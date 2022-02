Tercera dosis: a la población “le está costando más” inocularse del refuerzo contra la COVID-19

Dos años y un día ha pasado desde que Juan Camacho, director general de Salud Pública, salió a comparecer con el primer caso sospechoso de coronavirus. "Mucho ha llovido desde entonces. Muchas cosas han cambiado y la experiencia nos ha hecho entender cosas que entonces ni entendíamos ni esperábamos", recordó. También se hace dos años y un día del primer caso positivo en España, un turista alemán en Canarias. "Dos años después aquí estamos".

Camacho ha hecho un repaso de los datos actuales, en comparación a la ola de enero de 2021, que el día 31 estaba "en pleno apogeo. Mientras entonces había más de 1.500 camas convencionales ocupadas, actualmente son 593, poco más de un tercio. En UCI, había 237 en 2021, mientras que este 31 de enero eran 59; en cuanto a personas fallecidas, de un año para otro hay 19 personas menos el 31 de enero, bajando de 34 a 15. Lo que sí crece es la incidencia acumulada, que es más del doble a 7 días, 455 en comparación con 1007; y prácticamente se dobla a 14 días, de 1205 a 2332 casos por cada 100.000 habitantes en la región.

"La tendencia está siendo por fin favorable", recalcaba el director general, que ha explicado que la incidencia acumulada ha dejado de ser un indicador "único" como ha venido siendo hasta ahora, también de "enorme utilidad". Esto se debe, señaló, a que se trata de una "enfermedad más leve", con menos hospitalizaciones, menos fallecimientos y una presión "radicalmente distinta" en el sistema asistencial. De este modo, ha señalado que en comparativa con la media nacional la tasa es menor en cuanto a ingresados y UCI, y también en cuando a incidencia acumulada.

También ha querido indicar que no todas las personas ingresadas en Castilla-La Mancha lo son por COVID-19 sino que llegan con otra patología y al someterse a un test, dan positivo. Pero la región sigue contabilizándolas a todas como pacientes COVID, aunque su dolencia 'principal' sea otra. Según los datos del director general, un 32% de los pacientes ingresados en la semana epidemiológica 3 del 2022, entre el 17 y el 23 de enero, tenían la etiqueta COVID pero habían ingresado por otras patologías. Igualmente, recordó que en esta ola el pico de ingresos diarios fue de 81 pacientes, pero en la anterior de 230, es decir, el triple.

Finalmente, sólo 75 aulas están cerradas por COVID-19 en la región: 9 en Albacete, 15 en Ciudad Real, 2 en Cuenca, 8 en Guadalajara y 41 en Toledo.

Tercera dosis, para todas las personas mayores de 18 años

Camacho ha celebrado que este año se ha vuelto a batir el récord de vacunación de la gripe que, aclaró, también es una enfermedad que ha provocado "mortalidad importante" en la región. Ya se ha puesto medio millón de vacunas antes de que acabe la campaña. En cuanto a coronavirus, recalcó que se sigue con el "orden" que se ha trabajado siempre, y que la región está dentro de la media nacional, aunque hay retraso en la tercera dosis. "Todas las personas mayores de 18 años se pueden vacunar, esa decisión ya se tomó en Comisión de Salud Público", señaló.

"Se están viendo iniciativas para que todo el mundo vaya a vacunarse, pero estamos viendo que a la gente le cuesta más vacunarse de la tercera dosis", recalcó el director general. Por ello, aseguró, se está acercando y facilitando puntos de vacunación, con horarios más amplios y facilitando para que la gente pueda vacunarse. De todos modos, insistió, en el caso de las personas mayores de 60 años es más del 80% el porcentaje que ya ha recibido la tercera dosis.

"Más inmunidad" con ómicron

Finalmente, Camacho ha señalado que al contagiarse de la variante ómicron "no sólo se produce más inmunidad", sino que la enfermedad realmente se protege más de una manera "más eficaz" contra ella misma. "No parece que vaya a haber séptima ola, pero no siempre vemos las curvas. Si nos hubieran preguntado si iba a haber sexta ola, dijimos que era prácticamente imposible por las vacunas. Hay una penetración altísima de una variante leve que produce inmunidad ampliada y seguimos poniendo dosis adicionales. La impresión que tenemos es que no va a haber séptima ola", concluyó.