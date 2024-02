La banda de música Talco es uno de los referentes mundiales en la escena ska-punk. El grupo nació en Venecia hace más de dos décadas, influenciados por algunos grupos como Ska-P, Banda Bassotti o Mano Negra. Sin embargo, y con el paso de los años, han demostrado estar a la misma altura de sus referentes gracias a un estilo refrescante, apoyado en estribillos pegadizos, instrumentos de viento y letras reivindicativas que no dejan indiferente a nadie.

Talco lanzó en 2004 su primer álbum, titulado 'Tutti Assolti', y, desde entonces, ha estado deleitando a sus seguidores mediante su música verbenera y estilo desenfadado, con giras alrededor de toda Europa. La banda, que cuenta con nueve discos a su nombre, actuará este viernes 1 de marzo en Escenario Santander para interpretar sus grandes hits. Dema, vocalista y guitarrista de Talco, aborda algunos de los temas más relevantes de la actualidad del grupo de cara a su gira por España.

Es innegable que Talco comparte raíces con grupos como Banda Bassotti, Ska-P o Mano Negra. Personalmente, ¿qué grupo es el que diría que más le ha influenciado?

Es una pregunta siempre difícil, a veces contesto en base al momento en el que estoy, porque la verdad es que lo he estado reflexionando estos días. Por ejemplo, empecé con 8 años a escuchar Queen y todavía sigo escuchándolo, y no tiene nada que ver con el género que hace Talco. Personalmente, mi banda preferida es Iron Maiden. Lo que te puedo decir de Talco, de su música, es que creo que las influencias pueden ser tres. El estilo pachanga de Mano Negra, porque el primer momento que tuve la oportunidad de escuchar a Manu Chao con Radio Bemba es cuando descubrí también Mano Negra y me alucinó. Como segunda influencia, el punk californiano, porque gusta muchísimo todo lo relacionado con el punk rock melódico de esa zona. Y la tercera influencia es el 'cantautorato italiano' de los años 70. Me gusta mucho cuando escribo las canciones pensar en esta triple mezcla. Musicalmente, Talco se ha inspirado en el punk unido a Mano Negra, y, a nivel de argumentos, del estilo de 'cantautorato italiano' de los años 70-80.

Llevan más de 20 años en activo. ¿Qué ha cambiado desde sus comienzos? ¿Cómo es hacer algo que le gusta durante tanto tiempo?

Cada álbum nos da más influencia de un género respecto al otro. Por ejemplo, los últimos dos álbumes son mucho punk-rock y los discos más pachanga son 'Grand Galà' y 'Silent Town'. Los primeros álbumes se caracterizaban por un estilo más Ska-P o Banda Bassotti, pero en general, son todos géneros que escucho todavía. Lo que ha cambiado en Talco es la seguridad de tener la oportunidad y la madurez para poder hacer nuestro propio estilo. Cuando eres joven tienes un poco de miedo de la gente y piensas: “Yo tengo que seguir las influencias y no hacer nada propio, porque si no la gente dice que soy malo”. Siempre hay miedo a que te juzgue la gente, pero con el tiempo tienes un poco más de coraje para hacer tu propia música y te importan un poco menos los juicios negativos. Esto para mí es positivo a la hora de madurar.

Con el desarrollo de su nuevo estilo, hace pocos años surgió Talco Maskerade. Algunos fans podrían no terminar de comprender la diferencia entre Talco y Talco Maskerade, ¿qué diferencia hay entre los dos perfiles?

La verdad que nació de una manera un poco rara durante la pandemia, cuando no podíamos tocar ni trabajar. A nivel personal, estaba en un periodo un poco raro también. No tenía ganas de volver de gira y tenía un montón de ansiedad, pero no por culpa de Talco, sino que era cosa mía. No me gustaba la agitación de las giras, estaba siempre nervioso, estresado. Y que te estrese algo que amas te lleva a hacerte preguntas y, por eso, por primera vez me dediqué a un tema un poco más autobiográfico con el disco 'Videogame'. La intención no era hablar de mí, estaba hecho para intentar disfrutar de ese momento negativo, para hablar de la ansiedad. También para tratar el tema político, están pasando cosas muy negativas que afectan a nuestra sociedad. Gracias a la pandemia, porque me salvó la vida, me di cuenta de que la ansiedad que estaba pasando se podía solucionar y me empecé a divertir de nuevo.

