El consejero de Agua de Castilla-La Mancha: “La cifra de regadíos en los planes hidrológicos no engaña con agua que no existe”

El agua - por escasa-, las altas temperaturas combinadas con un periodo de sequía y la sombra del cambio climático están condicionando la precampaña electoral. Gobiernos en activo y candidatos en Castilla-La Mancha están poniendo el foco en el sector agrario y en los recursos hídricos, justo cuando acaban de renovarse los planes hidrológicos y, con ellos, las opciones de disponibilidad de agua para beber, para la industria y para regar. De ello hablamos con Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en una amplia entrevista, de la que esta es la primera parte.

La entrevista se realiza en Mora (Toledo), durante la celebración de la III edición de Naturaceite 2023, unas jornadas monográficas organizadas por elDiarioclm.es y su sección Agroalimentaria dedicadas al aceite de oliva y al olivar tradicional con especialistas en la materia. En este marco y con el sector agrario mirando al cielo, ante la falta de lluvias y las temperaturas disparadas, le preguntamos por el agua y por las intenciones del Ejecutivo regional respecto a cuestiones como los regadíos, si Emiliano García-Page gana de nuevo las elecciones el 28M.

El presidente regional ha prometido un plan de regadíos si gana las elecciones, Paco Núñez también y el candidato de Vox habla de triplicarlos. ¿Esas promesas las va a entender la ciudadanía con la actual situación de sequía?

Mire, de las organizaciones o personas que me cita, a los ciudadanos solo les interesa la primera propuesta. Los demás no van a hacer absolutamente nada. Hay un partido que de manera demagógica y populista promete todo y cuando llega a gobernar resulta que no puede hacer absolutamente nada.

Es lo que estamos viendo en Castilla y León con un consejero de Agricultura de Vox que no ha hecho nada de lo que populistamente comprometieron. Claro, ni conocía las exigencias de la Unión Europea, ni la normativa ambiental, ni la Política Agraria Común (PAC)… Y eso no lo conocen ni el señor Núñez, ni el señor de Vox. Y este último lo más que ha hecho ha sido manifestarse con nueve personas a las puertas de la Consejería para apoyar a agricultores que recibieron en su momento mucho dinero de la agricultura ecológica y que en el año 2015 fueron engañados, además, por Cospedal.

Hay un partido que de manera populista promete todo y no puede hacer nada. Es lo que estamos viendo en Castilla y León con un consejero de Agricultura que ni conocía las exigencias de la UE, ni la normativa ambiental, ni la Política Agraria Común (PAC)

¿Y por qué dice usted que la propuesta de Emiliano García-Page es la única que les interesa a los ciudadanos?

El Plan de Regadíos lo hemos diseñado con los técnicos de la Consejería, con los delegados provinciales, con las confederaciones hidrográficas y con la realidad de las reservas, de las concesiones de agua y de las posibilidades de desarrollo.

Pero le insisto, con la que está cayendo… ¿vamos a tener mas regadíos? En localidades como Mora (Toledo), el alcalde ha reclamado más, por poner un ejemplo

Aquí en Mora precisamente vamos a hacer el único regadío nuevo de Castilla-La Mancha. Son doscientas y pico hectáreas, muy poquito. Es un regadío de apoyo al olivar y sobre el que hay derechos desde hace 20 años. Los agricultores saben que tienen derecho al agua y se va a hacer realidad ahora.

Nos hemos empeñado en ello, pero lo que no podemos hacer es generar más derechos. Tenemos que ser claros. Cuando yo defiendo los planes hidrológicos a veces los agricultores no lo entienden. Lo hago porque por primera vez en mucho tiempo lo que se ha puesto es verdad. Para que se haga realidad.

No se ha puesto una cifra utópica para engañar a la gente sin haber agua o sin dinero para las obras. Lo que pretendemos en Castilla-La Mancha son actuaciones puntuales en aquellas zonas donde ya existen derechos para regar.

Por ejemplo, en el Guadalquivir, en la zona del Campo de Montiel, tenemos derecho a 11 hm3. Eso no es de ahora, pero sí es ahora cuando se va a hacer realidad. ¿Qué harán sus regantes en una zona con problemas de reto demográfico? Pues regadío de apoyo al olivar que permita a la gente quedarse en el territorio.

O sea, no se van a ampliar regadíos en Castilla-La Mancha

No hemos pedido más agua. Ese agua ya está. Como le digo, son actuaciones puntuales que se incluyen en el Plan de Regadíos anunciado por el presidente regional y sobre las que llevamos trabajando mucho tiempo con las comunidades de regantes. Se trata de riego eficiente en todos los casos.

Lo mismo en el río Segura o en el Alto Tajo, en Guadalajara, donde se ha hecho previa concentración parcelaria para que sea todavía más eficiente y rentable. Y usando cada gota de agua a la que ya tenemos derecho.

