Pilar Callado, edil en Almansa: “Cuesta darte cuenta de que haces historia siendo la primera alcaldesa de tu pueblo”

Almansa fue la gran sorpresa en los resultados electorales municipales para el PSOE. La gran sorpresa y la gran alegría. Tras cuatro legislaturas en manos del PP, la candidatura liderada por Pilar Callado (Almansa, 1966), antigua directora del Instituto de la Mujer, logró darle la vuelta y el PSOE gobierna la cuarta ciudad más grande de Albacete. Una isla en medio de ayuntamientos ‘populares’: el PP gobierna tras el 28 de mayo en Albacete, Villarrobledo, Hellín y Caudete, entre otras decenas de municipios albaceteños.

15 años de lucha a favor de los derechos LGTBI en Almansa

Más

No sólo gobernará la ciudad natal del líder de la oposición en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, sino que además será la primera alcaldesa de su pueblo. “Cuesta darte cuenta de que haces historia siendo la primera alcaldesa de tu pueblo”, reflexiona en conversación con elDiarioclm.es.

Por eso, asegura que ahora mismo la palabra que más define su situación es “orgullosa”. “Lo hemos conseguido en un momento que no era muy propicio para la comunidad autónoma y el resto de España”, resalta. “Somos una isla entre tantas localidades en las que ya no gobernamos”, asegura.

¿Cómo se ha planteado estas primeras semanas de trabajo?

En realidad estamos haciendo lo mismo que hemos hecho en la campaña, escuchando a la gente. Estamos atendiendo a todo el mundo que está pasando por el ayuntamiento para contarnos sus problemas. Sobre todo, se trata de escuchar. Es la estela de lo que hicimos en campaña con el despacho en la calle. Todos los días hay personas que se acercan para exponer sus demandas, problemas o comentar sus perspectivas.

Ahora mismo lo más urgente es la Feria de Almansa, que comienza el 28 de agosto. Es lo que más nos preocupa, porque hay que cerrarlo todo con tiempo.

¿Y cómo lo están planificando?

La verdad es que fue una sorpresa. Cuando llegamos vimos que ya no había partida para el presupuesto de la feria. No queda partida: 90.000 euros que han desaparecido e incluso hay 20.000 euros de déficit. Nos siguen llegando facturas. Así que hemos tenido que reunirnos para ver qué podemos hacer, pero desde ya digo que va a haber feria, espectáculo, teatro y música, aunque tendremos que quitar algunos de los elementos. La gente tendrá que entender que tenemos que redistribuir lo que nos queda de presupuesto para poder realizarla.

¿El PP qué ha dicho ante esta situación?

Bueno, alguna explicación han dado porque Javier Boj (concejal de Hacienda) ha comparecido públicamente para que se conociese la situación económica. El alcalde anterior, Javier Rosell, ha dicho que era algo normal y que no pasaba nada, pero para nosotros no es normal, ni creemos que es algo que se deba hacer.

Ahora mismo hay otro gobierno. Nosotros. Nos hemos encontrado una partida totalmente vacía, e incluso con déficit. Se ha gastado en otros asuntos. Tendremos que hacer una modificación de presupuesto y esto tendrá que ir a pleno. No es algo normal, ni creo que sea algo con lo que sacar pecho.

¿Cómo ha sido para usted el cambio profesional y político de pasar de la dirección del Instituto de la Mujer a la Alcaldía?

He sido concejala de la oposición en las últimas dos legislaturas. He estado pendiente de todo lo que ocurría. Sé como funciona un ayuntamiento, sé cómo ha de funcionar todo y de las gestiones administrativas. No es lo mismo tener que gobernar, claro, pero sí tenía experiencia y conocimiento.

Los años en la Administración regional me han dado el bagaje necesario. Me ha dado la experiencia para poner esto en marcha como alcaldesa. Me he dado cuenta de lo que es importante y necesario para serlo, y me voy acoplando poco a poco al cambio que significa el cambio de administración regional o local.

Y claro que lo echas de menos, pero la verdad es que no me ha dado tiempo porque mi vida ahora mismo es una locura. Lo que sí tengo claro es que ser alcaldesa de tu ciudad es lo más importante y al final el objetivo principal de muchas personas que entramos en política.

En el caso de Almansa, cobra especial importancia su logro, al ser el pueblo de Paco Núñez y que haya estado gobernado durante tanto tiempo por el PP.

Claro que sí. Durante 16 años. Y Paco Núñez fue alcalde de la localidad también. Y claro que sí, ganar aquí tras todo este tiempo y todo lo ocurrido en el panorama nacional, todo es un plus. Me hace sentir aún más orgullosa. Podría haber sido muy complicado, al final, Núñez es el político más importante del PP en la región. Todo esto, sólo se añade al orgullo que sentimos. El trabajo se hizo bien hecho y así se vio en nuestro proyecto y programa.

La situación del PSOE en la región es complicada. Precisamente, hay cambios políticos. Blanca Fernández, la consejera de Igualdad ha tenido que volver a Ciudad Real por el panorama político.

Definitivamente, ella es la persona más indicada para realizar este trabajo. La conozco hace mucho tiempo y siempre me ha maravillado su capacidad para trabajar. Y todo este tiempo ha sido mi faro político, de la que he aprendido y la sigo llamando para pedirle opinión y consejo. Es una de las políticas más importantes de Castilla-La Mancha.

