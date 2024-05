El acuerdo para Laredo solo gusta a los médicos: incentivos laborales, 150% de prima por guardia y nada para enfermeras

El acuerdo alcanzado el Gobierno de Cantabria (PP) para cubrir plazas de difícil cobertura en el Hospital de Laredo no ha contentado a todos los sanitarios ni a los sindicatos de clase y profesionales. El PSOE, además, considera que esta no es una solución definitiva a lo que es un problema estructural.

El pacto para la movilidad voluntaria de facultativos del Hospital Valdecilla al de Laredo afecta a 25 profesionales y excluye a otros colectivos sanitarios como el de enfermeras. Es por ello que el acuerdo, aún no firmado, ya tiene el rechazo de los sindicatos CCOO y SATSE. Según reza el acuerdo, los médicos que se presten a cubrir servicios en Laredo tendrán mejoras significativas de puntuación a la hora de traslados y en su carrera profesional, y cobrarán guardia y media por hacer una (150%).

“Al objeto de completar los turnos de guardia de la especialidad de Anestesia en el hospital de Laredo, se ofertará a los facultativos especialistas de Anestesiología y Reanimación del hospital Valdecilla con nombramiento fijo o interino por vacante la posibilidad de realizar guardias de presencia física en el citado hospital con carácter voluntario -se indica en el acuerdo-. El importe correspondiente a dichas guardias se incrementará en la cuantía necesaria hasta alcanzar, sumando el pago de los gastos de desplazamiento, el 150% del valor de la hora de guardia ordinaria Asimismo, se ofertará al personal facultativo del Hospital Valdecilla la posibilidad de realizar actividad extraordinaria de reducción de la demanda (Programa PEREDA) en el Hospital de Laredo con carácter voluntario”.

Esta movilidad estará sujeta a un plazo máximo de nueve meses que podrá ser objeto de renovación.

En cuanto a las mejoras profesionales, ocupar plazas de difícil cobertura computará más para la obtención del concurso de traslados y la carrera profesional. El desarrollo profesional será más rápido (a razón de 1,5 puntos por año trabajado) y se triplicará la repercusión en el caso del concurso de traslados (0,6 puntos por mes frente a los 0,2 del baremo general).

Además, los profesionales que desempeñen su trabajo en una plaza de difícil cobertura tendrán incentivos adicionales en formación, entrenamiento clínico y estancias en centros de referencia, así como que se promoverán otras medidas en la Atención Primaria.

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria y facultativos han alcanzado un acuerdo que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha calificado de “histórico”, para “garantizar la continuidad asistencial durante todo este verano en el Hospital de Laredo”, en el no habrá “ningún recorte” de servicios, sino “normalidad asistencial”.

25 anestesistas de Valdecilla van a cubrir siete guardias al mes en Laredo, al tiempo que los anestesistas de este último centro sanitario realizarán actividad ordinaria en el hospital de Santander para paliar los efectos de las libranzas de esas guardias.

Desde el pasado 8 de abril están pasando consulta en Laredo seis neurólogos de Valdecilla y se ha reforzado el servicio con la contratación de un especialista, al que se sumará otro más en junio. También, los pacientes pendientes de consulta en Neumología están siendo ya derivados a Valdecilla desde mayo para reducir la lista de espera en este ámbito, iniciativa que se pretende ampliar próximamente a Reumatología y Oftalmología.

SATSE denuncia 'exclusión“

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado la “exclusión” de las enfermeras en el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial por la Consejería y algunos sindicatos, cuyo objetivo es suplir el déficit de plantilla durante el verano para garantizar la asistencia.

Según se anunció este lunes, se ha acordado que 25 anestesistas de Valdecilla cubrirán siete guardias al mes en Laredo, pero SATSE ha advertido que “no se ha previsto el aumento de enfermeras ni enfermeras especialistas”.

SATSE no ha firmado dicho acuerdo ya que señala que “de forma manifiesta excluyen a las enfermeras”. Por ello, la secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio, ha trasladado al consejero de Salud, César Pascual (PP), que “ha olvidado” que cubrir el aumento de población “debe ir acompañado por un aumento de plantilla de enfermeras”.

SATSE denuncia además que se van a dar unos beneficios laborales a los médicos que vayan a trabajar al Hospital de Laredo, como mayor puntuación para el concurso de traslados y carrera profesional, y esto “no solo genera una importante desigualdad entre los distintos profesionales, sino que va en perjuicio de aquellos profesionales que ya están trabajando en Laredo”.

