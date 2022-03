Sólo el PSOE aprueba la adhesión del Ayuntamiento al protocolo del Proyecto X Cuenca: “La línea está muerta”

El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cuenca se ha quedado solo este jueves en la votación para que la entidad local se adhiera al Proyecto X Cuenca, una votación en la que ha habido 11 votos a favor del PSOE, 9 votos en contra de PP, Ciudadanos, Cuenca en Marcha! y una edil de Cuenca nos Une y tres abstenciones de Cuenca nos Une.

Durante el debate de la propuesta de adhesión al protocolo, el alcalde de la ciudad, Darío Dolz, ha tomado la palabra en primer lugar y ha dejado claro que no se va a aprobar si la línea debe o no desaparecer, sino si el Ayuntamiento se adhiere al protocolo.

Por eso, ha pedido a los concejales que forman el pleno que votasen a favor "de los intereses de la ciudad de Cuenca", porque a su juicio, "la línea lleva años muerta y nadie la va a devolver a la vida".

Cuenca en Marcha! afirma que esto no es competencia municipal

Tras esta intervención del alcalde, se ha abierto el debate al resto de grupos políticos del Ayuntamiento. El primer grupo en tomar la palabra ha sido Cuenca En Marcha!, y su concejala María Ángeles García ha reiterado que no es competencia municipal la supresión o no del tren convencional.

Además, ha puesto el foco en la fallida consulta ciudadana, que no ha salido adelante al entender el Ministerio de Política Territorial que la pregunta planteada trasgredía las competencias municipales.

En la misma línea, ha calificado como "chantaje" el asegurar que tanto su grupo como el resto de la oposición "se están negando a los cambios en la ciudad", por lo que ha asegurado que su grupo persigue "mantener el tren convencional y cerrar la brecha de la ciudad, cosas que son compatibles".

A juicio de García, la "urgencia" que tiene el PSOE en aprobar este Proyecto X Cuenca "viene porque, si no se toma ya la decisión de eliminar el tren, Europa va a obligar al Estado a realizar obras de mejoras en todo el trazado de la línea, inversión que el Ministerio de Transportes se quiere ahorrar".

Por último, ha pedido al equipo de Gobierno que "no niegue la posibilidad de escuchar la opinión de la ciudadanía".

Día "muy negro" para Cuenca

Ciudadanos, a través de su concejala Cristina Elena Fuentes, ha asegurado que este jueves iba a ser un día "muy negro" para Cuenca, porque el equipo de Gobierno "ha vendido lo que no era suyo, están echando a la calle a 30 familias que trabajan en ADIF" y ha asegurado que este proyecto de movilidad "es lo pero que le podría haber pasado a Cuenca".

Además, ha asegurado la edil que "todo lo que ofrece el Proyecto X Cuenca se puede aplicar sí o sí, no es necesario eliminar el tren regional", y ha redundado en la idea de Cuenca, en Marcha! de que "las prisas por llevar a cabo este proyecto "vienen porque si este dinero no se compromete para Cuenca antes del 4 de abril, el ministerio lo destinaría a otro municipio de Castilla-La Mancha".

El edil del grupo 'popular' José Manuel Cañizares ha asegurado que aprobar la adhesión al protocolo del proyecto sería "colaborar en la estrategia para que la línea del tren convencional se cerrara", cosa a la que su grupo se ha mostrado en contra.

"De no aprobarse la adhesión al protocolo, el Ministerio de Transportes debería hacer inversiones sobre la línea, y de ahí la prisa en aprobar los protocolos para así ahorrarse este dinero", ha proseguido Cañizares.

En esta línea, ha mostrado la intención del PP "en seguir trabajando para que no se consigan los diferentes pasos que se quieren dar con el Proyecto X Cuenca", ya que a su juicio, "no existe el más mínimo consenso en la ciudad para hacerlo".

Por último, Cañizares ha asegurado que el proyecto "es cualquier cosa menos un proyecto de movilidad y desarrollo territorial para la provincia, ya que la transformación urbana de la ciudad no precia, ni mucho menos, de la supresión de la línea".

"Competencia estatal"

Por parte de Cuenca Nos Une ha tomado la palabra su portavoz, Marta Tirado, quien ha afirmado que este protocolo "no obliga a nada a ninguna de las partes que lo firma". Ha incidido en que eliminar el tren regional "es una competencia estatal" y ha recordado que "la falta de inversión en la línea del tren viene de lejos, no se ahora".

Además, ha señalado directamente al PP --partido del que formaba parte Tirado hace 2 legislaturas-- asegurado que este partido "sí que tiene la culpa del actual estado de la línea, y ha pedido a los 'populares' "que dejen de confundir a los ciudadanos".

"Cuenca nos Une no cierra el tren, no es competencia municipal, además tenemos la responsabilidad de hacer lo que dice nuestro programa electoral, y ahí se decía que se quería llevar a cabo la eliminación de la brecha en la ciudad con la integración de los terrenos de Adif", ha aseverado Tirado. Con todo, ha anunciado que se iban a abstener en la votación.

Por último, en el PSOE han tomado la palabra tanto Adrián Martínez, edil de movilidad, como Saray Portillo, portavoz municipal. Ambos, en sus diferentes turnos de intervención, han evitado enzarzarse con el resto de grupos políticos y se ha limitado a dar a conocer los numerosos beneficios que va a tener para la ciudad el proyecto X Cuenca.

"Hacer que Cuenca conviva con su cinturón y sus pedanías, ser capital del transporte provincial, mejorar las conexiones en el centro urbano de la ciudad, nuevo carril para unir Cuenca y su estación de Alta Velocidad, trasladar la Obligada Servicio Público a la Alta Velocidad e incrementar los trenes AVANT" han sido algunas de las que se han expuesto en el Pleno.

Además, en el caso de Portillo, se ha incidido en que "no se va a eliminar ningún tren, sino que se va a sustituir uno del siglo XIX por uno del siglo XXI, y se va a dar una vuelta al urbanismo y dar una solución a la brecha urbana de la capital".

El último mensaje que ha lanzado la portavoz municipal del PSOE ha sido dedicado al resto de grupos de la oposición: "ustedes con sus votos en contra se oponen a un cambio que no tiene coste para el ayuntamiento, que se conecte el tren de alta velocidad con la ciudad, no quieren que haya más trenes AVANT y autobuses, no quieren financiación para instalaciones deportivas y contenedor culturales, no quieren que la ciudad progrese", ha finalizado.

Por último, se ha llevado a cabo la votación de adherirse o no al protocolo del proyecto X Cuenca, que ha tenido 11 votos a favor del PSOE, 9 votos en contra --6 de PP, 1 de Ciudadanos, 1 de Cuenca en Marcha! y uno de Cuenca nos Une que ha votado en conciencia--, y 3 abstenciones del resto de concejales de Cuenca nos Une.