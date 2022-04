El reino de los comisionistas

España es el país de los intermediarios. Tipos que unen a dos partes de un negocio para sacarles dinero a ambas haciendo mucho menos. Son los que más ganan por menos trabajo. Ahora les llaman emprendedores. En el país de los intermediarios, el comisionista es la estrella. El comisionista es el listo que tiene la posición y los contactos para facilitar un negocio millonario y llevarse un pellizco. Por no hacer nada más que prestar su agenda o su encanto y unir los dos polos de una transferencia. En el país de los enchufes, el comisionista es el cable. La pasta siempre pasa por él y deja un pico de luz en su bolsillo. Normalmente, procedente del nuestro.

No es nada nuevo. España es el país del 3 per cent o del 3%, que ha sido la comisión habitual que se han llevado los políticos corruptos por conceder una obra pública a un empresario amigo. Le da el dinero de todos a un colega y el colega le da un poco de ese dinero. Ellos siempre ganan, los ciudadanos perdemos. Así es como se ha hecho inmensamente rico Juan Carlos I. En el país de los comisionistas, el rey es el emérito (valga la redundancia). El monarca cobraba por vender la “marca España”, es decir cobraba por vender a su país, que ya le pagaba un sueldo. No lo hacía por la patria sino por la pasta.

Gerard Piqué dio en el clavo. Cuando pensó en llamar al emérito para que le apañase el negocio de Arabia Saudí apuntó al maestro: al comisionista mayor del reino. De él aprendió su yerno. De lo que vio en casa. Casa Real, en este caso. Normal que Piqué quisiera contratar los servicios del mejor, el señor Lobo de las comisiones. De los 24 milloncejos de euros de Arabia Saudí, no le hubiera importado darle uno o dos al viejo. No hizo falta, pero qué extrañas parejas hace el dinero: un Borbón y un independentista. Tienen mucho en común. La patria de ambos es la cuenta corriente, que en su caso, es la menos corriente de las cuentas.

El futbolista dice que es legal y que el dinero es saudí. Esta vez no nos han robado. Directamente. Porque el negocio se hace con la ayuda de la Federación que sí recibe una millonada de fondos públicos. Así que, al final, con dinero de todos, él se está enriqueciendo por un torneo en el que, además, participa como futbolista y en el que se blanquea a un régimen asesino. Todo en orden, crack.

Piqué aprendió del rey. Ayuso y Almeida, de la reina de las mamandurrias. Esperanza Aguirre convirtió Madrid en una charca y sus renacuajos han crecido y chapotean felices. La presidenta madrileña regaló un contrato a un amigo por el que su hermano se llevó más que una comisión, parte de los beneficios. Y ahora el alcalde tiene muchas cosas que explicar en el caso más escandaloso de comisionistas de esta pandemia: por qué su primo hace gestiones para el ayuntamiento, por qué mintió y dijo que no había llamado a los comisionistas; por qué el ayuntamiento no denunció otra estafa por material defectuosa, pero dejó pasar ésta; por qué pactó enviar mascarillas al hospital en el que trabaja la mujer de uno de los comisionistas; por qué se personó tan tarde en la causa; por qué va de víctima de un engaño si en su momento, le pareció que estaba todo bien.

En el reino de los listillos, Almeida es el tonto útil. No se llevó ningún dinero, pero dejó que su primo ayudase a que dos comisionistas se llevasen 6 millones de euros públicos por material defectuoso a un precio desorbitado y no reclamó hasta que elDiario.es empezó a publicarlo. Dice que hay una campaña de la izquierda contra él. Las excusas también las aprendió de Aguirre. La víctima no es el alcalde, como él pretende, el alcalde es el responsable. Porque no todos los políticos son comisionistas, pero todos los comisionistas necesitan un político.