Vox pide a Buruaga un gobierno como el de Extremadura: “Sin mayoría absoluta no habrá un cambio real en Cantabria”

Vox en Cantabria ha pedido a la líder del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, que siga el ejemplo de su formación en Extremadura y dé entrada en su futuro gobierno a la formación de extrema derecha. Lo ha dicho este viernes la portavoz de Vox, Leticia Díaz, quien nada más iniciar su réplica al discurso de investidura de Buruaga se ha felicitado por la retractación de la extremeña María Guardiola, quien finalmente ha dado una consejería a Vox.

Por segundo día consecutivo ha proseguido en la Cámara cántabra el debate para investir a Sáenz de Buruaga, quien no tiene suficientes apoyos (15 diputados del PP) para resultar elegida por mayoría absoluta (18). Vox, que quiere dar sus cuatro apoyos a cambio de conseguir poder ejecutivo, no ha dado su brazo a torcer, lo que llevará a que el próximo lunes Sáenz de Buruaga sea finalmente investida por mayoría simple con la abstención de los regionalistas de Miguel Ángel Revilla.

Leticia Díaz ha vuelto este viernes a insistir en la necesidad de que el PP en Cantabria garantice su “estabilidad” con un pacto con Vox. Le ha indicado al respecto que, a su modo de ver, no habrá un cambio real en la Comunidad mientras atienda el pacto de abstención que firmó con los regionalistas para que sea presidenta en segunda vuelta por mayoría simple. Vox le ha ofrecido el apoyo este mismo viernes si entran en un ejecutivo, algo que el PP no ha aceptado por el momento.

“Han asumido el chantaje del PRC”, ha asegurado la portavoz de Vox en referencia al pacto PP-PRC de investidura de un gobierno en minoría del Partido Popular. Y ha añadido: “Esta mañana en Extremadura hemos visto un cambio real, pero, aquí, con 15 diputados, no puede haber un cambio real. ¿Qué estabilidad tiene este acuerdo [PP-PRC]? Confío en que reflexione y volvamos al sentido común cuanto antes”. “Usted prometió cambiar las políticas y unos días después de los comicios firmó hacer los mismo, ya tiene usted su 'papeluco'. ¿Un gobierno estable de 15 diputados con el acuerdo regionalista?”, se preguntaba con ironía la portavoz de Vox.

Sáenz de Buruaga

“Cuando desde Vox se nos acusa de entregarnos al PSOE y desde el PSOE de entregarnos a la extrema derecha tal vez estemos en el lugar adecuado”, ha replicado Sáenz de Buruaga a Leticia Díaz. Sáenz de Buruaga ha recordado a Vox y PRC que su presión echará a su formación en brazos del otro para buscar apoyo. “No quiero un pacto con Vox, porque no soy Vox”, ha espetado.

La candidata a la Presidencia ha pedido un voto positivo a su investidura por parte de Vox. Ha dicho a este partido entender su deseo de entrar en el gobierno, pero considera que ese no ha sido el deseo del electorado, que dio 15 diputados al PP, frente a los 4 de Vox.

“Les hemos pedido lo mismo que al PRC, que no obstaculicen mi investidura pero con ustedes no ha sido posible porque su objetivo ineludible es entrar en el gobierno -ha dicho Buruaga a Vox-. Es algo perfectamente legítimo, ahora bien, yo no soy Vox, soy el Partido Popular: tenemos nuestras ideas, nuestro programa de gobierno y 15 diputados para ponerlo en marcha. Los ciudadanos nos los dieron. Pudieron dárselos a Vox, pero prefirieron confiar en nosotros”.

La líder del PP considera que se presenta una legislatura de negociaciones continuas y dio a entender que ahí tendrá mucho que decir Vox, lo que no quiera decir que entre en el gobierno. “Mi mano está tendida a todos”, ha dicho.

“A nosotros nadie nos va a imponer ni su agenda ideológica ni nuestra capacidad de dialogar y llegar a acuerdos -ha señalado-. Creo que lo mejor para Cantabria es un gobierno monocolor. No nos asusta hablar y acordar en esta legislatura. No estoy de acuerdo de que un gobierno en minoría sea inestable. En 1995, el gobierno PP-PRC estuvo en coalición y en minoría. Otro ejemplo, gobierno PRC-PSOE en 2015, que sin mayoría absoluta consiguió el apoyo externo a la investidura”.

Vox desconfía

La réplica de Leticia Díaz al discurso de investidura de este jueves de Buruaga ha sido un intento de demostrar cómo pactar con Revilla es cuestionar la propia trayectoria política del PP que identificaba al PRC con el PSOE. El PP desarrolló una campaña electoral basada en el mensaje de “si apoyas a Revilla, apoyas a Sánchez'. La conclusión de Díaz es que, en coherencia con su campaña electoral, el PP ha de pactar inevitablemente con Vox.

Leticia Díaz ha recriminado a la líder del PP que su discurso programático, con rebaja de impuestos, no es creíble porque “no salen las cuentas”. “Ayer [por el jueves] asistimos a un discurso propio del viejo bipartidismo. Nada transformador para Cantabria, nada que nos distinga y nos haga competitivos -ha afirmado la portavoz de Vox-. ¿No se da cuenta de que no salen las cuentas? Señorías, estábamos acostumbrados al señor Revilla, el eterno vendedor de humo, y usted, sin el más mínimo análisis de la realidad, pretende cumplir hasta la última coma de las 1.200 actuaciones de su programa electoral. ¿Las ha cuantificado y ha visto la posibilidad de llevarlas a cabo gobernando en solitario?”

Díaz ha pedido a Buruaga que se centre en menos medidas, y no abarque las 1.200 prometidas. Concretamente, Díaz le ha demandado tres cosas:

Menos gasto público y reducción del sector público empresarial.

Lucha contra la corrupción.

Una estrategia global para Cantabria.

Comisión de investigación

Vox ha anunciado que va a solicitar la constitución de una comisión de investigación parlamentaria que analice lo ocurrido con el escándalo de corrupción en la Consejería de Obras Públicas. Para los de Vox, no basta con anunciar auditorías, como hizo Buruaga el jueves, sino que ha de ser una comisión de investigación en toda regla la que esclarezca el supuesto desfalco de varios millones de euros en las contrataciones de carreteras.

“Usted nunca será creíble si no pide responsabilidades -le ha espetado Díaz a Buruaga-. El señor Revilla puso una losa cuando dijo que a cambio de que no haya investigación la apoyaría. Para maquillarlo, habla de auditorías, cuando se hacen periódicamente. ¿Piensa apoyar la comisión de investigación parlamentaria que Vox va a solicitar?”