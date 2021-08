Page a Casado: "El trasvase se ha cargado el medio ambiente en el Tajo medio y va camino de hacerlo en el Mar Menor. Así no"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha dirigido al presidente del PP, Pablo Casado, a través de las redes sociales para criticar la postura del líder nacional de los 'populares' en torno al trasvase Tajo-Segura. "Después de 40 años, ya se ha cargado el medio ambiente en el Tajo medio. Ahora va camino de ocurrir lo mismo en La Manga del Mar Menor. Así, no", le espetaba Page a Pablo Casado.

Pablo Casado ha asegurado este lunes durante una comparecencia ante la prensa que la Región de Murcia "necesita agua y la necesita en base a la legislación aprobada", algo que incluye "los hectómetros pactados y legislados en el trasvase Tajo-Segura" y que se remontan a la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, que tenía entonces como número dos del partido a Dolores de Cospedal, durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.

En aquella fecha, el año 2013, el propio presidente murciano de la época, Ramón Luis Valcárcel, se vanagloriaba de haber pasado "de una sentencia de muerte para el acueducto en 2015, a levantar la sentencia de muerte" y que se había "dejado atrás también la intención de incrementar los caudales ecológicos del río Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y de Talavera". Algo que después ha sido cuestionado en los tribunales que apuntan a la necesidad de cumplir la Directiva Marco de Agua.

Hoy Casado ha vuelto a agitar la guerra del agua. "Para el sector del vino es clave el agua, es una de las cuestiones que hoy vengo a reclamar y a apoyar", aseguraba Casado quien considera como opción utilizar fondos europeos para ahondar en la puesta en marcha de "canalizaciones, diques o embalses".

Una postura que pone al presidente del PP castellanomanchego en una disyuntiva. Hay que recordar que en abril de este año se comprometió a defender el Pacto del Agua de Castilla-La Mancha ante el PP de Murcia y Valencia. El pacto fue suscrito por una amplia representación social y política (a excepción de Podemos, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo). En él, el Partido Popular firmó su acuerdo a a dar prioridad a la cuenca cedente (en Castilla-La Mancha) y con trasvases solo en momentos de “necesidad real”.

El propio Núñez escribía el pasado mes de marzo un artículo de opinión en el que abogaba por "despolitizar" la cuestión del agua "alejándola del foco político para que no sea un motivo de disputa y sí un elemento generador de oportunidades". Algo muy distinto a lo que trasladaba hoy su jefe nacional desde Murcia.

Mientras, el presidente murciano Fernando López Miras se centraba en culpar al Gobierno central por la muerte de peces en el Mar Menor y pedía "las competencias de costa y cuenca". Una visión muy distinta a la que tienen los municipios ribereños a la cabecera del Tajo, entre Cuenca y Guadalajara, que culpan al abuso del trasvase de la muerte del Mar Menor. "Desde el ecocidio de 2019 lo único que han sabido hacer es pedir más agua para seguir alimentando la agroindustria".

En Murcia, ecologistas y científicos califican de "absurdas" y "contraproducentes" las medidas de López Miras ante el desastre marítimo.

García-Page ya se pronunció el pasado mes de junio sobre la necesidad de buscar alternativas al trasvase y pedía hacerlo desde la perspectiva del diálogo. "Si aquí hemos pactado todos una alternativa y una solución a los trasvases injustificables y firmamos eso, eso tiene que ir, no sé si a misa, que no es el caso, pero sí al Congreso", recalcaba para decir que "no vale mirar para otro lado" en este asunto ya que “el trasvase es insostenible y cuanto más rápido vayamos todos juntos en la búsqueda de alternativas mejor para todos”.

Tolón: "Defender el trasvase es ir contra el medio ambiente, el Tajo y Toledo"

También la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha utilizado las redes sociales para cargar contra el presidente nacional del PP. El acueducto Tajo-Segura, ha dicho la edil, es una infraestructura contraria al "medio ambiente, al Tajo y a Toledo".

"Defender el trasvase como hace el PP de Casado y el Grupo Popular en Toledo es ir en contra del medio ambiente, del Tajo y de Toledo. Es hora de cambiar hacia un modelo más sostenible que sea justo con todos los territorios y donde el trasvase no tenga futuro".