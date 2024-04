Zuloaga critica que el PP logré una mayoría en el Parlamento de Cantabria “gracias a un tránsfuga” de Vox

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha lamentado que el PP consiguiera en el Pleno de este lunes una mayoría para tumbar una moción de los socialistas “gracias a un tránsfuga”, en alusión al diputado de Vox Cristóbal Palacio, que se desmarcó de la postura de su grupo -que fue la abstención- para votar en contra junto a los 'populares'.

En concreto, ocurrió en una moción que el PSOE llevó a la Cámara para pedir más inspectores para vigilar que se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria y acabar con las ventas a pérdidas, una propuesta que terminó rechazada tras un empate entre los votos a favor y en contra, con 16 apoyos que suman PRC y PSOE y 16 rechazos de los 15 diputados del PP más Palacio, así como tres abstenciones de los otros integrantes del Grupo Vox.

“Por primera vez el Partido Popular afianza su mayoría en el Parlamento de Cantabria gracias a un tránsfuga”, ha denunciado el socialista en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes a raíz del Pleno del Parlamento de ayer, “cargado de polémica”.

Así, además de criticar lo “lamentable” que supone que PP y Vox rechazaran una moción haciendo que “no se aplique en Cantabria” una ley que “brinda derechos al sector primario”, ha lamentado las respuestas que dio el consejero de Salud, César Pascual, a varias cuestiones de su competencia formuladas por PRC y PSOE, como la limpieza de Valdecilla, la gestión de los consultorios ante la falta de médicos o las obras del Hospital de Laredo y las previsiones para cubrir sus puestos vacantes.

Respecto a la moción que pedía una plantilla estable de inspectores para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, Zuloaga ha señalado que el fin de esta norma es que “los productos del sector primario que se producen en Cantabria no se vendan a pérdidas” y que “no haya presión” sobre los productores para que los precios caigan.

Por ello ve “lamentable que el PP no apoye al sector primario como ha demostrado ayer”, y critica que el partido “afianza sus pocas ganas de trabajar ahora en el apoyo de un tránsfuga, en este caso de la extrema derecha”. Además, ha subrayado que son los mismos que “quieren encabezar” las manifestaciones del sector primario y “se pelean” por subirse a los tractores los que “cuando hay que gobernar prefieren votar que no”.

Reprobación de Pascual

Para el líder de los socialistas cántabros, en la sesión de ayer se vio a un Gobierno (PP) “sin rumbo”, tanto por este asunto como por los temas sanitarios, ya que a su juicio el consejero de Salud mostró que “prefiere no hacer nada a atender las demandas del sector”.

Es por ello que el Grupo Socialista llevará al próximo Pleno una iniciativa para pedir la reprobación de César Pascual y exigir su dimisión o cese por su “inacción y la falta de responsabilidad”, con actuaciones que entiende que son “la puerta de entrada de la privatización a la sanidad en Cantabria”.

“No podemos soportar más a un consejero que insulta a los profesionales, que no atiende a los pacientes y que no trabaja por defender los intereses de la sanidad pública”, ha remarcado, quejándose de que ayer “no obtuvimos respuesta” sobre si se va a garantizar la atención sanitaria en el Hospital de Laredo o sobre cómo afrontar los “problemas de limpieza” en el Hospital de Valdecilla, mientras que en paralelo “siguen aumentando las listas de espera o ”las ambulancias llegan y no son utilizadas porque la empresa no ha garantizado la formación a los trabajadores“.

Así, ha cuestionado “qué mas tiene que pasar” para que la presidenta, María José Sáenz de Burguaga, “cese de una vez a un consejero que desde el primer día no ha querido ser consejero”. Zuloaga ha reconocido que la falta de recursos en la sanidad pública “no es un problema nuevo”, pero sí “la forma de afrontarlo”, porque cree que lo que está haciendo el Gobierno actual “dista mucho” de lo que hizo el anterior PRC-PSOE, en el que los socialistas gestionaban este área.