Lo que pasa con Meloni en Italia o con Vox en España es una falta de cultura que afecta a toda la sociedad

A mí me parecía que el alma folk estaba un poco apartada, así que me puse a escribir algunas canciones. Nos han propuesto algunos conciertos acústicos, ¿por qué no haríamos un disco acústico? ¿Por qué no haríamos un proyecto paralelo de ese estilo? Por eso hemos planeando también otras cosas, porque yo me siento apasionado de este género de música y para mí es salirme de mi zona de confort, arriesgar con un estilo que no estoy acostumbrado a escribir. Estoy muy contento, ahora con más experiencia es más fácil aventurarse o mojarte un poco más. Realmente tienes muchas oportunidades cuando haces música, no puedes tocar solo para que lo vea el mayor número de gente posible, el objetivo del arte es el arte, no es el marketing. Tienes muchas oportunidades de hacer lo que te gusta y acabar cosas que están sin acabar.

¿Qué relación tienen con el club de fútbol alemán St. Pauli? Ellos usan una canción suya durante los partidos...

Hemos tenido muchas colaboraciones y seguimos colaborando con ellos, es una realidad única. Nosotros conocíamos el club desde que hacíamos nuestras primeras giras en 2005 o 2006. La primera vez que nos contactaron fue para tocar en un festival, y nos acabamos enamorando cuando fuimos al estadio y vimos un equipo de Segunda División con tanto público y cantando siempre. Además, están comprometidos en lo social, son un equipo único y muchos otros clubes están siguiendo su ejemplo. Después de ir allí por primera vez, escribimos 'St. Pauli', sin ninguna intención. También hemos tocado por el aniversario de los 100 años en el estadio en 2010 y, a partir de ahí, hemos vuelto porque año tras año la gente pide esta colaboración.

Recientemente se han desvinculado varias peñas de fans del club porque aficionados en el estadio mostraron su apoyo a Israel. ¿Cómo valoran este suceso? ¿Siguen apoyando al club?

Nosotros somos muy conocidos también en Alemania y hemos tenido un montón de problemas. Tenemos una canción que se llamaba 'Corri', y la intro de la canción se llama 'Rachel', en honor a Rachel Corrie, la mujer estadounidense que asesinaron mientras se manifestaba por el conflicto israelí. El año pasado tocamos en Múnich y vino la policía y nos dijo: “Vosotros no vais a tocar ninguna canción sobre Palestina”. Tienen una realidad un poco rara en Alemania, creo que tienen un problema muy grande con la cuestión palestino-israelí.

Sus canciones tienen una alta crítica socio-política que contrasta con la situación de Italia. ¿Es un mal momento para ser italiano?¿Se siente representado con la situación actual?

Es duro. Lo que me asusta mucho respecto a cuando era joven es que antes pasaban las mismas cosas, pero cuando pasaban era un escándalo. Ahora no pasa nada, es como si hubiésemos adoptado una manera de vivir muy americana. Lo que pasa con Meloni, o en España con Vox, es falta de cultura. Está claro que es un partido de extrema derecha y eso lo sabemos, pero también la falta de cultura está afectando a toda la sociedad. Parece que no hacemos las cosas con sentido, que nada puede cambiar porque nos estamos acostumbrando a algo anterior. En general, soy muy pesimista, pero lo que encuentro en la política italiana es una cosa grave: la extrema derecha, la falta de cultura, el populismo... Siento que ahora todo es marketing para tener una silla en el poder. Yo no soy de derechas, pero aceptaría un Gobierno de derecha que ofrezca contenidos. Lo contestaría, pero lo aceptaría. El problema es que este Gobierno es de derechas y no tiene contenidos.

Han tocado alrededor de toda Europa. ¿Se han encontrado con problemas similares en muchos otros países?

