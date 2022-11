Gamarra explota el 'feeling' Page-Feijóo para pedir al PSOE que se rebele contra la reforma del delito de sedición

Presión sobre Emiliano García-Page, pero también sobre el presidente aragonés, Javier Lambán, el extremeño Guillermo Fernández Vara o el valenciano Ximo Puig. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha apelado este martes en Toledo a “los que se llaman a sí mismos barones del PSOE” a que frenen a Pedro Sánchez en su intención de derogar el delito de sedición.

Primero fue el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, quien en Guadalajara puso el foco en los 'barones' del PSOE y les pidió forzar un Comité Federal. Hoy Gamarra escenificaba la presión junto al presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, a las puertas de las Cortes regionales.

El feeling Page-Feijóo

Emiliano García-Page ha sido uno de los socialistas que se ha mostrado contrario abiertamente a la reforma del delito de sedición. Y el PP aprovecha la jugada. “Que los hechos acompañen a sus palabras”, le espetaba hoy en Toledo Cuca Gamarra.

Lo hace además avalada por las declaraciones del presidente castellanomanchego quien en más de una ocasión se ha mostrado alineado con Núñez Feijóo frente a Pedro Sánchez. Y el propio presidente nacional del PP le ha devuelto el 'cariño'. El pasado mayo decía Feijóo que “sería bueno” que Page tuviese más influencia en su partido. Y que lo sería “para PSOE y para España”.

Así que hoy la número dos el PP hacía un “llamamiento” a los barones del PSOE desde Castilla-La Mancha “basado en la necesidad de que se conforme una mayoría parlamentaria que paralice derogación delito de sedición. Lo hacemos en Castilla-La Mancha a las puertas de las Cortes regionales para que entre todos los constitucionalistas conformemos mayoría parlamentaria suficiente”, explicaba, para calificar la intención del Gobierno de España respecto a la reforma de “delirio en términos democráticos”.

En paralelo, Emiliano García-Page trataba de marcar distancias. “No somos la solución a tu impotencia política”, le decía hoy el secretario general del PSOE castellanomanchego a Alberto Núñez Feijóo, mientras Cuca Gamarra ponían el acento en los socialistas de la región. “Venimos a decirles que los nueve votos que representa el PSOE de Castilla-La Mancha que se sumen a todos aquellos que queremos conformar mayoría suficiente. Se camina también hacia reforma del delito malversación. No estamos dispuestos a que los delincuentes se salgan con la suya”, continuaba la secretaria general.

“En mayo los ciudadanos de Castilla-La Mancha tendrán en su mano la moción censura si el PSOE permite todo esto a Pedro Sánchez” porque “quien entrega la unidad no está a la altura de un gran país como es España”. Y decía estar “convencida” de que “los socialistas de Castilla-La Mancha no están contentos. Que lo demuestren con su voto. Si se someten al sanchismo, será Feijóo el que revierta las modificaciones del Código Penal”, zanjaba a preguntas de los periodistas.

Descarta la moción de censura

En otro orden de cosas, y preguntada sobre si el PP se lanzará a presentar la moción de censura que le reclama Vox y Ciudadanos para frenar a Pedro Sánchez, en la línea avanzada ya por el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, Gamarra ha dicho que éstas “se plantean para ganarlas, no para fortalecer al Gobierno”.

“Serán los españoles en las urnas los que lleven a cabo esa moción de censura a Pedro Sánchez. Los españoles no merecen que se haga un traje a medida a los delincuentes para que Sánchez se mantenga en el poder”, ha añadido la secretaria nacional del PP, que ha precisado que el PSOE no incluyó esta reforma en su programa electoral, y por tanto no ha sido avalada por los españoles.