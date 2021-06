Así será finalmente la Feria de Albacete 2021: actividades "festivas" en las plazas y habrá atracciones

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha dado a conocer las actividades de la Feria para este 2021; lo ha hecho junto al vicealcalde y concejal de Cultura y Feria, Vicente Casañ, así como representantes del resto de grupos municipales. Emilio Sáez ha asegurado que ha sido una decisión consensuada con todos los agentes involucrados en la realización de la Feria y que no se abrirá la Puerta de Hierros, “ya que es un símbolo y este año no se puede hacer”, tampoco habrá cabalgata.

Es cierto, ha asegurado Sáez que la autoridad sanitaria nos traslada que es probable que el 75 por ciento esté vacunado para esas fechas, pero “quedaría la gente por debajo de 30 que no estarían vacunados y después de lo que hemos pasado no queremos arriesgarnos. No sabemos cómo va a evolucionar la cepa india y no sabemos el resultado y no nos podemos arriesgar a montar toda esa infraestructura con lo que supone”. Por eso, ha recalcado, “no se llamará Feria, se llamarán actividades festivas”.

“Vamos a apostar mucho por nuestros barrios, se van a ubicar seis posiciones en plazas de nuestra ciudad donde habrá actividades, vamos a ayudar al sector de la hostelería en la ciudad, vamos a activar el comercio, va a haber una estrategia en torno al Recinto Ferial, pero sin gastronomía interior”, ha continuado el alcalde.

En estos momentos están deliberando las tascas si se pueden mantener abiertas hasta el 17 de septiembre, habrá atracciones (se intentará que el precio sea más reducido), se mantendrán los puestos de artesanía, la Caseta de los Jardinillos también se usará, y habrá programación taurina.

Además, se plantean sacar a los Ejidos un gran escenario en el margen derecho, con la suficiente amplitud, en el que se pondrá una barra para poder ofrecer algo de bebida para los conciertos que serán gratuitos. En cuanto a los círculos interiores, los comerciantes están analizando qué hacer, y el Ayuntamiento plantearía entrar por los dos laterales de la Puerta de Hierros y tener una zona de prevención anticovid. En cuanto a los stands, se quiere dar vida a los de las asociaciones socio-sanitarias; y la patrona, la Virgen de los Llanos, tendrá un púlpito exterior para que la gente pueda visitarla.

Programación cultural

El objetivo es aunar toda la programación de las administraciones para que sea más cultural y conlleve obras de teatro y música, en un escenario bajo la capilla de la Virgen, además de la programación de los barrios del 7 al 17. Sáez ha confirmado que se habló de buscar otras fechas, “pero se queda en esos días”.

En cuanto al rabo de la sartén tendrá actividades controladas y con asientos definidos.

“El objetivo es ser capaces de disfrutar, pero dentro de la lógica precaución”, ha asegurado Sáez, “es casi más complicado organizar esto que la Feria habitual, pero desde el Ayuntamiento lo haremos y es interesante llevar la feria a los barrios para que mucha gente que no puede pueda disfrutarla habitualmente por razones de movilidad, pueda hacerlo “.

“Todos los grupos políticos hemos entendido que tenía que ser así, que tenemos que tener prevención. Aunque cuando la gente venga en septiembre de la playa sin mascarilla, pensará que es excesivo, pero hay zonas muy estrechas donde puede entrar un volumen de 450.000 personas”. De cualquier manera, ha concluido el acalde de Albacete “nos pondremos a trabajar en la Feria de 2022 que será histórica”.

La previsión es que el aforo sea flexible y se adaptarán al máximo que se permita en ese periodo. La plaza de toros ya puede tener el 50 o el 60 por ciento del aforo, con lo cual ya se pueden organizar “eventos taurinos del máximo nivel”, ha recalcado Sáez Cruz.

En los barrios todo será al aire libre, con lo cual “tendremos a la Policía local y a Protección Civil para que no haya aglomeraciones”, ha finalizado el alcalde de Albacete.