“Una vez más este gobierno obvia el trabajo y el esfuerzo de las enfermeras en los hospitales y firma acuerdos en los que se benefician claramente a unos profesionales sobre otros”, ha denunciado Samperio, incidiendo en que “este Gobierno excluye sistemáticamente a las enfermeras de sus planes de mejora y de beneficios laborales sin darse cuenta la carga de trabajo y el déficit de plantillas que sufrimos”.

PSOE: 'No resuelve el problema'

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, cree que el acuerdo de la Consejería de Salud para garantizar la continuidad asistencial durante el verano en el Hospital de Laredo es “una imposición” que “no resuelve el problema” porque “no está respaldado por la mayoría de los profesionales sanitarios de Cantabria”.

Así lo ha señalado Zuloaga este martes en rueda de prensa, acompañado de los concejales socialistas de la comarca oriental de Cantabria, que durante las últimas semanas han promovido mociones en sus ayuntamientos en defensa la atención sanitaria pública en el Hospital de Laredo.

Según el secretario general, el Hospital de Laredo atiende a más de 100.000 pacientes de la zona oriental de Cantabria y, sin embargo, “carece de la atención del Gobierno de Cantabria (PP)”.

“No pretende hacer frente a un problema, lo que ha hecho ayer es un anuncio de un acuerdo que no resuelve el problema que tenemos porque no está respaldado por la mayoría de los profesionales sanitarios de Cantabria”, ha valorado Zuloaga, para quien este acuerdo es “una imposición que no garantiza una solución al problema del Hospital Comarcal de Laredo”.

A su juicio, la visita este lunes de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, al Hospital de Laredo obedece a una operación de “marketing” porque lo que necesita el hospital “no son quirófanos con puertas abiertas” sino “quirófanos operativos”.

En este punto, Zuloaga se ha cuestionado por qué un año después de que esas obras acabaran, a finales de la pasada legislatura, los quirófanos sigan cerrados, después de que el Gobierno de Cantabria invirtiera en la pasada legislatura más de 15 millones de euros.

El portavoz del Grupo Socialista en Laredo, Javier Ramírez, ha asegurado que, día a día, tanto el hospital como los centros de salud de los distintos municipios de la zona oriental no solo tienen “problemas” de médicos, también en enfermería y en el resto de trabajadores de la sanidad.

Por tanto, ve fundamental que se implementen los nuevos quirófanos y que empiecen a funcionar, continúen las obras de la segunda fase y se habilite el espacio para tener la resonancia magnética de manera permanente.

Zuloaga ha censurado la política del PP, basada en la 'sanidad business', y ha puesto como ejemplo lo sucedido en Castro Urdiales, donde “el Partido Popular se empeñó en desmantelar un SUAP para poner en marcha una base de la UVI móvil y a día de hoy no tenemos SUAP, porque lo desmantelaron, ni tampoco tenemos UVI móvil, porque no han sido capaces de ponerla en marcha”.

Asimismo, se ha referido a las listas de espera, que “no paran de crecer”, cuyos “malos” datos de abril suman “2.000 pacientes” a las listas de atención quirúrgica, y “siguen sin ser transparentes” porque “no hay desglose por hospitales” ni “por pruebas pendientes”. “Si el Partido Popular decía que era insostenible tener una sanidad pública con 16.000 pacientes en lista de espera, como lamentablemente teníamos en junio del año pasado, creo que los datos de hoy son tremendamente alarmantes con más de 18.000 pacientes”, ha apuntado.

UGT firma el acuerdo

La Federación UGT-Servicios Públicos ha suscrito en la mesa sectorial de sanidad el acuerdo para la provisión de puestos de difícil cobertura de facultativos especialistas de la Gerencia de Atención Especializada del Área II, Hospital de Laredo. Según ha explicado este martes en un comunicado el Sector de Sanidad de UGT, el acuerdo establece un sistema para cubrir las plazas desiertas, resolver “un déficit real de profesionales” y dar una atención “adecuada” a los usuarios en una serie de medidas “extraordinarias” que afectarán a todo el personal, tanto el sanitario como el de gestión y servicios.

Según UGT-Sanidad, el acuerdo “no merma las condiciones laborales de ningún trabajador” y, en cualquier caso, “beneficiará a los trabajadores que por voluntad propia se apunten a desempeñar su trabajo en las citadas plazas”.

El sindicato ha explicado que, según el acuerdo suscrito en la mesa sectorial de sanidad, una vez detectada la plaza y designada, se ofertará en un proceso para el que el tiempo trabajado beneficie al profesional que la ostente hasta su cobertura. Al respecto ha precisado que, una vez en la plaza de difícil cobertura, la permanencia mínima para no ser sancionado por rechazarla será de un año y no los dos establecidos hasta ahora.