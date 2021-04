"El modelo actual de expansión de las energías renovables es una auténtica aberración"

Asociaciones civiles, organizaciones conservacionistas, ayuntamientos y personas de ciencia de toda España escriben en las redes, opinan en entrevistas o en tertulias, manifiestan su opinión argumentada en las redes y acuden a concentraciones y manifestaciones una y otra vez para alzar la voz y repetir sin descanso que están a favor de las renovables, pero “así no”. No de esta manera.

Basta echar un vistazo a los periódicos para encontrarse noticias como la de la manifestación de la plataforma “Teruel existe”, bajo el lema 'Por el futuro de Teruel. Renovables Sí, pero Así No' o las acciones que se están llevando a cabo en Chiva, Valencia, por parte de la Agrupación de Asociaciones “Salvemos Brihuela”, quienes han publicado sus reivindicaciones en el folleto titulado “Todo lo que Falck Renewables no quiere que sepas...”. La lista sería amplia y abarcaría toda la geografía española.

Nuestra asociación ya ha expresado en múltiples ocasiones su opinión. Estamos a favor de las renovables. No hay otro camino, eso está claro. La cuestión es que el modelo actual de expansión de estas energías es una auténtica aberración que pone de manifiesto una gestión basada más en los intereses de las grandes compañías y en el beneficio económico que en el auténtico interés por el medio ambiente y el abastecimiento energético sostenible de la sociedad.

Siempre decimos que una imagen vale más que mil palabras. En esta se puede comprobar cómo la extensión de los huertos solares cerca de Almansa convertiría esa zona en un auténtico mar de paneles solares. No se apuesta en serio, por ejemplo, por facilitar que cada vivienda pueda autoabastecerse, sino por estas macroinstalaciones que son un atentado, con mayúsculas, contra el medioambiente que dicen defender, porque eso sí, basta con añadir el apartado de “sostenible” o “verde” al mayor de los disparates para intentar defender lo indefendible. En otras notas de prensa hemos comparado este modelo con el boom urbanístico de los 70 o con la burbuja inmobiliaria de principios de los 2000, que tanto mal hicieron a nuestras costas, por ejemplo, y que fueron auténticos gigantes con pies de barro que trajeron de la mano una de las peores crisis económicas que se conocen.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en la IBA (área de interés para las aves) y ZEPA (zona de especial protección para las aves) de la Zona de Esteparias del Sureste de Albacete. Como se puede observar en la imagen, la proliferación irracional de parques eólicos y huertos solares ha supuesto, entre otros daños, la pérdida de hábitat para especies como la avutarda (Otis tarda) o el sisón común (Tetrax tetrax). Como consecuencia de este tipo de atentados La población de sisón común ha descendido un 50 % en la última década, y debería ser catalogada como especie en peligro. La avutarda es una especie sensible, que aparece incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Podríamos explicar una vez más el daño que estas instalaciones suponen para rapaces como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el aguilucho pálido (Circus cyaneus), así como la ganga ibérica (Pterocles alchata), entre otras.

Por estos motivos le repetimos a don José Luis Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible que “así no Sr. Consejero, así no”. Se lo podemos decir más alto, pero no más claro. Son muchas las entidades de todo tipo las que se lo recuerdan una y otra vez. No se trata de que los ecologistas nos neguemos a todo por sistema. Se trata de que este modelo es un modelo de una cortedad de miras abismal.

Podríamos suscribir, y de hecho suscribimos lo que la plataforma #salvemosbrihuela expresa respecto de la implantación descontrolada de huertos fotovoltaicos en el Valle de Brihuela, pero referido a la instalación de dichos huertos al sureste de Almansa, cerca del saladar: ¿Qué ocurrirá con la modificación del paisaje y su configuración natural y la consiguiente pérdida de suelo por erosión? ¿Qué hay de la eliminación de los corredores verdes de los que depende tanta flora y fauna? ¿Y el corte de caminos y senderos rurales? ¿Y el aumento de temperatura por irradiación? ¿Qué opinión le merece el elevado despilfarro de agua para la limpieza de una extensión tan grande de placas fotovoltaicas? ¿Y la aplicación de herbicidas para evitar que crezcan plantas estacionales en dichos terrenos? ¿Y qué me dice del impacto visual? ¿Pelillos a la mar, verdad?

Una vez más dejamos claro que la Sociedad Albacetense de Ornitología se posicionará de manera firme e insobornable en favor de la defensa del medio ambiente y la diversidad, basándonos siempre en criterios científicos y en la legalidad vigente.