Talco y Trashtucada en la fiesta de bienvenida de la edición de 2024 de Viña Rock

El cartel del festival Viña Rock ya está completo, tras el anuncio del cartel de la ya tradicional fiesta de bienvenida que se celebrará el 1 de mayo. La edición de 2024 del festival manchego comenzará con las actuaciones de Talco, Trashtucada, En Tol Sarmiento, Mr. Kilombo, The Locos y Oferta Especial. La fiesta de bienvenida está incluida en el abono.

Así, se conocen ya todos los artistas que ocuparán los escenarios del evento, entre los que se incluyen conciertos de las giras de despedida de los valencianos Zoo y Mafalda. El cartel incluye a grupos míticos españoles como Lendakaris Muertos, que actúan también en Toledo el próximo 17 de mayo, Soziedad Alkoholika o Mägo de Oz.

Otros artistas que se podrán disfrutar serán Lágrimas de Sangre, La Pegatina, Narco, El Canijo de Jérez, La Fuga, o Koma. Mojinos Escozíos, La Fúmiga, Me Fritos and the Geeme Cheetos y los toledanos Balkan Bomba son parte también del cartel.

En el escenario de rap se podrá asistir a los conciertos de Toteking, Sho-Hai, Kaze, y también las raperas Sara Socas y Tribade, entre otros.

En el caso del escenario de Dub, se contará con artistas como Greenlight Sound System, Jael, Serena o Lasai. También llegarán a los escenarios grupos internacionales como The Baboon Show, originarios de Suecia.