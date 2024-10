La Filmoteca de Cantabria celebra el Día del Cine Español con películas de Camus y Almodóvar

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus celebrará el próximo 6 de octubre el Día del Cine Español con proyecciones de 'Los santos inocentes' de Mario Camus y 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar.

En este último caso, la sala cántabra se une a otras filmotecas del país para, en colaboración con la productora 'El Deseo', proyectar la película de Almodóvar que obtuvo para España el tercer premio Oscar a la Mejor película de habla no inglesa, al cumplirse 25 años de su estreno.

'Todo sobre mi madre' se podrá ver en la sala de Santander, pero también en el cine de la Casa de Cultura de Torrelavega, ambas con entrada gratuita.

A esta proyección se suma, también el 6 de octubre, la de otra película fundamental de la historia del cine español y de cuyo estreno se ha cumplido el 40 aniversario este mismo año, 'Los santos inocentes' de Mario Camus.

Este nuevo mes servirá también para acoger una nueva edición del ciclo 'Mujeres de cine. Nosotras contamos', en colaboración con Mujeres de Cine y River Lab.

En esta ocasión se proyectarán cuatro películas españolas, que son 'Remember my name', 'La imagen permanente', 'O corno' y 'As neves' y que contarán asimismo con entrada gratuita.

Por otra parte, octubre es también el mes de retorno del cine a la Casa de Cultura de Torrelavega tras el parón estival, que regresa este fin de semana, además de con 'Todo sobre mi madre', con la proyección de 'El mayordomo inglés'.

Ya el siguiente fin de semana se podrá ver 'El 47', la película de Marcel Barrena que, desde su estreno a principios de septiembre, se ha convertido en un fenómeno en taquilla.

La Filmoteca de Cantabria inaugura este mes un acuerdo con la Alianza Francesa de Santander para proyectar de forma mensual una película del catálogo del Instituto Francés, con sesiones que serán gratuitas para profesores y alumnos de esta entidad y que se estrena el 9 de octubre con la proyección de 'Albatros' de Xavier Beauvois.

Fruto de este acuerdo se ofrecerá también 'Alphaville' de Jean-Luc Godard, enmarcada en la tercera edición de Arquicines, el ciclo que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Además, este ciclo incluye también 'Happy together' de Wong Kar-Wai, 'A tiempo completo' de Eric Gravel y el documental 'Aalto' de Virpi Suutari.

Dentro de las habituales colaboraciones mensuales, la sala cántabra participa en la cuarta edición del festival de Ruido Interno 'Hágase la luz' con dos sesiones específicas, que son la proyección de 'Visualist. Those who see beyond' de Pedro Pantaleón y Manu Cid y una selección de cortos del artista multimedia Diego Suárez.

Asimismo, continúa 'Puntos de fuga', que organiza CineInfinito y que este mes incluye las películas 'Ángeles sin paraíso', 'Rostros' y 'Maridos' de John Cassavetes y 'Extraños en el paraíso' de Jim Jarmusch.

También hay una sesión especial programada para el día 22 con el espectáculo que protagoniza el grupo francés Metamkine, que incluye un montaje audiovisual con proyecciones en 16 milímetros y música en vivo.

De la mano de CineInfinito llegan también dos nuevas películas de la colaboración entre Budd Boetticher y el actor Randolph Scott. En concreto, los westerns 'Tras la pista de los asesinos' y 'Los cautivos' y una nueva sesión de 'Noches en vilo' propiciará la proyección de la película 'El Íncubo', de John Hough.

Por su parte, otro colaborador habitual de la Filmoteca cántabra, la asociación La Llave Azul, presentará 'Safe place' de Juraj Lerotic el cuarto jueves de mes, en vez del tercero.

Además, el 31 de octubre, noche de Halloween, para conmemorar también el aniversario de la apertura de la Filmoteca de Cantabria, se ofrecerá con entrada gratuita 'El ente' de Sidney J. Furie.

Otras colaboraciones previstas en octubre pasan por la proyección de varios documentales sobre la vida de las aves de la mano de Seo BirdLife y la representación de la obra de teatro 'Debajo del puente' en colaboración con la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social y por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

A ello se suma la jornada sobre enfermedad avanzada que el Hospital Santa Clotilde celebrará en la sala de Bonifaz, que incluye 'Siempre Alice' de Richard Glatzer y Wash Westmoreland y una mesa redonda.

La programación de octubre en la Filmoteca de Cantabria se completa con un nuevo título de la retrospectiva dedicada a Ingmar Bergman, 'Los comulgantes', y con los estrenos de 'Visitantes', cortometraje del cineasta y periodista cántabro José Carlos Rojo, y del mediometraje documental 'Parteras, la voz de nuestras abuelas' de las cántabras Laura Pertejo y Raquel Serdio.

Además, Filmoteca Junior incluye la proyección de 'Madagascar' y de 'Madagascar 2: escape de África', ambas con entrada gratuita.