El voto de calidad de Gema Igual como alcaldesa evita la reprobación del Pleno al equipo de gobierno de Santander

El voto de calidad de la alcaldesa de Santander, la popular Gema Igual, ha evitado hoy la reprobación del equipo de Gobierno PP-Cs en el Pleno de la Corporación, a propuesta del Grupo Regionalista, por no presentar el presupuesto del Ayuntamiento antes del 15 de octubre. Durante la sesión, la regidora ha confirmado que el presupuesto de 2023, que ha sido “realmente difícil” de elaborar y que es “bueno para Santander” y “realista”, se presentará a primeros de diciembre a la oposición con el fin de recabar sus propuestas. Una oposición que ha reclamado insistentemente el documento durante otros puntos de la sesión y que considera “impresentable” no conocer aún el borrador.

La moción de reprobación ha contado con el voto en contra de PP y Cs, la abstención de Vox, y a favor de PRC, Unidas por Santander (UxS) y PSOE, si bien este último presentó una enmienda de sustitución para reprobar a la alcaldesa y no al equipo de Gobierno --según la ley, la competencia es de la presidenta de la Corporación-- por incumplimiento de la Ley de Haciendas Locales al no haber tramitado hasta el Pleno el presupuesto de 2022 y por no haber presentado el proyecto del de 2023 superado el 15 de octubre.

Una enmienda rechazada por los regionalistas porque con su propuesta querían escenificar la “corresponsabilidad” de PP y Cs en el incumplimiento de la presentación del presupuesto mediante una reprobación “coral” de un pacto de Gobierno “fallido”, según su portavoz, José María Fuentes-Pila.

El concejal ha acusado al equipo de Gobierno de “no dar palo al agua” este año con las cuentas municipales y de llevar a cabo una política presupuestaria “de mercadillo” al llevar a Pleno “sus necesidades” que atender con cargo a remanentes. Además, ha calificado de “lamentable” las “reprobaciones que se hacen entre los dos equipos de Gobierno” y ha exigido un documento de presupuesto para 2023. “Tengan el coraje de dar la cara y traigan su modelo de ciudad en términos presupuestarios”, ha pedido.

Su homólogo del PSOE, Daniel Fernández, ha acusado a la alcaldesa de haber incumplido la Ley de Haciendas Locales durante toda la legislatura puesto que no ha presentado los presupuestos en tiempo, y ha explicado que su grupo apoya la reprobación porque, aunque la ley establece que Igual es la responsable de no tener presupuesto, el PP es el “causante de la parálisis” en que ha estado sumida Santander esta legislatura, ha sostenido.

Frente a estas críticas, la regidora ha anunciado que el presupuesto municipal para 2023, que se está elaborando desde agosto “con muchos inconvenientes”, se presentará a principios de diciembre y ha deseado que cuente con aportaciones “razonables” de la oposición y no con enmiendas a la totalidad, como pasó con el último.

Igual ha culpado al Gobierno central de la disminución de los gastos e ingresos municipales y ha subrayado que ella “jamás” aprobaría un presupuesto “al precio” que lo ha hecho Pedro Sánchez. Y en cuanto a su reprobación, ha negado que Santander sea la única y la última ciudad sin presupuesto y ha preguntado a regionalistas y socialistas si también van a reprobar a los alcaldes de sus formaciones que aún no los han presentado.

La Remonta

Por otra parte, sí ha salido adelante la moción del PRC para la firma, con carácter inmediato, de la adenda de la concesión demanial de La Remonta, después de que el Ministerio de Defensa, propietario de la finca, haya propuesto que sea un jurado de expropiaciones quien determine el precio de la misma. De este modo se pretende firmar la cesión por cinco años y en este tiempo negociar la compra --como sostienen Ciudadanos y PSOE-- o la cesión gratuita, como piden PP y Vox, que aseguran que legalmente es posible y por tanto solo es cuestión de oportunidad y voluntad política.

El concejal de Urbanismo y portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha recomendado no firmar la adenda con el fin de no facilitar la negociación al Ministerio en detrimento de los intereses municipales y porque podría suponer que finalmente Defensa recuperara su uso mientras el Ayuntamiento ha asumido los gastos, por ejemplo, del mal estado de los edificios que contiene. Ceruti también ha informado que la última cantidad propuesta por Defensa para la finca fueron 9,1 millones, mientras que la tasación oficial encargada por el Ayuntamiento sitúa su valor en 4,5, por lo que considera “razonable” la propuesta del Ministerio de que sea un jurado de expropiación quien determine el precio ya que así se desbloquearía la situación y se conseguiría “una finca importante para Santander”.

Los socialistas han acusado a la derecha de “plantear un unicornio” con la cesión gratuita y han apuntado que la adenda no la plantea, además de que sería “descapitalizar” a Defensa; mientras que PP y Vox han insistido que en “legal y judicialmente” se puede ceder gratuitamente, y más cuando “lo que tiene ahí el Ministerio es una carga”.

Reina Sofía

Por otra parte, el Pleno ha aprobado cuatro expedientes de modificación de crédito por importe conjunto de casi tres millones de euros, la mitad de los cuales, 1,5 millones, para la ejecución de las obras de implantación del Centro Asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que, al igual que el resto, solo ha contado con el apoyo del equipo de Gobierno.En este sentido, desde el PRC y UxS han criticado que solo el Ayuntamiento de Santander se haya comprometido económicamente con este proyecto y con 10 millones de euros, que irán en detrimento de otras partidas en materia de cultura, por ejemplo para la biblioteca Menéndez Pelayo, lo que para Fuentes-Pila es “un escándalo”. “Esta juerga la paga Santander”, ha lamentado, apuntando además que no se conoce el proyecto “real”, es decir, su funcionamiento o exposiciones.

El portavoz popular, César Díaz, ha subrayado que “en ningún caso” el Ayuntamiento ha renunciado a la cofinanciación por los gobiernos central y autonómico de este centro, en la que además “confía” porque será de “interés general” para Santander y Cantabria. Y ha replicado al regionalista que “juerga” fue lo que sucedió con el MUPAC cuando PRC y PSOE buscaron otras sedes alternativas a Santander.