Santander guarda un minuto de silencio en repulsa por el asesinato machista de otras dos mujeres

La Plaza del Ayuntamiento de Santander ha acogido este sábado un minuto de silencio en repulsa por la muerte de otras dos mujeres víctimas de violencia de género en España, una de 29 años en Santander y otra de 26 Valencia, lo que eleva la cifra a 35 en este 2020.

Al acto han asistido la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y varios miembros de la Corporación municipal.

Quiñones ha hecho un llamamiento a la sociedad para "luchar unidos contra los machistas y asesinos" para "parar" "la lacra de la violencia de género" que "está matando a las mujeres".

Y ha enfatizado que la sociedad, las instituciones y las administraciones, "tenemos que luchar juntas para poder combatir esta lacra que está matando a las mujeres" y que en los últimos días se ha cobrado la vida de dos, una de ellas en Santander.

"Hoy hemos hecho este pequeño homenaje a esas mujeres y para dar visibilidad de que esto está pasando todas las semanas", ha advertido Quiñones, que ha indicado que "hay muchas mujeres que están sufriendo en silencio no solamente lo que puede llegar a la cumbre del machismo que es el asesinato, sino también otro tipo de vejaciones, maltratos, insultos*".

Por ello, ha insistido en que "día a día tenemos que luchar todas las administraciones unidas para hacerlo más visible y que cada vez nuestra sociedad sea más consciente de que, o todos unidos luchamos contra esta lacra contra los machistas y los asesinos, o no lo vamos a poder parar".

Por su parte, la alcaldesa ha trasladado su pesar y solidaridad a las familias, amigos y allegados de ambas mujeres y especialmente a los hijos de Nancy Paola Reyes, ambos menores de edad.

Además, ha recordado que siempre que hay una víctima por violencia de género el Ayuntamiento de Santander convoca un minuto de silencio, respondiendo a un acuerdo del Pleno municipal.

Igual ha vuelto a rechazar este tipo de violencia y ha asegurado que "tenemos la obligación moral de arrinconar socialmente a los agresores y la responsabilidad de ayudar a las víctimas a romper el silencio".

"No debemos tolerar la violencia de género y no debemos dejar que llegue a producirse un asesinato, pero, no obstante, si sucede lo seguiremos lamentando con esta concentración simbólica", ha remarcado.

En su opinión, esta lacra "se debe combatir desde muchos ámbitos, entre todos los sectores de la sociedad, porque aunque recordemos a las víctimas con este pequeño símbolo, hay mucho trabajo todavía por delante, como está haciendo el Ayuntamiento de Santander los 365 días del año".

Por ello, ha recordado que el Consistorio ofrece, a través de los servicios sociales municipales, un Punto de Atención Integral a las Víctimas del Centro de Igualdad donde todas las mujeres que estén atravesando esta situación pueden recibir información y ayuda.

Con la confirmación de estos dos nuevos asesinatos por violencia de género asciende a 35 el número de mujeres asesinadas en España en lo que va de año, mientras que la cifra se eleva a 1.068 desde que comenzaron las estadísticas oficiales en el año 2003.