El Govern llogarà habitatges buits a preus de mercat per arrendar-los a un import més baix

El Govern engegarà un programa de lloguer segur a través del qual actuarà com a arrendador d'habitatges buits que després se subarrendaran a un preu assequible i per sota del preu de mercat a residents de Balears.

Així ho ha explicat la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, en la seva compareixença aquest dimarts al ple del Parlament per explicar la posada en marxa d'aquest programa a instàncies de Més per Menorca i atenent l'aprovació d'una moció el 3 d'octubre passat que instava el Govern a fer un programa de lloguer segur.

Així, tenint en compte que la formació menorquinista assegurés no tenir constància que el Govern hagi posat en marxa un programa en aquest sentit i una vegada transcorregut el termini de sis mesos per al seu compliment, la consellera ha comparegut per explicar-ho.

En concret, Vidal ha assenyalat que l'objectiu és posar al mercat del lloguer gran part del nombre d'habitatges buits que hi ha actualment a l'arxipèlag balear que, segons calcula l'Institut Nacional d'Estadística (INE), són entre 80.000 i 100.000 habitatges.

Segons la consellera, aquests pisos estan buits perquè hi ha una falta confiança per part dels propietaris per oferir-los de lloguer, tant per possibles impagaments com per si els llogaters no deixen el pis en les condicions adequades.

Una situació que provoca que estiguin tancats o que es dediquin il·legalment al lloguer turístic. D'aquesta manera, segons Vidal, s'ajunten dues necessitats, d'una banda que hi hagi més habitatges disponibles per llogar i, de l'altra, frenar l'oferta il·legal de lloguer turístic.

Mitjançant el programa, el Govern actuarà com a arrendador dels habitatges per garantir els pagaments i les condicions de l'immoble i, després, subarrendarà els habitatges a residents oferint el lloguer a un preu més baix.

Concretament, l'estimació a oferir els lloguers un 30% inferior al preu del mercat de forma directa per al destinatari. La idea, ha subratllat Vidal, és que es lloguin al preu de mercat i que el Govern assumeixi la diferència.

La consellera ha explicat que l'Executiu signarà un conveni amb els col·legis d'agents de la propietat immobiliària i el col·legi d'administradors de finques, que seran els que gestionaran el programa d'acord amb els criteris que s'estableixin.

Així mateix, es preveu que l'administració aboni un preu de lloguer, que dependrà de la realitat de cada illa i municipi, acordat a través de l'agent immobiliari o administrador de finques d'acord amb els convenis subscrits entre aquests col·legis professionals i l'Ibavi.

Pel que fa als requisits, podran incorporar-se al programa els habitatges que portin almenys sis mesos tancats, que tinguin una antiguitat mínima de tres anys, que no siguin propietat de grans tenidors i que estiguin en un bon estat que permeti l'entrada immediata.

Els destinataris seran residents de Balears, haurà de ser el seu primer habitatge, hauran d'estar empadronats al pis llogat i complir els requisits de renda que s'establiran depenent del municipi.

El programa, que tindrà una vigència de dos anys, s'està desenvolupant per part de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) i la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat i està previst que el Consell d'Administració de l'Ibavi ho aprovi finals de maig i que, posteriorment, se n'iniciï la tramitació per ser aprovat al Consell de Govern.

Durant la seva intervenció, Vidal també ha explicat que està previst que el lloguer sigui de set anys i que l'objectiu és destensar el mercat de l'habitatge a causa d'un increment de l'oferta. El Govern destinarà un total de 19 milions d'euros al programa.

El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, per part seva, ha agraït l'explicació a la consellera i ha considerat que es tracta d'un programa “molt intervencionista” i “molt ambiciós”. La consellera ha coincidit amb Castells i ha afirmat que les mesures intervencionistes “en aquests moments són importants”. “Les que funcionen”, ha puntualitzat.