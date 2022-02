El PP no se regenera

La guerra entre familias de la mafia genovesa ha terminado con la muerte de Casado. Es un cadáver aunque aún no lo quiera aceptar. El PP no paga a traidores. Se admite el robo, no la delación. Podría haber sobrevivido si hubiese resistido el fin de semana. Había conseguido que se hablara más del pillaje de Ayuso que de su espionaje, había conseguido que la presidenta madrileña reconociese parte del negocio de su hermano, pero Feijóo, los barones, la presión de la calle y los medios, le pusieron el cuchillo en la garganta y él lo cogió. Con él se ha cortado la lengua y se la han hecho tragar.

Ahora sólo es cuestión de tiempo que su cabeza salga rodando por la puerta de Génova. Ayuso la ha pedido hoy. Cuando su rival hincó la rodilla para intentar la paz, ella no cogió el guante, cogió el sable para decapitarlo. Casado quiere aguantar todo lo posible con la esperanza de que una posible imputación de la presidenta madrileña le salve el cuello. De momento ha convocado una Junta Nacional la próxima semana para ver si tiene apoyos para sobrevivir hasta un congreso de fecha indeterminada. Es alargar la agonía porque no los tiene para seguir siendo el candidato a las generales. Desde Bonilla hasta el siempre precavido Feijóo han pedido su sangre para cortar la hemorragia. Queda por ver si se presentarán para sucederle, si lo hará Ayuso, si quién. La presidenta madrileña dice que no, pero habrá que preguntarle a MAR.

Habrá que ver si se impone la vía más centrista del gallego, que también tiene sus sombras de corrupción, o la vía trumpista de la madrileña, a la que perseguirá la sombra de sus negocios con la familia. Que el dedo de la presidenta no nos impida ver hacia dónde señala. Ese dedo de Ayuso concedió un millón y medio a una empresa de un amigo para conseguir mascarillas y esta empresa le pagó a su hermano 55.000 euros, como ha reconocido ella, y presuntamente 230.000 euros más, que ella se ha negado a explicar. Las mascarillas salieron más caras de lo habitual y fueron de menor calidad de lo que se firmó.

Todo apunta (presuntamente) a que el amigo hizo de testaferro para que cobrara el hermano saltándose la ley que impide contratar con familiares. En marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia, con 700 muertos al día y Madrid a la cabeza, cuando Ayuso abandonaba a los ancianos en las residencias y mientras otros donaban mascarillas porque no había, la presidenta estaba lucrando a su hermano. Pretende que creamos que no sabía nada, ella que presumía de estar llevando personalmente la búsqueda de material en China.

No es la primera vez que beneficiaba a los suyos. Una empresa en la que trabaja el hermanísimo ha contratado hasta 20 veces con la Comunidad desde que Ayuso está en la Administración madrileña. Un socio de la madre de la presidenta en cuatro sociedades, recibió con otra de sus empresas casi otro millón de euros. El amigo de las mascarillas ha triplicado sus ganancias el año que hizo el contrato con la CAM. El dedo mágico de Ayuso también concedió a dedo contratos a Rodilla, Telepizza y a su amigo Sarasola, el que la alojaba en su hotel de lujo. La libertad contra el comunismo es un sistema clientelar de enriquecimiento de amiguetes y familiares. ¡Pero si son ellos los que están convirtiendo España en Venezuela! ´

No para sus votantes. Más de 3000 personas se manifestaron en Génova el domingo no para pedir la dimisión sino la canonización de Ayuso. De nepotista a mártir. De las cloacas a los altares. Santa Isabel de Todos Los Hermanos, patrona de las mascarillas, inmortalizada como Máter Dolorosa por su periódico amigo, El Mundo, y ascendida a los cielos por el periódico católico, ABC, que han convertido el periodismo en hagiografía. ¡El padrino ha muerto, viva la patrona!

El PP no se regenera ni tampoco su entorno. Casado quiso espiar y extorsionar en lugar de denunciar. Los barones quieren tapar en lugar de investigar. La prensa y los fans quieren a Ayuso a pesar de sus negocios. La Trump madrileña tiene a los medios y los votantes de su lado porque los primeros dirigen a los segundos y ella mantiene a los primeros con publicidad y subvenciones. Toda mafia tiene detrás a un sistema comprado y a un pueblo cómplice. La mafia sólo existe en un país corrompido.