'Brok the Investigator', 'Mortal Kombat' y 'Forza Motorsport', premiados como videojuegos más inclusivos

La primera edición del Festival Internacional de Videojuegos Inclusivos (FIVI) terminó con éxito rotundo en todos los apartados, ya fuera por la presencia de público -la organización estima que han pasado por las diferentes actividades más de un millar de personas- como por la repercusión del evento.

Este festival creado por Sergio Vera, responsable del proyecto 'Videociegos', y organizado junto a Delia Millán, directora de Fablab Cuenca y American Space Quixote, ha contado con el patrocinio de la Universidad de Castilla-La Mancha, Diputación de Cuenca y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Gracias al apoyo y buena predisposición de todas las partes se ha podido llevar a cabo esta ambiciosa cita que ha contado con personas muy prestigiosas dentro del mundo del videojuego y, particularmente, ligados a la accesibilidad”, señala la organización.

Celebrado entre el 18 y 20 de enero en la capital conquense -con sedes en el Museo Paleontológico de Cuenca y en la Biblioteca Pública Fermín Caballero- ha tenido actividades para todos los gustos.

Éxito de acogida en las diferentes actividades

El FIVI arrancó con unos talleres de sensibilización con la discapacidad a través de videojuegos inclusivos, a cargo de Sergio Vera, en el que unos 600 alumnos pudieron conocer de primera mano las diferentes barreras y medidas de accesibilidad auditivas o visuales en videojuegos que posteriormente iban a probar.

Paralelamente, en la Biblioteca Fermín Caballero, era Elena Ballesteros -docente especialista en UX & Accesibilidad- quien impartió una charla sobre periféricos al alumnado del colegio Santa Teresa, gracias a la colaboración de la asociación Rompiendo Barreras.

Dentro de las ponencias online destacaron las impartidas por Carme Mangiron y María Eugenia Larreina -ambas de la Universidad Autónoma de Barcelona y recientemente galardonadas con el premio al mejor artículo científico sobre accesibilidad por la prestigiosa GAconf (Game Accesibility confference). Ambas acercaron la realidad de la industria del videojuego y los avances en accesibilidad, así como las dificultades que se encuentran las personas para poder disfrutar al completo de los videojuegos.

El programa también incluyó presentaciones de algunos videojuegos, caso de 'Dark Atlas: Infernum', el cual ha contado con asesoramiento de Sergio Vera y Miguel Ángel Sequí, que dejó muy buenas sensaciones no sólo en Cuenca, sino a nivel internacional, pues webs especializadas como Can I play that se hicieron eco de la noticia.

Roberto González, programador, y Álvaro Aparicio, game designer de Night Concil Studios, se encargaron de hablar de este videojuego. Como también hicieron lo propio de 'The Last of Us - Parte II Remastered' Lorenzo Beteta, actor de doblaje que encarna a Joel, y Lluis 4K, creador de la comunidad española de 'The Last of Us', para hablar acerca de la revolución que supuso este videojuego en la accesibilidad y desobre las novedades de su rematerización.

Además, por las tardes se habilitó una sala de torneos para luchar a ciegas en el 'Mortal Kombat I' o conducir sin brazos en el 'Forza Motorsport', así como para probarlos juegos y periféricos más accesibles, gracias al apoyo de Playstation, Xbox y el Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 de Cuenca, así como a los numerosos voluntarios de este y otros centros educativos de la capital como La Sagrada familia o el club de videojuegos del IES Pedro Mercedes.

Premios

Finalmente un jurado compuesto por los expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona y el proyecto Videociegos se encargaron de poner el broche final al evento premiando a los videojuegos más accesibles de 2023 en las siguientes categorías: