Revilla defiende su pacto “sin trampa ni cartón” con el PP: “Es mejor gobernar en solitario que mal acompañado con Vox”

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria en funciones y líder del PRC, ha vuelto a ofrecer al Partido Popular un pacto para que María José Sáenz de Buruaga sea presidenta de un gobierno en minoría sin Vox. Para el dirigente regionalista, “es mejor que gobierne sola a gobernar mal acompañada”, ha dicho en referencia a la extrema derecha y su oferta de dar sus votos a Buruaga para investirla presidenta a cambio de entrar en el Gobierno de Cantabria con el PP.

En la segunda sesión de investidura, Buruaga se postula a la Presidencia de Cantabria por el momento con la promesa de abstención de los regionalistas que harían posible un gobierno en solitario a partir del próximo lunes. Revilla ha reiterado este viernes su ofrecimiento de abstención y le ha pedido a Buruaga que, si en las elecciones del 23 de julio el PP resulta victorioso y gobierna en España, mantenga su compromiso y no dé entrada a Vox en el Ejecutivo autonómico. El objetivo del PRC, ha dicho Revilla, es que Vox no toque poder por el peligro para el autonomismo que ello supondría.

“La señora Buruaga ha llegado en el momento y el lugar adecuado de un buen ciclo y hace bien en solicitarnos diálogo: Tiene que hacerlo así porque no tiene mayoría. El PRC se va a abstener para que, sin condicionantes de ningún tipo, pueda cumplir con el compromiso de los ciudadanos diciendo que iba a gobernar en solitario. Y es coherente con el mensaje en campaña del PRC: que intentaríamos que no llegara a fraguarse un pacto entre PP y Vox, que supusiera una involución en las políticas de Cantabria”, ha comentado el presidente saliente.

Revilla ha defendido su oferta de pacto como un “ejercicio de sentido común”, “No hay trampa ni cartón -ha asegurado- porque coincide un PP que quiere gobernar en solitario y un PRC que quiere que gobierne en solitario y sin las ataduras que conlleven una involución”. El líder de los regionalistas no ha evitado expresar su incertidumbre de que, pese a que ahora el PP asuma el gobierno en solitario, no atienda los requerimientos que le pueda hacer un Gobierno nacional del PP, que resulte de las elecciones del 23 de julio, en sentido contrario.

“Tengo dudas de si van a aguantar”, ha proseguido Revilla en la tribuna de oradores. “¿Qué pasaría si el día 23 hay en Madrid una mayoría del PP? Pues, posiblemente, porque son ustedes muy disciplinados, reciban la noticia de que hay que pactar aquí y eso no me gustaría. Intente evitarlo. Por nuestra parte no va a haber problema de que gobierne sola, que es mejor a gobernar mal acompañado”, ha dicho a Buruaga.

Discrepancias ideológicas y económicas

Miguel Ángel Revilla ha dedicado la mayor parte de su discurso a justificar los grandes proyectos de su mandato, que considera que han de mantenerse, por sentido común también. Pero también a cuestionar ideológicamente a Vox por su antiautonomismo y al PP por su falta de concreción en la cuantía de las rebajas fiscales.

Las discrepancias entre PRC y Vox son de tipo ideológico, según Revilla. Para los regionalistas, el motivo del rechazo es el antiautonomismo de Vox. “El rechazo es a un gobierno en donde Vox imponga tesis inaceptables. El PRC nació para dar la autonomía de Cantabria. Cantabria es hoy una realidad consolidada gracias a esa autonomía y no podemos consentir esa involución y que haya partidos que pongan en duda la realidad de esta región”, ha asegurado Revilla, líder de los regionalistas.

En materia fiscal, Revilla ha atacado a Buruaga con ironía: “Nos gustaría que nos dijera a cuánto asciende la rebaja de impuestos. ¿Cuánto supone eso? Porque frente a eso alguien puede pensar en buena lógica que va a haber recortes, que la bajada se compense con la eliminación de inversiones. Si se consigue en algún lugar que bajando todos los impuestos aumente el bienestar y las inversiones estamos ante alguien que merece el Premio Nobel. Nos ha dejado sorprendidos”. Buruaga, como respuesta, ha señalado que el incremento de la actividad económica que conllevaría, supuestamente, una rebaja fiscal compensaría la merma de recaudación.

Defensa de su gestión

Revilla ha defendido la “honradez” de su Gobierno, a propósito de las críticas y el anuncio de Vox de una comisión de investigación para esclarecer políticamente lo ocurrido en la Consejería de Obras Públicas, cuando un alto funcionario de Carreteras articuló un sistema para alterar la equidad en las contrataciones. “Este partido [por Vox] miente constantemente -ha protestado Revilla-. No hubo corrupción del Gobierno, sino de un funcionario. El PRC es el único partido que no tiene a un condenado por corrupción. La seña de identidad del PRC es la honradez”.

También ha protestado Revilla porque se haya dicho que puso como condición para pactar que no se investigara lo ocurrido en Obras Públicas. “No estamos en contra de que se investigue ni de ninguna auditoría por lo que mienten deliberadamente. Nuestros acuerdos son muy sencillos, a cambio de nada material: simplemente hemos ofrecido un pacto para que se respeten cuestiones de sentido común: que se respeten las obras en marcha y que todos admitimos que son obras importantes. Son cosas de sentido común”.

Réplica de la candidata

En su réplica a Revilla, la candidata a sucederlo en la Presidencia de Cantabria le ha pedido que su voluntad de acuerdo no acabe en el apoyo a la investidura, sino que se prolongue durante los cuatro años de legislatura.

“El Partido Regionalista ha demostrado reflejos y le agradezco que haya mostrado su voluntad positiva, que no supone ninguna renuncia -ha dicho-. Se plantea en términos de coincidencia de voluntades. No se protegen conductas sospechosas, no hay ninguna renuncia ni alteración de los principios de buen gobierno. Confío en que la predisposición de acuerdo se prolongue estos cuatro años”.

La dirigente popular ha reiterado que su deseo es gobernar en solitario y ha añadido que no se ha engañado a nadie con ello. “Mi posición durante la campaña fue inequívoca: solicité los votos de los cántabros para un gobierno solitario del PP. Mi partido no ha engañado a nadie y usted lo ha entendido”, ha dicho dirigiéndose a Revilla.

Según el acuerdo adoptado con los regionalistas para su abstención en la investidura, el PP se ha comprometido a “no abandonar ningún proyecto bueno que estaban en marcha” y “elevar la presión de Cantabria para las inversiones del Estado”, ha citado Buruaga.