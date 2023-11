Qué quieren decir cuando dicen putodefender España

La derecha española es teresiana, vive en constante paradoja. Añora la dictadura pero denuncia que Sánchez es un dictador. Llama a dar un golpe de Estado porque asegura que el PSOE está dando un golpe de Estado. Defiende la amnistía a franquistas y defraudadores por el interés general y la convivencia, pero no acepta la amnistía a los separatistas por el mismo motivo. Juzgar el franquismo abre las heridas, pero no quiere cerrarlas con Cataluña. Pedía a los independentistas que aceptasen la Constitución, pero se manifiesta en contra cuando la aceptan. Las manifestaciones son golpismo menos cuando ellos se manifiestan con consignas golpistas. La vía unilateral está mal pero también está mal abandonar la vía unilateral. Pactar con la ultraderecha española es democracia pero es antidemocrático pactar con Puigdemont porque es la ultraderecha. Los socialistas atentan contra la separación de poderes pero es fantástico cuando los jueces hacen política contra la izquierda. Se llama cinismo, defender y atacar una misma cosa según te convenga.

La derecha parece que no se aclara pero lo tiene clarísimo: está bien si les beneficia y mal si les perjudica. El mejor ejemplo es la Constitución. Se llaman constitucionalistas pero llevan cinco años bloqueando la renovación del Poder Judicial en contra del mandato constitucional. Los vocales conservadores del CGPJ pueden hacer comunicados contra la amnistía sin conocerla, García-Castellón puede imputar a Puigdemont y Rovira para dificultar las negociaciones y la justicia europea puede rectificar al Supremo en sus decisiones sobre los independentistas, pero denunciar que hay lawfare y que hubo una judicialización del procés les parece un escándalo de proporciones bíblicas. Dicen que la amnistía es el fin de la democracia, pero esta democracia se levantó sobre una amnistía. Dicen que el acuerdo rompe España, pero lo que hace es restaurar lo que estaba roto. Dicen que España se rinde, pero esto es una victoria del estado de Derecho sobre quien pretendía saltárselo.

Este acuerdo no es el fin de la democracia sino el final del procés y el principio de una vía democrática, dialogada y pactada frente a las vías unilaterales, judiciales y policiales. No es la ruptura de la Constitución sino su aceptación por parte del independentismo. No es la negación del Poder Judicial sino la afirmación del poder de la política para resolver los problemas políticos. Es un perdón y un olvido como se perdonaron y olvidaron los delitos del pasado para lograr la convivencia. El PSOE ha cambiado de parecer sobre la amnistía para gobernar, pero como todos los gobiernos cambian de parecer y pactan para gobernar, como Suárez cambió de parecer sobre el Partido Comunista y el Partido Comunista cambió de parecer sobre la monarquía para facilitar la Transición.

Dicen que la amnistía es inconstitucional y que no hay separación de poderes, pero ahí está el Tribunal Constitucional para frenar la ley si no se ajusta a la Carta Magna. Dicen que el acuerdo consagra la intervención del poder legislativo sobre el judicial porque establece comisiones de investigación, pero son solo sobre la policía política del PP y el espionaje a los políticos catalanes, aparte de que no tienen ningún poder ejecutivo sobre las decisiones de los tribunales. Dicen que la izquierda se ha plegado a la derecha catalana pero lo que ha hecho es plegarse a la complejidad del país que tenemos. Dicen que los siete votos de Junts determinan la legislatura, pero es falso: ciento setenta y ocho votos que representan a todos los partidos menos dos y a más de doce millones de votantes van a determinar la legislatura. Es la democracia, amigo.

Lo que no es democracia es llamar ilegítimo y dictadura al gobierno de la mayoría. El verdadero problema de la derecha no es la amnistía, es haber perdido en la investidura. Lo dijo Feijóo el domingo: “No nos vamos a callar hasta que hablen las urnas”. Las urnas ya hablaron y le dejaron fuera. La derecha es teresiana. Vive sin vivir en sí y muere porque no gobierna. Cuando dicen putodefender España, lo que quieren decir es putogobernarla y putocuestionar el sistema cuando no mandan. Quieren decir putotomar las calles para conseguir lo que no lograron en las elecciones. Quieren decir putomanifestarse contra la plurinacionalidad. Putonegar la diversidad y la riqueza de este país. Putodefender España es putoatacar todo lo que no sea su idea de España.