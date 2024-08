Pulvis, cinis et nihil

“Polvo, ceniza y nada”. El cardenal Luis Manuel Fernández Portocarrero nos hizo ver lo fugaz de nuestro paso por este mundo mandando grabar en su tumba situada frente a la capilla de la Virgen del Sagrario este epitafio. Utilizábamos la semana pasada otra figura literaria para que, cual ave fénix, renaciera Toledo de las cenizas que produce la insensata acción del hombre sobre belleza inmutable de las piedras venerables de la milenaria ciudad de Toledo.

Cenizas, es a lo que se puede ver reducido un monumento, una pieza de arte mueble, o una parte de una ciudad tras un incendio. Lo estamos viendo con el patrimonio natural de nuestro país con fuegos cada vez más voraces que el cambio climático está favoreciendo. A veces es imparable, desolador y sus efectos irreversibles, pero ¿no podemos evitar su aparición? ¿No habría que limitar su alcance y reducir los daños? ¿No tendríamos que paliar sus efectos?

Nuestro país, tan fecundo en redactar leyes, normas y reglamentos, ha legislado sobre prevención de riesgos, obligando a redactar planes y a establecer protocolos sobre el asunto. Repetidas veces (La Tribuna de Toledo, 16/03/2000, El diario.es 05.08.2021) hemos abordado el asunto y avisos hemos tenido con el incendio del Museo Nacional de Brasil o de la catedral de Notre Dame de París o más cercanos en la sacristía de la catedral primada o en el Museo del Ejército. Pero seguimos igual y, salvo alguna reacción de los gestores de estos inmuebles ante esos percances, no observamos se informe a la población o a los usuarios de recintos culturales de la posibilidad de que se realice un simulacro o se haya realizado un plan de prevención.

Un patrimonio “en peligro”

Repetimos la pregunta: ¿Hay redactado un Plan de prevención de incendios y evacuación para cada uno de los centros culturales de la ciudad? ¿Se han desarrollado protocolos de evacuación de piezas singulares de edificios y museos? ¿Hay redactado un Plan de prevención, control y extinción de incendios y/o catástrofes y de evacuación para el Casco Histórico de Toledo? Tan simple como esto.

La seguridad de personas e inmuebles y obras de alto valor histórico y artístico es responsabilidad de cada una de las administraciones, titulares o gestores de espacios y bienes culturales, planes que requieren el consuno de autoridades locales, regionales y nacionales para que no se produzca ninguna desgracia personal ni material en nuestra ciudad, en sus inmuebles declarados o en su patrimonio mueble.

Volvemos a denunciar públicamente, desde aquí y ahora que nuestro patrimonio está en peligro. No sabemos si inmediato o remoto, pero está en peligro, y no se ha hecho nada para evitarlo o aminorarlo. Sabemos que técnicos formados en la materia, como el que fuera jefe de bomberos de la ciudad, Isabelo Sánchez Gómez, han realizado informes, pero han de ser los gestores administrativos, las autoridades políticas las que tomen las decisiones oportunas. Y solemos en estas latitudes lamentarnos tras un desastre de lo que se pudo hacer y no se hizo o en buscar cabezas de turco una vez que ha ocurrido la desgracia.