Desde aquí decimos claramente que no damos un paso atrás

Hablemos de Igualdad. ¿Cómo se encontró el área en el Ayuntamiento de Almansa?

Tenemos que sentarnos a darle una vuelta. Sobre todo al Consejo de Igualdad que ha tenido importancia y peso, pero que se ha dejado apartado. No se le ha hecho el caso que se tenía que hacer a un Consejo Local de Igualdad. Tenemos que relanzarlo para que tenga más protagonismo en la vida política de Almansa.

Esto es especialmente en este momento que estamos viviendo. Sobre todo por los retrocesos que estamos viendo en los ayuntamientos en los que gobierna PP con Vox. Desde aquí decimos claramente que no damos un paso atrás y le daremos este impulso. Además, hemos querido tener un gesto y llamar a la concejalía de Igualdad, de Igualdad, Derechos de las Mujeres y Personas LGTBI.

No se trata sólo de cambiar los nombres, sino de trabajar para ampliar los derechos y trabajar por la igualdad. Incluimos a las personas del colectivo LGTBI y una de nuestras propuestas será incluir a las asociaciones que trabajan en esto en Almansa. Pero, además, nuestras políticas siempre van a ser transversales, teniendo en cuenta el principio de igualdad en todas las áreas, en todos los aspectos. La igualdad debe llegar a todas las áreas, desde urbanismo a cultura. Lo tengo clarísimo. Y es algo que llevo en la sangre desde que soy muy joven.

¿Qué otros asuntos cree que tienen especial urgencia para la localidad?

El conservatorio de música, que es una obra de la Junta, pero que también cuenta con presupuesto municipal y se encuentra paralizado. Es algo que tenemos que continuar, porque es un edificio importantísimo para toda la ciudad, no sólo para sus personas usuarias. Pero, sobre todo, las demandas cotidianas. El hecho de que venga una señora a contarme que no hay agua en una fuente. Que una papelera o un banco están rotos. Puede parecer menor, pero realmente es muy importante para la vecindad.

Y también un objetivo personal que tengo es poner porterías de fútbol en unos parques, que fue algo que me pidieron niños y niñas durante la campaña. Creo que es un detalle que demuestra lo que queremos hacer, buscando presupuesto donde sea. Porque es importante.

Almansa tiene una situación estratégica en las comunicaciones con Levante. ¿Cómo se puede seguir impulsando desde un punto de vista municipal?

Somos un cruce de caminos, claro. Esto lo muestra hasta el nombre de nuestra ciudad. Esto nos tiene que servir para atraer industrias y empresas. Es algo primordial y debe ser una prioridad. Tenemos que darle más vida a Almansa, y esta vida debe venir a través de las empresas, que son las que dinamizan la ciudad.

Por supuesto que voy a ser pesada. Voy a tocar mucho la puerta del Gobierno regional.

Su relación es buena con el Gobierno regional, no puede ser de otra manera. Pero habrá también demandas que quiera o deba hacer para su pueblo.

Por supuesto que voy a ser pesada. Voy a tocar mucho la puerta del Gobierno regional. Estoy acostumbrada a hacer kilómetros y Toledo me lo conozco bien. Es verdad que nuestra situación económica no es nada buena. Almansa tiene una deuda muy importante, de trece millones de euros. Además, un déficit de dos millones y medio. No estamos muy boyantes en el aspecto económico, la verdad. Por eso voy a tocar a todas las puertas, y una de las primeras demandas que vamos a hacer es que se ponga en marcha una nueva residencia para personas mayores.

¿Cómo trabajarán para eliminar esta deuda?

Cuando estás en la oposición, sabes que existe, pero no por qué se produce. Hablamos de 15 millones y medio de euros en total, que para un ayuntamiento como el de Almansa es algo muy importante. Nuestro compromiso es reducir esta deuda. Por eso, lo primero que hemos hecho ha sido reducir el gasto político.

Nos hemos bajado los sueldos, y esto supone un ahorro de 100.000 euros al año. Los sueldos y liberaciones van a ser mucho menores que en el caso del anterior equipo de gobierno. Y le agradezco mucho a mi equipo de gobierno que esté dando el cien por cien, trabajando más horas que hay en el reloj. Es un gesto que no siempre se reconoce y que se debe ver.

Por último, y como antigua directora del Instituto de la Mujer, ¿qué opina de los pactos que se han realizado entre PP y Vox por toda España?

Es tremendo. Podríamos estar hablando horas. No parece real. En las localidades y comunidades autónomas donde están gobernando se está volviendo a los años 40’ o 50’. Volvemos a una censura que la gente joven ni siquiera sabe lo que es.

Pero hay algo más peligroso. La violencia de género, la violencia machista. No sólo hablamos de desigualdad, sino también de asesinatos de mujeres. Negar esto es tremendo y peligrosísimo, es un mensaje peligroso que nos hace volver a antes de 2004, que fue cuando por fin se puso en marcha la ley contra la violencia de género.

Esto no puede ser. Ya lo sacamos a la calle. Hablan de violencia intrafamiliar y por supuesto que hay, nadie lo niega y está penada como el resto de violencias. Pero la machista es una violencia estructural, social, arraigada que mata. Que asesina a mujeres semanalmente. Esto es tremendo. Imagínate gobiernan en Castilla-La Mancha y erradican nuestra ley contra la violencia de género. Peligrosísimo.