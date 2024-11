Eres pobre porque quieres y otros mitos de la pobreza

Se puede acabar con la pobreza en el mundo. En el planeta hay recursos para acabar con el hambre: se puede, pero no se quiere. Al contrario, cada vez hay más desigualdad, los que más tienen cada vez extraen más de los que menos tienen, mientras te repiten que eres pobre porque te lo mereces. Y que si no dejas de serlo es porque no te esfuerzas, porque el capitalismo redistribuye la riqueza de arriba abajo y da oportunidades a todo el que lo intenta.

Son argumentos y mitos que se esparcen y empapan en nuestra sociedad y que vamos a desmontar en colaboración con Oxfam Intermón en un programa desde el Teatro Fígaro de Madrid, el lunes 18 de noviembre a las 19h., con entrada gratuita que puedes descargarte en este enlace.

Un programa con un gran elenco de personas que han pensado mucho sobre este tema y con quienes hablamos de cómo combatir la miseria y desmontar a los gurús de la riqueza. Nos acompañan Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón y el reportero, escritor y cineasta argentino Hernán Zin, que ha recorrido el mundo contando la guerra y la pobreza y escuchando a quienes las combaten y ha trabajado en más de 80 países. Director de documentales como “Morir para contar”, en el que retrata las secuelas invisibles que los conflictos bélicos dejan en los reporteros o “Nacido en Gaza”.

Y aterrizamos en España para hablar de pobreza, migración, jóvenes y precariedad con Edith Espínola, portavoz de SEDOAC y Regularización YA y Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud. Hablamos también con Pilar Orduña, responsable humanitaria de Oxfam Intermón y Almendra Alfonso, socia de Oxfam Intermón que viajó a Honduras este año.

Un programa con el humor implacable y necesario de Monstruo Espagueti y Antía Lousada.