grave crisis interna en el seno del Ejecutivo autonómico, un 45,5% de los encuestados por SW Demoscopia considera que fue errónea y censura esta postura de los regionalistas.