García-Page presume de gestión no sólo durante la pandemia y hace decenas de anuncios en el Debate de la Región

"Hoy quiero hablar de todo", dijo Emiliano García-Page al comenzar el Debate de la Región en medio de una situación que el mismo presidente de la Junta de Comunidades calificó como la circunstancia "más extraña" que se ha visto en política. Y habló de todo, durante más de dos horas en un turno sin límite de tiempo, pero. Decenas de anuncios, en todos los ámbitos, marcaron su intervención, en la que quiso situar a la región en los puntos más altos, no sólo en términos de gestión sanitaria, sino también en turismo, inversión o en creación de empleo. "¿Qué esperan los ciudadanos? Política, sí, pero el ciudadano en España la entiende como lucha de partidos, pero lo que espera es política en mayúsculas", recalca.

En este sentido, ha afirmado que "hemos trabajado más que nunca y en las condiciones más difíciles" y por eso, se ha mostrado confiado en que el Gobierno regional está "determinado" a cumplir su programa de investidura que, afirma, está "en muchos casos muy adelantados". De hecho, durante el debate afirmó que gracias precisamente a la situación de la pandemia, se ha podido avanzar en otros temas, como es Bienestar Social o Agricultura.

"Desechen la posibilidad de que el presidente de la Comunidad Autónoma se dedique a hablar de la herencia del virus, a lamentar que el virus nos impide apartarnos de nuestros objetivos”, recalcó el dirigente, que señaló que “el virus no puede cambiar lo que somos ni puede cambiar nuestra trayectoria”.

Acudir al Tribunal Constitucional para defender la Constitución

Ante "cualquier intento" de "vulnerar la Constitución, advirtió Emiliano García-Page, no le temblará la mano para acudir a "instancias constitucionales" para defender la Carta Magna española. Además, ha aprovechado de defender que en España se deberían analizar "más las corrientes de fondo" en vez de hacer de "surfistas políticos", y ha reivindicado que Castilla-La Mancha es una región "normal". En cuanto a sus intervenciones a nivel nacional, ha defendido que "¿Debe opinar Castilla-La Mancha o sólo puede hacerlo Puigdemont? Nosotros no vamos a estar de espectadores y de brazos cruzados con lo que va a pasar en España.

También se mostró en contra de los privilegios fiscalres regionales, que aseguró, deben ser "cero". "Por eso, les propongo una iniciativa legislativa para que el Gobierno de España pudiera aprobar una normativa de armonización y convergencia fiscal autonómica, que se pague lo mismo en todos los sitios, independientemente de quien gobierna. Que no se haga política, ni demagogia fiscal y que en España hagamos España, también desde la tesorería de las haciendas de las comunidades autónomas”, señaló.

El presidente defendió que existen previsiones "más optimistas" a nivel regional, que a nivel nacional, una "cierta perspectiva". Por ejemplo, anunció que "ya estamos en nivel de paro que teníamos antes del virus”, algo que "pocas regiones pueden decir", y ha afirmado que que es la Comunidad donde más ha bajado el paro en septiembre y que es la "única" que lleva cinco meses seguidos bajando. Por otra parte, dijo que la región es una de las dos en las que se han creado empleo. También insistió en el anuncio de recuperar la Sindicatura de Cuentas, un modelo de auditoría de los fondos, eso sí, con "el menor gasto posible", para aprovechar las distintas ayudas estatales y europeas previstas.

Oferta de empleo público

"Queremos ver la luz y estamos fabricando y alumbrando. La pandemia y el virus nos han traído una situación inesperada y traumatizante", señaló, aunque insistiendo en que en la región las previsiones son más optimistas, en relación, por ejemplo a la inversión extranjera, siendo una de las pocos en las que crece, o como es la segunda con "menos descenso" en las exportaciones. Igualmente, ha señalado que se ha "batido récord de turismo" durante este verano, respecto a "cualquier año de la historia" de la región. En cuanto a la Oferta de Empleo Público, anunció que entre 2021 y 2022 habrá 4475 plazas nuevas, de las cuales 1.200 serán para Educación Secundaria y otras 2.100 para el sistema sanitario. "No creo que nadie haya apretado tanto el acelerador como Gobierno a la hora de consolidar servicios públicos", recalcó.

