Mi experiencia como mujer viviendo en una zona rural

Hola a todos. Me llamo Olga y soy participante de CECAP Los Yébenes. Hace 27 años nací en Madrid, y parte de mi vida la he pasado en la ciudad de Fuenlabrada. Para que os hagáis una idea de mi situación actual, vivo con mis padres y, aunque somos tres hermanas más, dos de ellas viven en Madrid y la otra vive aquí, en mi pueblo. Siempre lo hemos pasado genial entre las cuatro, pero tengo una vinculación especial con mi hermana Gema, de la que me separan unos minutos al nacer. La época en la que vivía en Fuenlabrada acudía al colegio.

Pero al crecer y al terminar mi etapa escolar, en casa tomamos la decisión de asistir a un taller ocupacional. Os aseguro que me gustaba, pero también os digo que no tenía nada que ver con CECAP. Eso sí, aún conservo algunas amistades de aquella época. Fue una etapa bonita, de la que aun guardo buenos recuerdos de amigas y amigos Con el paso de los años, y al jubilarse mi padre, decidimos dar un cambio radical, empezando una nueva etapa en el pueblo que los vio crecer.

Yo conocía Los Yébenes, pues veníamos algún fin de semana a ver mis abuelos y me encantaba venir, estar con mis primas y pasar las noches de verano al fresquito en la calle. Pero desde que hemos venido para quedarnos definitivamente, mi vida ha cambiado un 100 %. Y es que ahora tengo la posibilidad de hacer todo lo que quiero y me propongo, y que en la época en la que vivía en la ciudad, por mi situación, no podía hacer.

Te hablo desde ir por la calle sola a donde quiera, por ejemplo, al gimnasio -me encanta zumba, es algo que me hace estar bien y me ayuda a conocer gente – y no siento la inseguridad que tenía en Fuenlabrada. Ahora ¡soy libre! Aún recuerdo cómo siempre que quería salir me tenían que acompañar, o bien mi padre, mi madre o alguna de mis hermanas… ¡menudo rollo! Y aquí he hecho nuevas amistades y no solo las vinculadas al colegio, como en Fuenlabrada. Con mis amigos y amigas nuevos vamos al teatro, salimos a tomar algo, a merendar, quedamos para pasear o hablar y participamos en las fiestas o las actividades que se organizan en el pueblo. Es más, hasta estoy conociendo a un chico.

Uy ¡qué vergüenza! También recuerdo cuando di un giro radical a mi formación. En las primeras semanas de llegar al pueblo mis padres me instalaron a probar nuevos servicios como el de CECAP Los Yébenes. Y por qué no, decidí comenzar esta nueva andadura. Gracias a la capacitación que se realiza he ampliado mi formación hasta tal punto, que se me da la oportunidad de tener un puesto de trabajo, realizando dos cursos en Toledo: uno de Limpieza de Domicilios particulares, Edificios e Instalaciones y el otro de Hostelería y Restauración. Y por supuesto, a través de mi plan de capacitación he conseguido mis objetivos de autonomía. Te hablo de cosas tan sencillas para ti como la de aprender a coger los autobuses urbanos o planificar el recorrido hasta llegar al centro de formación.

Y aquí me ves, hasta he disfrutado y aprendido de la experiencia de vivir en una vivienda compartida en Los Yébenes durante un tiempo, donde conseguí los objetivos de la capacitación para la vida autónoma, conviví con otras personas, aprendí a gestionar mi tiempo y las actividades que necesita un hogar… realmente sentí que vivía como en una pequeña familia de amigas. También aquí he pasado por mi primera experiencia laboral, gracias a Futurvalía y Diputación de Toledo, mediante el Programa de Municipios Socialmente Responsables, en donde desarrollé las funciones de limpiadora.

Fue una experiencia maravillosa que me gustaría repetir y que pudiese ser más larga. En definitiva. Solo veo ventajas a la hora de vivir en un pueblo. Conozco a mucha más gente y si necesito ayuda no tengo inconveniente en pedirla, paseo y lo hago sin miedo incluso de noche. Solo me falta una cosa: me gustaría poder trabajar aquí y desarrollarme, y así vivir de forma autónoma, tener una casa y poder formar mi propia familia. Estoy segura que tarde o temprano lo haré realidad.