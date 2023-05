Tu voto consiguió echarlos, ahora es necesario para que no vuelvan

Hace ocho años pedimos el voto a l@s castellanomancheg@s para acabar con la despolítica en materia de Sanidad de Dolores de Cospedal y los suyos.

Hace ocho años lo conseguimos y ahora os pedimos que vuestro voto sirva para evitar que vuelvan.

L@s profesionales de la Sanidad aun recordamos los cuatro años de desprecio y acoso sufrido por el PP de Castilla-La Mancha, aún nos sobrecogemos al recordar la implantación de medidas sin alma por parte de Echániz y Cospedal, con las consiguientes consecuencias: hospitales saturados, plantas tapiadas, falta de personal y recursos materiales o muertes de personas en pasillos postradas en camillas esperando una cama hospitalaria donde morir dignamente en la intimidad rodeados de sus seres queridos.

Estos ocho años no han conseguido revertir todo el destrozo ocasionado, pero sí mejorar en parte la situación.

Quedan muchas cosas por hacer. Sí, mucho por lo que luchar, sí. ¿Hemos recuperado la Sanidad que teníamos? No, pero vamos camino a ello. Por eso es más que necesario seguir respaldando a partidos que apuesten por la Sanidad Publica, necesitamos un gobierno en la región estable y fiable. Que no tengamos que pensar día sí y día también qué servicio nos van a quitar, qué planta nos van a cerrar, qué personal va a ser despedido, necesitamos saber que el servicio de urgencias cuando entremos en nuestro turno no va a ser un hospital de campaña con pacientes aparcados en un pasillo esperando que alguien les haga caso, que no tengamos que pensar si mañana seguirá el gobierno o no, necesitamos esa seguridad para poder seguir cuidándoos de la mejor manera que sabemos.

Solo pensar que puede llegar el momento de que nuestro voto sirva para dar el gobierno al PP y VOX nos da miedo, terror, pavor.

Solo pensar que la Sanidad puede caer en manos de partidos cuya única obsesión es hacer más ricos a los suyos, que son capaces de hacer negocio con tu salud, que son capaces de pisotear tu dignidad en plena agonía nos da terror, pavor y miedo... Luchamos contra la COVID-19 y tuvimos miedo, pero sabíamos que saldríamos adelante. Teníamos quien nos apoyaba, la ciudadanía, y el gobierno regional. Solo pensar esa situación con un gobierno del PP nos da terror.

Cierto es que tuvimos que luchar para conseguir medios, para que se nos hiciese caso, pero al menos teníamos una opción, con el gobierno del PP ni se nos dio esa opción. No se nos escuchó en los momentos más duros de la saturación de los hospitales, despidos de personal, plantas cerradas, muertes en los pasillos de urgencias, derrumbes de techos en los hospitales.

Por eso desde aquí os pedimos que votéis a partidos que mejor o peor luchan por una sanidad pública, así tendremos la oportunidad de recuperar lo perdido, otros cuatro años con una sanidad aun debilitada en manos del PP solo conseguirá acabar con ella.

Que no te engañen: quien empezó su desmantelamiento fueron ellos, quienes nos vendieron a los fondos buitres fueron ellos, quienes crearon este entramado fueron ellos.

Recuerda: los únicos que no pueden recuperar la Sanidad que teníamos son el PP y VOX principalmente porque no creen en la Sanidad Pública y de calidad, solo piensan en el negocio que pueden hacer con tu salud. Porque la sanidad pública se defiende, no se vende.