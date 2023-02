La sospecha de una explotación afectada de viruela en Ciudad Real desencadena la inmovilización del ganado en la región

La sospecha de una nueva explotación de ovino de grandes dimensiones en la provincia de Ciudad Real con animales contagiados de viruela ha sido el desencadenante de la orden de la Consejería de Agricultura, que entra hoy en vigor, y que supone la inmovilización del ganado ovino y caprino en toda la región, a excepción de la provincia de Guadalajara.

Así lo ha confirmado hoy la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, en una rueda de prensa que se ha celebrado en Toledo para informar sobre una situación que ha alarmado al sector ganadero de la región. “Esta semana hemos detectado una explotación compatible con síntomas de viruela en la provincia de Ciudad Real, a una distancia considerable de los focos iniciales. Esto nos hace llegar a la conclusión que uno de los orígenes son los movimientos ganaderos y con el fin de frenar la propagación hemos tomado la decisión de inmovilizar todos los cebaderos de la región excepto los de Guadalajara, ya que tiene cabaña menor y distintas características”, ha señalado.

Cruz Ponce ha incidido también en que no se trata de una zoonosis, es decir, la viruela sólo afecta al ganado y en ningún caso puede saltar a los humanos. “Es una enfermedad de naturaleza vírica, que no se contagia a los humanos, ni a través de los productos de los animales afectados, pero muy contagiosa con alta mortalidad entre los animales”, ha aclarado.

Desde septiembre se han detectado en Castilla-La Mancha seis focos, todos ellos en la provincia de Cuenca. Los dos primeros en Villaescusa de Haro, donde se sacrificaron 29.000 animales y cuatro focos Tébar y Alberca del Záncara, con 8.500 animales sacrificados. Para compensar a los ganaderos, la Consejería ha abonado en diciembre cuatro millones de euros en indemnizaciones “con la mayor agilidad posible”, ha señalado Cruz Ponce.

Se inició en algunas explotaciones de Granada y de ahí fueron traídos animales a una explotación de aquí. Esta fue la manera de entrada en Castilla-La Mancha. En Andalucía ya se ha acabado con los focos y se ha declarado libre de viruela

La inmovilización afecta a dos millones y medio de cabezas de ganado y unas 6.000 explotaciones que, en virtud de la orden que entra en vigor hoy, no podrán realizar movimientos de ganado, aunque sí enviar a los animales al matadero. En la práctica, lo que se prohíbe es la reintroducción de animales en las explotaciones y el movimiento de ganado entre las mismas, aunque no se prohíbe el envío de animales de cebo al matadero, ni el movimiento de la leche, ya que hay que tener en cuenta que la situación afecta a la importante cabaña ganadera productora de leche con destino a la elaboración del queso manchego que hay en la región. Además, la resolución no prohíbe que los animales salgan a pastar.

Según ha revelado la directora general, actualmente no hay una situación parecida en otras comunidades autónomas vecinas, aunque el foco que ha dado lugar a la situación en Castilla-La Mancha se generó en Granada. “Se inició en algunas explotaciones de Granada y de ahí fueron traídos animales a una explotación de aquí. Esta fue la manera de entrada en Castilla-La Mancha. En Andalucía ya se ha acabado con los focos y se ha declarado libre de viruela”, ha manifestado Cruz Ponce que también ha aclarado que la cabaña en la Comunidad andaluza es muy distinta, son explotaciones pequeñas y a mucha distancia unas de otras, por lo que es más fácil el control de la enfermedad.

¿Cuáles son las medidas?

En resumen, las medidas que entran en vigor hoy suponen que sólo se autoriza el movimiento de animales con destino a mataderos en Castilla-La Mancha. Además, los medios de transporte al matadero tendrán que esta desinfectados y los animales a trasladar no podrán mostrar síntomas compatible con viruela desde 48 horas antes del envío. Asimismo, se va a aumentar la toma de muestras hasta las 500 explotaciones.

También, y para concienciar a los ganaderos de ovino y caprino, la Consejería está elaborando un programa de jornadas en todas las comarcas de Castilla-La Mancha dirigidas desde los veterinarios oficiales a todos los ganaderos.

Los ganaderos pueden dirigirse al correo sanidadanimal@jccm.es para cualquier duda y se está elaborando un documento con las dudas más frecuentes dirigido a los ganaderos.

Mayores indemnizaciones

Hasta el momento se ha hecho el pago de 4 millones de euros calculando las cuantías según la normativa nacional, pero se están gestando nuevas ayudas para los afectados. “Estamos preparando una orden que va a compensar a aquellos ganaderos que vayan a hacer la reintroducción del ganado, y que va a basarse en un real decreto que está tramitando el Ministerio de Agricultura, que compensará la diferencia entre el precio de las ovejas que compre el ganadero y lo recibido como indemnización con un máximo por explotación”, ha adelantado.

No obstante, ASAJA ya pidió ayer indemnizaciones más cuantiosas que compensen la pérdida de producción de los ganaderos. En este sentido, la directora general ha manifestado que se está elaborando otra nueva orden de ayudas que pudiera compensar estas otras cuestiones aunque no ha ofrecido más detalles.

En estos momentos, la Consejería no puede avanzar el periodo temporal de estas medidas. “La previsión depende de cómo evolucione y cuáles sean los resultados de las prospecciones, se trataría de que los cebaderos terminen de completar un ciclo de cebo (que puede duran entre un mes y dos), envíen los animales al matadero y desinfecten y podamos reanudar la actividad de manera segura, con la certeza de que estamos limpios”, ha concluido.