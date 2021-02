El año que vivimos radiofónicamente

Este sábado, 13 de febrero es el día mundial de lo que nos une: la radio. Y lo celebramos como una familia en torno a ella, en un programa especial sobre este año de tanta radio y podcast.

Hemos seleccionado tres grandes profesionales de este medio con algunas de las mejoras propuestas en castellano a sus espaldas para hablar de estas y del estado del podcast en nuestro país. Contamos con Ana Alonso, directora de Ficción de Podium Podcast, con Isabel Cadenas creadora de ‘De eso no se habla’ y con Francisco Izuzquiza, socio fundador de la productora Yes We Cast y director de La Escóbula de la Brújula.

Descubrimos los proyectos sonoros más locos y personales que han surgido durante la pandemia y lo que significa para nuestra audiencia estar conectados al transistor o al podcast.

Y cierra este programa Santiago Alba con una reflexión sobre la escucha de la radio en su sección “Derroteros”.