Sí, pero aunque esta ola de populismo está afectando a toda Europa, creo que están en mejor situación fuera de Italia. En Italia hay una crisis total porque la gente se ha acostumbrado a este tipo de populismo, también la izquierda. No les gusta razonar, no les gusta pensar con la cabeza, les gusta hablar con eslóganes y de una manera muy estática y anacrónica. Es como si fueran traidores, no están con la calle. Yo siempre he creído que la colectividad se puede desarrollar gracias a la individualidad. Porque la individualidad quiere aportar sus ideas a la colectividad para hacerla más rica. Y esta es una cosa que ha faltado totalmente en los últimos 20 años de política, tanto de un lado como de otro.

De vuelta a la música, ¿cómo enfoca la hora de grabar un disco una banda como la suya, conocida por sus espectaculares directos?

A nosotros nos gusta mucho grabar en disco también, porque durante un concierto tocamos de otra manera. No es fácil, porque habiendo nacido en 2004 pertenecemos a una realidad diferente, aunque estemos en Spotify o en redes, a nosotros lo que de verdad nos gusta es el disco, el álbum. Aún así, estamos adaptándonos, tenemos que hacerlo. A mí me gusta grabar discos porque nuestros discos son también 'concept albums'. Seguramente nuestro aspecto más importante es el directo, porque es una música de fiesta, pero el estudio es igual de importante para mí.

Aunque el ritmo de sus temas pueda parecer dedicado a bailar de fiesta, lo cierto es que en sus letras tratan temas muy profundos, reivindicativos e incluso políticos, como hemos hablado previamente. ¿Cómo encuentran la línea justa entre reivindicación y ritmo?

Es una línea que me parece muy complicada. Hay que estar atento, porque tú puedes estar tocando unas cosas de fiesta, hablando de argumentos muy importantes, y que no venga nada a cuento. Cuando estoy escribiendo una canción, aunque sea fiestera, me inspira a hablar de diferentes argumentos. También es porque es una parte de mi alma, porque yo soy fiestero, pero también soy muy melancólico, y creo que todo eso puede ir dentro de una canción. Muchos prefieren hacer cosas más directas y hablar con eslóganes, yo intento ahorrármelo para que se entienda lo que estoy hablando, porque si pongo eslóganes en música fiestera no estoy respetando lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo es marketing. Hubo un tiempo que me cansé de tocar 'Bella Ciao', no por la canción, sino porque la gente la interpretaba como una canción para beber cerveza y para divertirse. Nosotros la tocamos de otra manera, pero ha habido un tiempo en que no la hemos tocado en la gira. Realmente no somos responsables de cómo la gente lo interpreta, yo la quiero tocar porque es parte de la historia de mi país. Por eso siempre intento tratar al argumento del que hablo con un poco de respeto.

La mayoría de sus canciones son en italiano, sin embargo, tienen un tema en español que habla sobre Maradona. ¿Qué supuso este éxito para ustedes? ¿Cómo les ha influido esta figura?

Yo he jugado al fútbol desde que tenía ocho años hasta que pasé los veinte, soy un apasionado del deporte y, para mí, Maradona es una forma de poesía, aunque la gente diga que es un mal ejemplo. Creo que a veces a la gente le interesa más la vida privada que el propio trabajo del artista. A mí la vida de Maradona no me importa, lo que importa es cómo jugase. Cada uno es responsable de su vida. Si nos pusiésemos a ver todas las cosas que hacen en privado toda la gente que escuchamos y seguimos, no quedaríamos ninguno. Debemos de estar equilibrados a la hora de dar juicios, separar la vida privada de lo que cada uno ha aportado a nivel artístico.

Debemos de estar equilibrados a la hora de dar juicios, separar la vida privada de lo que cada uno ha aportado a nivel artístico

¿Qué previsiones tiene la banda? ¿Ha pensado en el futuro?

En el futuro le esperan muchas cosas a Talco: la gira de los veinte años, el disco en directo que estamos preparando, nuevos temas que hemos grabado, entre otros. Estamos muy contentos, porque personalmente no me lo esperaba después de todos estos años. Pensé que ya no tendría más ideas, pero en dos semanas me han salido muchos estribillos y me han salido un montón de canciones. Tengo muchas ganas de enseñarlo, pero saldrán en la segunda mitad de 2025, porque vamos a hacer otro proyecto que ya explicaremos. Tenemos que adaptarnos a los momentos actuales: ahora haces un single y al día después el single ya es viejo, tenemos que adaptarnos también nosotros y pensar que vamos a hacer con las canciones nuevas.