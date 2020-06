Bicis Vs Coches, una desescalada desigual

La bicicleta, es un medio de locomoción sostenible excelente, también en la desescalada de la COVID-19, pero no tiene los privilegios del automóvil que es el bien de consumo más contaminante que podemos poseer que el ciudadano medio (para un millonario sería un jet). Tras la crisis sanitaria el sector del automóvil está recibiendo un gran apoyo del gobierno: aunque en 2019 supuso el 5% del PIB y emplea a 460.000 personas (menos que otros sectores) ya tienen el compromiso del gobierno de pedir a la UE que se les destine el 10% del plan de recuperación por la COVID-19, un compromiso con lo que no cuenta, no sólo el sector de la bicicleta, sino el turístico (que es el 15% del PIB), la construcción (el 14%) o el sector sanitario (el 12%), ni tampoco las industrias culturales, que emplean a más personas que el coche (690.000).

Varios ciclistas por uno de los tramos abiertos del anillo ciclista

