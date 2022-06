El PP se mantiene en su 'no' a la nueva Ley del Suelo pese al último cambio sobre la vivienda en suelo rústico

El PP se mantiene en su negativa a apoyar la nueva Ley del Suelo pese a la modificación introducida en el texto en tramitación pactada por PRC, PSOE y Cs que permitirá construir, aunque con condicionantes, vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico en municipios de hasta 10.000 habitantes y solo votará a favor si se blinda la regulación actualmente en vigor, que lo permite en toda Cantabria.

Así lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa el diputado del PP, Roberto Media, después de que el PRC anunciara el lunes un acuerdo con PSOE y Cs para introducir en el texto legal la posibilidad de que pueda haber áreas de desarrollo rural en municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, aunque solo en núcleos que no superen las 250 viviendas.

A juicio del PP, la enmienda transaccional que introduce este cambio solo intenta “lavar la cara de un partido regionalista que se ha visto presionado por sus propios alcaldes que no quieren que en las próximas elecciones municipales los ciudadanos les pasen la factura” por limitar la posibilidad de ejecutar vivienda unifamiliar en suelo rústico.

“Esta no es la enmienda que queremos en el PP”, ha señalado Media, que ha insistido en que su partido lo que quiere es que “la actual regulación se mantenga como está”, con áreas de desarrollo rural de 200 metros, y no de 100 como prevé la nueva norma, y que la regulación se aplique en “todos los municipios por igual”.

Y es que, según ha advertido, si en el texto remitido por el Gobierno había inicialmente ciudadanos “de primera o segunda” dependiendo de si sus propiedades estaban en municipios de menos o más de 5.000 habitantes, ahora con la modificación introducida tras la transaccional de PRC, PSOE y Cs habrá de “primera, de segunda, de tercera” e incluso “de cuarta”.

“Si se aprueba la ley tal y como ayer ha propuesto el PRC, casi 380.000 cántabros pasarán a ser cántabros de cuarta clase, porque aunque ahora sí pueden hacerlo, dejarán de tener la posibilidad de construir viviendas en suelo rústico”, ha señalado.

Además, ha indicado que habrá otros 90.000 cántabros que dentro del mismo municipio de entre 5.000 y 10.000 habitantes tendrán diferentes posibilidades en función de que vivan en localidades de más o de menos de 250 viviendas.

Para el PP, estas “piruetas” y “bandazos” en la regulación de la vivienda unifamiliar en suelo rústico dentro de la ley del suelo son “fruto de una estrategia alejada del sentido común que se deriva exclusivamente de las necesidades electorales del PRC”.

“Al PSOE no vamos a pedirle nada porque no esperamos nada de ellos pero es momento de que el PRC pare esta local carrera de despropósitos”, ha dicho Media, quien también se ha mostrado “sorprendido” por que Cs forme parte de la transaccional cuando --dice-- no ha planteado ninguna solo la regulación de la vivienda en suelo rústico.

Desde el PP han insistido que mantiene su “disposición a intentar llegar a un acuerdo” que les permita apoyar la ley, pero manteniendo como “línea roja” que no se toque la actual regulación sobre la vivienda unifamiliar en suelo rústico, que se aprobó en 2012 durante el Gobierno del PP con apoyo del PRC.

“La pelota está en el tejado del PRC. En las demás cuestiones no va a haber impedimentos para llegar a un acuerdo, pero esta cuestión es esencial”, ha dicho.

Este miércoles 22 de junio se celebrará en el Parlamento la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo que debatirá y votará el informe de las Ponencias y las enmiendas parciales al proyecto de la nueva Ley del Suelo, que se aprobará el día 27 en el Pleno del Parlamento aunque --si se mantienen las posiciones actuales-- sin consenso.