En el río Alberche, por ejemplo, se van a modernizar los regadíos. Está ya previsto en la planificación hidrológica. Son los que tienen más concesión de agua en Castilla-La Mancha y van a reducirla. Nos hemos comprometido con la Confederación Hidrográfica del Tajo a usar menos agua de la que se usa, pero claro regando de forma más eficiente.

Hemos asumido la obligación de ahorrar agua. No se va a hacer una modernización de regadíos si no se ahorra agua. En las transformaciones es usar el agua a la que ya tenemos derecho y son actuaciones pequeñas, muy bien elegidas en el territorio. En la práctica no aumentará el actual volumen de regadío.

La señora Cospedal y el señor Rajoy derogaron, en el BOE, el Consorcio del Alto Guadiana que era el que tenía que regularizar los pozos. ¿Qué hicieron los gobiernos del PP por los agricultores del Alto Guadiana?

Preocupa la sequía, que puede ser o no coyuntural, pero el cambio climático es un hecho que lo mismo que seca, inunda o congela en episodios extremos. ¿Cree que el Gobierno regional mira con luces largas para afrontarlo? ¿Cómo?

En Castilla-La Mancha se está incentivando un modelo productivo sostenible. Apostamos por las energías renovables, ya producimos más de toda la que consume la comunidad autónoma. Podríamos auto abastecernos. Es una afirmación teórica porque todas las redes están conectadas y por ejemplo la energía que producimos abastece a la Comunidad de Madrid para su calefacción.

Estamos comprometidos como gobierno pero siempre se pueden hacer más cosas. En el ámbito de mi Consejería, los 260 millones de euros que se están invirtiendo ahora en regadíos son para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energética con paneles solares para alimentar los sistemas de riego, por ejemplo a la hora de extraerla de un pozo, o con sistemas de riego por gravedad...

Está en manos de todos. Castilla-La Mancha es un rincón pequeñito, pero creo que hacemos nuestro trabajo. Algunos ni se lo creen. En Castilla y León mi homólogo es de Vox. Es un señor que niega el cambio climático. Es inconcebible.

A cuenta de los regadíos en Alicante, Murcia o Almería -y el nuevo plan hidrológico- el Tajo lleva siendo protagonista en los últimos meses. Ustedes calificaron de “histórico” el nuevo plan de cuenca, pero los expertos de la cátedra del Tajo en la Universidad de Castilla-La Mancha no entienden que haya que esperar hasta 2027 para aplicar caudales ecológicos…

Si se aplica el plan como está, se van a aplicar desde 2023. Lo que ocurre es que vamos a ir aumentando el caudal ecológico de manera progresiva hasta 2027. ¿Podría haber sido mejor empezar este año? Es posible, pero el Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite un recurso de las comunidades de regantes del levante para que se aplique una suspensión cautelar de la aplicación de caudales ecológicos

¿Y no cree que se pueda pensar que con recursos judiciales de incierto desenlace se quedará todo en agua de borrajas y que la guerra del agua salva (de nuevo) los muebles electorales de PP y de PSOE?

Yo espero que no. Desde luego respeto las decisiones judiciales. Se ha tenido que admitir a trámite el recurso porque han de hacerlo, pero lo que espero es que el recurso en sí no se admita. Castilla-La Mancha se ha personado para que no se suspenda cautelarmente la aplicación de los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo.

Y por cierto, solo se ha personado para eso porque parece que a algunos les interesa que parezca que nos hemos personado en contra de los recursos que las organizaciones agrarias y comunidades de regantes han planteado en los planes hidrológicos que les afectan. Para nada. Hasta tal punto estamos con ellos que votamos contra el Plan Hidrológico del Guadiana.

Entiendo el planteamiento del cátedra del Tajo. Me hubiera gustado más caudal y de golpe, pero la batalla ya la hemos ganado: con los caudales ecológicos, con la tubería manchega o porque vamos a estar en la Comisión de Explotación del trasvase

Me parece que una aplicación gradual de caudales ecológicos hasta alcanzar los 8,65 m3 por segundo en Aranjuez en el año 27, es una buena aplicación. No parece lógico que el Supremo admita el recurso, entre otras cosas porque iría en contra de cinco de sus sentencias que obligan a aplicarlos.

Entiendo el planteamiento del cátedra del Tajo. Me hubiera gustado más caudal y de golpe, pero soy una persona que intenta hacer realidad lo que a veces es un sueño. Y lo hemos hecho, entre todos, de alguna forma. La batalla ya la hemos ganado: con los caudales ecológicos, con la tubería manchega o porque vamos a estar en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura. Además, modificamos el Memorándum de Cospedal. En vez de mandarse 38 hm3 se mandan 27 hm3. Y ojalá se mandasen solo los 7,5 hm3 que necesitan en el Vinalopó para beber.