También anunció que se creará un bono joven con 12.000 euros para "miles de personas", cuya cuantía va a aumentar en diez millones de euros en los próximos años, y que quiere funcionar como un "primer empujón". Igualmente, se destinará diez millones de euros a microcréditos que quieren facilitar la liquidez a pymes y autónomos durante los próximos dos años, con "especial preferencia" para hostelería y comercio, tras haber sido los "más machacados" por la pandemia. A la par, anunció ayudas por más de de 2,25 millones de euros en apoyo al inicio de actividad y la recuperación del Plan +52 y el 90% de los fondos para la formación ocupacional.

En relación al área de Fomento, el presidente de la Junta anunció 20 millones de euros en ayudas para el conjunto de la vivienda, mientras la Ley sigue todavía pendiente, y recordó que ya se ha destinado un total de 75 millones de euros en este tipo de subvenciones. "Lo cierto es que vamos a plantear un nuevo impulso de la mano del Gobierno de España con una gestión muy rápida", señaló, mientras reocrdaba que gracias a las oficinas antidesahucio, "1.500 familias se han salvado de haber ido a la calle". En carreteras, aseveró, el esfuerzo será "el doble", gracias a la colaboración también con otras regiones como Madrid o Castilla y León, con quienes se reunirá próximamente, tras "batir récord" en el convenio de transporte con Madrid.

En cuanto a Sanidad, además de insistir en los datos que se hacen públicos diariamente de la COVID-19, García-Page ha anunciado que la mudanza del Hospital de Toledo comenzará este 16 de noviembre, eso sí, sólo si la pandemia lo permite, y que tras terminar el traslado, se abrirá el Hospitalito del Rey. También aseveró que en 2021 los profesionales de Atención Primaria no podrán tener a más de 2.000 pacientes a su cargo, y que en las "próximas semanas" los hospitales de Talavera de la Reina y el Mancha Centro de Alcázar de San Juan dispondrán de servicios de Hemodiálisis para pacientes agudos. También ha adelantado la creación de un Instituto de Investigación Biomédica en Castilla-La Mancha. "Hemos sido la Comunidad Autónoma que más dinero ha gastado, el 1,4% del PIB y la que más rastreadores tiene en términos relativos", aseveró, a la vez que resaltaba que el Gobierno ha sido "pionero" en la reserva estratégica para dar garantía en "esta y las pandemias que puedan venir".

En cuanto a Bienestar Social, ha advertido directamente a Pablo Iglesias, que espera que en el primer semestre de 2021 haya un calendario de pago de la deuda con la región en tema de dependencia. "Sino, tendremos que ir a vía judicial", señaló. También recalcó que el presupuesto en materia de discapacidad "va a seguir creciendo", con nuevos recursos y centros especializados. También anunció que se va a doblar el presupuesto en materia de lucha contra la violencia de género, "somos pioneros" y recalcó que se ha multiplicado por seis el gasto en este sentido. Page se comprometió, además, a aumentar el presupuesto para las ayudas de vivienda de las mujeres víctimas de violencia de género y ayudar a quienes no pudieron recibir estas subvenciones en el 2020.

Un futuro sostenible

"Para que el mundo siga mejor, a estas alturas no es un problema de bolsillo, sino de seguridad social, sanidad, educación y también de convivencia con el medio que nos rodea", señaló el presidente de la Junta de Comunidades. Por eso, explicó que en Castilla-La Mancha no estarán "de brazos cruzados", sino que se hará "todo lo que dependa de nuestra voluntad y coraje. "Nunca hemos tenido nada fácil, somos una región con dificultades con dependencias, pero no queremos una autonomía que crezca a cambio de que le vaya mal a los demás", reflexionaba ya en el fin de su discurso. "Queremos crecer por nuestros propios medios".

Su "determinación" como presidente de la Junta de Comunidades "no es por los 19 diputados", adivritió. Sino de "saber que, además de la gente que nos ha votado sabemos que muchísima gente que no lo ha hecho está de acuerdo, respeta, convive y si no lo está, no se niega a pactar, sino que nos ayuda a seguir adelante", concluyó.