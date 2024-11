Los vinos de la DO Mancha participan en la feria internacional ENOEXPO Cracovia

Del 6 al 8 de noviembre, los vinos con Denominación de Origen La Mancha participaron en la XXI edición de la Feria Internacional ENOEXPO Cracovia. Una cita que es un referente en el sector para el contacto de productores, importadores y distribuidores en el marco de la Europa Central, donde los vinos de La Mancha tienen mercado. De hecho, en el pasado 2023, con 856.677 botellas (0,75 cl) importadas, Polonia se consolidó como el segundo comprador europeo (el sexto a nivel mundial) en el ranking de la comercialización en países destino.

La asistencia a ENOEXPO Cracovia ha sido posible dentro de la línea de acciones enmarcadas en el programa Sustainable European Food & Wines, que realiza de forma conjunta con la Cámara de Alimentos y Bebidas de Eslovaquia (PKS), DO Azafrán de La Mancha, DO Jumilla y DO Almansa.

La participación en ENOEXPO se materializó con un stand compartido con los otros socios donde se habilitó una zona de cata con 15 vinos de las 12 bodegas manchegas:

Bodega El Vínculo, Ayuso, Campos Reales, Cristo de la Vega, Don Octavio, El Progreso, Isidro Milagro / Bodegas Campoameno, Latúe, Puente de Rus’, Verdúguez, Finca Antigua y Santa Catalina.

Además, en la primera jornada, dentro de las actividades de ENOEXPO, se celebró un seminario centrado en la sostenibilidad de la viticultura manchega donde se cataron varios vinos de los socios acogidos al programa Sustainable European Food & Wines.

Recta final del año

En el mismo contexto de acciones enmarcados dentro de la campaña Sustainable European Food & Wines, está previsto cerrar la promoción internacional en suelo comunitario con un túnel de vinos en Hamburgo, al norte de Alemania. País, que sigue siendo la referencia de mercado para los vinos DO La Mancha en el exterior.

Ya en Asia, los seminarios del programa de promoción European Wine Ambassadors pondrán el punto y final a las acciones de impulso en el exterior en este 2024.