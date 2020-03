Cantabria confirma un nuevo caso leve de coronavirus que eleva a once el total

Cantabria ha confirmado un nuevo caso de coronavirus, una mujer joven, lo que eleva a once el total de los infectados en la comunidad autónoma. La paciente presenta sintomatología leve y se encuentra en régimen de aislamiento en su domicilio, según han informado desde la Consejería de Sanidad.

La mujer se contagió fuera de Cantabria, concretamente en el País Vasco, y pertenece a una agrupación de casos asociados a uno solo, el llamado 'cluster'. Entró en aislamiento desde el primer momento, ya que estaba detectado su contacto con otro afectado, y lo que se ha confirmado ahora de manera definitiva es su positivo tras recibir la información de los análisis realizado en el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda.

Desde la Consejería de Sanidad de Cantabria, que ha convocado una rueda de prensa este viernes para confirmar el caso, se ha querido lanzar un mensaje contra la "estigmatización" que se está produciendo con los pacientes que han sido contagiados por esta enfermedad y han pedido "corresponsabilidad" tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación para evitarlo. " Estamos luchando contra un virus, no contra personas o nacionalidades. Tenemos que combatir esta sensación de medio irracional e injustificado", han señalado.

En cuanto al protocolo que se ha establecido desde las autoridades sanitarias en Cantabria, se ha informado de la realización estudios muy exhaustivos de todas las situaciones que puedan parecer sospechosas de coronavirus y se ha hecho seguimiento hasta el momento de un total de 140 personas en la comunidad autónoma para descartar el contagio.

En cuanto al estado de salud de los pacientes que han dado positivo, hay dos hospitalizados que "permanecen estables" y "no tienen ninguna sintomatología", por lo que se les dará de alta próximamente, en el momento que se cumpla el periodo de tiempo establecido dentro del protocolo. Además, otros dos enfermos ya están en casa, al comprobar que podían permanecer aislados en su domicilio y siguen también con sintomatología "muy leve" y "prácticamente desaparecida".

Además, desde la Consejería de Sanidad han aclarado que todos los ingresados en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander lo han sido debido a que sus circunstancias personales impedían un adecuado aislamiento en su domicilio, pero "en ningún caso se ha ingresado a nadie por criterio clínico, más bien por criterio epidemiológico o incluso social".

Sobre los profesionales sanitarios, desde la Dirección General de Salud Pública de Cantabria se ha enviado un "profundo agradecimiento" a todos ellos por actualizar diariamente los protocolos e incluso añadir horas a su jornada de trabajo para colaborar con la situación de alerta. "Es un colectivo al que prestamos especial atención porque los necesitamos realizando su trabajo en plenas facultades", han subrayado.

"Sobre lo que podría hacer un ciudadano de a pie en esta situación, lo más importante es que no compartamos los bulos. Que no hagamos crecer esta sensación de miedo irracional. Hay que compartir la información oficial y no participar en la estigmatización de aquellas personas que han sido diagnosticadas o están en seguimiento", han insistido desde la Consejería.