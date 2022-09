García-Page defiende a Feijóo y advierte a Pedro Sánchez de que no se puede seguir con las “mismas compañías”

Emiliano García-Page considera que “bastantes” miembros de Unidas Podemos llevan en su “código político la voluntad de desestabilizar el Estado. ”De atacarlo e incluso romperlo“, asegura el presidente autonómico en una entrevista con El Mundo. ”Son malas compañías“, insiste. Por eso, ha advertido a Pedro Sánchez de que no se puede seguir con dichas ”compañías“. ”Si no trabajamos en un modelo mayoritario y seguimos con las mismas compañías es evidente que va a haber un castigo“, afirma el presidente autonómico.

Por otro lado, García-Page no duda a la hora de defender a Alberto Núñez Feijóo. “Es visto por una parte importante de la sociedad española como una alternativa, automáticamente concentra el voto útil. Y de hecho ahora hay muchísima gente de Vox, incluso militantes o dirigentes, que se están volviendo al PP. De ahí salieron”, asegura García-Page. Además, ha señalado que tiene “buen concepto en lo político y en lo personal” del dirigente 'popular'. “Al margen de que discrepemos de enfoques de gestión pública”.

“Creo muy difícil que la sociedad española vea como insolvente a alguien que ha sido avalado no sólo por las urnas sino que desde Galicia ha mantenido un tipo de relación institucional con este Gobierno más que razonable en los últimos años”, resalta el socialista. El mismo Feijóo ha tenido palabras similares en favor del castellanomanchego: en mayo de este año aseguraba que “sería bueno” que Page tuviese más influencia en su partido. Bueno para el PSOE y para España, remataba el 'popular'.

Núñez Feijóo ya ha agradecido las palabras a García-Page. “Se lo agradezco mucho al señor Page. El señor Page sabe mucho de esto”, señaló en un desayuno informativo junto a Juanma Moreno, según recoge EFE.

Las críticas a Unidas Podemos no son una novedad en el discurso de García-Page, que ha criticado constantemente a Unidas Podemos, incluso tras ser el primer socialista en gobernar en coalición con Podemos en la anterior legislatura. Eso sí, no ha vacilado a la hora de alabar a Yolanda Díaz. En la entrevista recuerda igualmente que no tuvo “más remedio” que aceptar gobernar con ellos, para sacar adelante unos presupuestos, a pesar de que “inicialmente” habían “repudiado” al PSOE. “Pero les dejé claro que mi objetivo era ganarles y echarles”.

Indultos

Desde El Mundo recuerdan a García-Page que se quedó “bastante solo” en su rechazo a los indultos. “Me parece simple y llanamente que el barniz político que se dio a los indultos es un ataque al sentido mismo del indulto. Por definición los indultos no pueden ser políticos”, recalca. Además, añade que los indultos “rompieron un compromiso del Gobierno, que ya es bastante” y que también rompen una “dinámica de seguridad constitucional” en la que se tiene la “misma consideración ante las leyes”.

En cuanto a los indultos solicitados en el caos de los ERE ha resaltado que “no va a entrar” en la consideración de si el Estado “debe o no” indultar. “Tengo una opinión particular, pero por respeto al sistema judicial no diré nada de lo que ha sido la causa, la instrucción y su evolución”. “Los indultos no forman parte de un deseo político. Tienen que ser analizados conforme a la legislación”. Pero me duele mucho la condena de Griñán“, señala.