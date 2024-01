Cantabria responsabiliza al Gobierno central de no haber frenado en alta mar la marea de pellets que llega a las costas.

La comparecencia pública este miércoles de los consejeros de Presidencia y Medio Ambiente de Cantabria, Isabel Urrutia y Roberto Media, respectivamente, tenía por objetivo dos cosas: dar cuenta de las labores que están coordinando para evitar la marea blanca de pellets en las playas; y enfatizar que la situación actual es responsabilidad del Gobierno central, que, desde diciembre, tenía constancia de la pérdida de contenedores con microplásticos de un buque polaco en el Atlántico y no adoptó medidas para atajar la situación a tiempo.

Cantabria ha declarado el nivel 2 de alerta y cuantifica los recursos que el Estado tiene que poner a su disposición, volviendo a reclamar que actúe aguas afuera.

Roberto Media también ha salido al paso de las críticas para matizar sus primeras declaraciones, sobre su escepticismo de que los pellets lleguen a las costas y sobre el impacto que tendrían si llegaban, después, algo que justificó por la información trasladada desde la Xunta gallega el pasado lunes.

“El lunes por la mañana, en conversación con la Xunta y su Consejería de Medio Ambiente, se me dice que los únicos pellets aparecieron en las proximidades de Ribadeo, de ahí mis declaraciones de que no fuera previsible la llegada [a Cantabria] como a las playas de Galicia. A pesar de ello se activó el plan de seguimiento y coordinación y se dio aviso a ayuntamientos y Estado”, ha dicho Media.

Tanto Urrutia como Media han demandado la activación del Plan Ribera, previsto para situaciones de emergencia como las que se están viviendo.

El Gobierno de Cantabria ha constituido este martes el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), integrado por diferentes organismos y administraciones que se reunirán este miércoles para analizar las necesidades de medios y las líneas de actuación para frenar la llegada de pellets a las costas de la comunidad.

Mientras se definen esas líneas de acción, la empresa pública Tragsa ha enviado a 25 trabajadores a rastrear las playas para comprobar si crece la llegada de microplásticos y si se extienden a otras playas además de las nueve conocidos hasta el momento.

El CECOP se ha reunido a las 13.00 horas de este miércoles después de que el Ejecutivo regional confirmara un día ante la llegada de los primeros pellets a estos arenales y elevara a nivel 2 su Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Platercant), con el objetivo de “forzar” al Gobierno central a que active sus planes de respuesta ante la contaminación marítima, especialmente el Plan Ribera, para evitar que continúen expandiéndose estos microplásticos.

Una medida que se ha tomado “ante la falta de acción” del Gobierno de España. “El Gobierno de España debió haber trabajado en el mes de diciembre y hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando”, han sentenciado los consejeros.

Como han señalado, por ahora los pellets han llegado en cantidades “muy pequeñas” -“caben en una mano”, ha dicho Media-, pero se prevé que se extiendan por todas las playas cántabras si no se actúa en alta mar, donde la competencia es del Estado.

Mientras, dentro de las competencias autonómicas, Cantabria ha encargado al Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) un análisis sobre la toxicidad de estos residuos, y ha contratado a los 25 empleados de Tragsa, aunque “se irán incorporando progresivamente todos los que sean necesarios para que la recogida sea rápida, eficaz” y que las playas vuelvan a su estado anterior.

Desde el martes, todos los ayuntamientos afectados (27 municipios costeros) están al corriente de la situación “Quien diga que no se le avisó no está diciendo la verdad- ha dicho Urrutia-. Nosotros estamos actuando desde el lunes. Quien lo ponga en duda es un inconsciente, mediocre y charlatán. La prevención y anticipación quien puede hacerlas es el Estado, que no lo ha hecho y que ha de actuar en alta mar”.

“Se han visto políticos recorrer las playas y no contentos de que fueran pocos [pellets]. Son actitudes frívolas e irresponsables. Lealtad institucional y cooperación, toda, pero cada uno debe ejercer sus responsabilidades y exigimos al Gobierno de España que prevenga la llegada de pellets a la costa”, ha comentado por su parte el consejero de Medio Ambiente, quien ha añadido que se está aplicando un control sanitario del pescado que se consume y se realizan análisis de animales muertos.