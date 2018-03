A los votantes

Estimado Miguel Lorente, le confieso que he leído su artículo atraído por la estolidez del títular: “Los machistas también votan”. Toma, claro: y los estúpidos también votan, y los nazis y los crueles y los que pegan a sus hijos y los que comen kiwis... (y esto es lo más penoso, que alguien capaz de desayunar un kiwi conserve el derecho al voto), en fin, así es el periodismo, supongo.

Habla usted de 70 hombres que asesinan y 700.000 que maltratan. Me he preguntado un rato de dónde se saca esos oportunos 700.000 maltratadores. Ni idea, pero imagino que vienen de... ¡una encuesta! Corríjame si me equivoco o ilústreme: ¿vienen de las condenas por maltrato del último año del que hay datos? (menos de 15.000, tengo entendido) Creo que no, creo que es una encuesta del Instituto de la Mujer y además creo que no se refiere a 700.000 casos de malos tratos anuales, sino que es una extrapolación del porcentaje de entrevistadas que dicen haber sido maltratadas (no en el año en curso, claro está). De semejante extrapolación (si es este tanto por ciento y la población es tal, entonces damos por hecho que 700.000 mujeres han sido maltratadas) viene, según creo, ese dato.

Usted afirma que “cada año” (literalmente) el machismo maltrata a 700.000 mujeres. Y sabe que es falso (es decir, una extrapolación de una encuesta), que ni siquiera la encuesta dice eso (no habla de cada año, según he leído), pero qué más da, si es por una buena causa. Perdóneme, pero ¿le parece que cumple los mínimos de rigor intelectual? (no ya periodístico, que eso sería demasiada manga ancha) ¿Cómo puede comparar hechos con encuestas sin mencionarlo siquiera? ¿Cómo puede decir que cada año sucede lo que un porcentaje de mujeres ha dicho que le sucedió alguna vez? Por mucha razón que tenga, y yo toda se la doy de antemano, no vale todo. Es más: flaco servicio en mi opinión le hace a la causa que defiende (y que yo también defiendo, pero no así). Tener razón, y creo de verdad que usted la tiene, no da derecho a tanto. Peor aún, va contra la misma causa que dice defender y, a mi parecer, la debilita mientras que fortalece al machismo.