Ciudadanos no se moverá en Santander hasta que la oposición proponga la moción de censura al PP

El Grupo Municipal de Ciudadanos, integrado por dos concejales necesarios para que prospere una moción de censura en Santander, “no moverá un dedo” en esa dirección hasta que no haya un pronunciamiento claro de los partidos mayoritarios en la oposición, PSOE y PRC. Fuentes del partido en Santander afirman tener una interlocución directa con Madrid, sin filtro de la dirección autonómica, que respaldará las decisiones que se adopten en la capital cántabra en el momento en que un partido haga un planteamiento de moción. Mientras tanto, la cúpula de Ciudadanos en Madrid no confirma ni desmiente nada, dado que por el momento no hay movimientos públicos.

El socio del Partido Popular en el equipo de gobierno, por tanto, no va a romper la coalición ni a hacer nada hasta que la pelota, que está en el tejado de los principales partidos de la oposición, le sea devuelta. Los regionalistas habían condicionado precisamente cualquier movimiento a que el grupo municipal que dirige Javier Ceruti rompiera primero con la alcaldesa del PP, Gema Igual. El portavoz del PRC justificaba esta demanda en que es la única manera de que sea creíble una declaración de Ciudadanos a la hora de ofrecerse a negociar cualquier asunto con la oposición.

Quien sí se ha movido este jueves es el PSOE de Santander, cuyo líder y diputado nacional en el Congreso, Pedro Casares, ha reunido a su Ejecutiva para examinar la situación y debatir una estrategia. Es a los socialistas a quien se dirigen las demás miradas en el Ayuntamiento de Santander. No solo por parte de Ciudadanos. También el PRC mira de reojo al Grupo Socialista y Unidas por Santander habla claramente de que el PSOE ha de dar un paso adelante como segunda fuerza con mayor representación en el Consistorio.

Por primera vez en 43 años hay visos reales de que cuaje una moción de censura para desalojar al Partido Popular del Ayuntamiento de Santander. La gota que ha colmado el vaso y que ha puesto de acuerdo a todos los grupos, incluido Vox, ha sido la suspensión por la Alcaldía de la comisión de investigación de basuras. Ello ha llevado a los grupos al convencimiento de que la situación en el Ayuntamiento solo puede mejorar buscando un nuevo alcalde, aunque la formación de extrema derecha, obviamente, ya ha anunciado que no apoyará ninguna moción de censura que desaloje al PP.

La gran diferencia, con respecto a crisis anteriores, es que Ciudadanos ya no está atado por su dirección nacional para seguir en coalición con el Partido Popular. Javier Ceruti, de hecho, está dispuesto a sentarse a “hablar de cualquier solución política que desatasque” la creación de la comisión de investigación sobre el contrato de basuras. Al ser cuestionado, en concreto, por una moción de censura, ha asegurado que “nadie nos ha dicho moción de censura”, pero “me sentaré a hablar con todos de todo lo que propongan”. De este modo, la formación naranja abre la puerta a apoyar un relevo en el Ayuntamiento que impulsen desde la oposición.

Los partidos que tienen ahora la llave de la moción son el PSOE y el PRC, con 7 y 5 concejales respectivamente, frente a los 11 del PP. A aquellos se sumarían los dos representantes de Cs y el único edil de Unidas por Santander, cuya condición para pactar es que el candidato alternativo salga de la segunda fuerza. En total, sumarían 15 concejales, uno más de los necesarios para relevar al PP de la Alcaldía de Santander.

Una moción de censura permitiría aprobar el presupuesto municipal de este año, que está prorrogado por la falta de apoyos del PP para sacarlo adelante -todos los partidos anunciaron su voto en contra y Vox, que permitió aprobar las cuentas de 2021, condicionó su apoyo a la comisión de investigación-, y del próximo, y llevaría a constituir la comisión de investigación sobre basuras que lleva siendo una exigencia de todos los partidos salvo el PP a lo largo de la presente legislatura.