Ahora hay que pelear para no perder lo conseguido. No es una batalla de territorios o de personas, es una utilización política que hace el PP en el levante, absolutamente populista y demagógica. Y claro, no hay más que exprimir porque ya no queda agua

No podemos caer en la melancolía de que las cosas no sirven. Ahora hay que pelear para no perder lo conseguido porque desde el levante están pretendiéndolo. No es una batalla de territorios o de personas, es una utilización política que hace el PP en el levante, en este aspecto. Absolutamente populista y demagógica. Y claro, no hay más que exprimir porque ya no queda agua. Y es que el agua pasa por aquí. También la queremos en Toledo y en Talavera.

Esta entidad también denuncia que no es que no haya caudales ecológicos, es que se vienen incumpliendo históricamente los mínimos legales en zonas del Tajuña, el Manzanares, el Lozoya o el propio Tajo en Aranjuez o en Talavera. No sé si es para exhibir triunfalismo desde Castilla-La Mancha

Estamos pendientes de que se cumplan. En algunos ríos es difícil porque no hay caudal suficiente en algunos momentos del año por cuestiones ambientales o de consumo de boca que impiden que se alcance el caudal mínimo. Hay que ponerlo por delante.

El Manzanares es un afluente del Jarama y este después se une al Tajo. ¿Llega poca agua del Manzanares al Jarama? Puede ser. En el Manzanares se ha hecho una buena gestión además con organizaciones ecologistas, recuperando la ribera en la ciudad de Madrid cuando estaba Manuela Carmena de alcaldesa. Es una apuesta por el río y la biodiversidad. Soy un convencido. Estamos pendientes de que se cumpla el caudal ecológico y le garantizo que en Aranjuez, según el nuevo Real Decreto, se está aplicando. Ahora el caudal legal mínimo es el caudal ecológico. Eso cambia según el mes del año, pero lo que toca que pase ahora, está pasando. Doy fe.

¿Remunicipalizar la gestión del agua? La idea es que la gestión de todos los municipios de menos de 2.000 habitantes la haga la Agencia regional del Agua

Y mientras, el Programa Marco Municipal del PSOE para el 28M promete remunicipalizar la gestión del agua, que deberá ser digital y con autonomía energética. ¿Eso es factible?

Está pensado para municipios grandes. El caso de Alcázar de San Juan es probablemente paradigmático. El PP lo privatizó y ahora es municipal. Aquí lo habitual no es la privatización como en otros puntos de España sino la cesión de la gestión del servicio, que no la cesión de la competencia. Eso sí se ha hecho en algunos lugares de España.

Aquí la Agencia regional del Agua ya gestiona cerca de 250 municipios de los 915 de la región. La tendencia es que gestionemos más porque hay municipios pequeños que no pueden asumirlo. Para la digitalización hay fondos europeos y es importante que se utilicen. Pero a corto plazo la idea es que la gestión del agua de todos los municipios de menos de 2.000 habitantes la haga la Agencia regional del Agua. Y que los sistemas globales de abastecimiento, tipo tubería manchega, los gestione la Agencia del Agua. De hecho lo haremos en los 15 municipios que comenzarán a usarla, incluyendo Villarrobledo porque es un sistema colectivo y nosotros somos los responsables de cara al Ministerio para la Transición Ecológica. En el caso de los municipios y ciudades más grandes deben hacerlo ellos.

También propone de sistemas de depuración naturales, drenajes sostenibles y protección de las fuentes de suministro. ¿Eso afectará al Plan de Depuración de Castilla-La Mancha?

No, no, ya compartimos ese planteamiento. Todo lo que se está haciendo en depuración en municipios de menos de 1.000 habitantes se hace con sistemas naturales, el concepto de filtro verde, porque no se puede hacer una gran depuradora. De aquí a 2032 hay que hacer 600 actuaciones y de ellas 400 filtros verdes. Por ejemplo no lo podemos hacer en Tobarra, Sigüenza o Villanueva de Alcardete. Allí depuradoras o tendríamos un problema ambiental. Hay que buscar el equilibrio

Para decidirlo no nos quedamos con el número de habitantes, sino con el impacto de la industria. Por ejemplo en Villanueva de Alcardete hay bodegas muy grandes y necesitamos depuradora. Paradójicamente el mayor problema de España está en Madrid. Las tres depuradoras del sur van a recibir una inversión de 1.000 millones dentro del Plan de cuenca del Tajo porque mejorará la calidad del agua en Castilla-La Mancha

La competencias de su departamento están sin duda marcando la precampaña electoral. ¿Le gustaría seguir al frente del departamento de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural?

¡Uf! (Risas) Mucha prudencia. Siempre prudencia. Hay que ganar las elecciones para que Emiliano García-Page sea presidente. Después eso está en su mano. Estoy a su disposición. Él sabe que siempre lo he estado desde 2015 y que he estado dispuesto a meterme en la vorágine del agua. Es un gran reto. Ya son ocho años. Hasta 2019 no tuve las competencias de agua. Es un orgullo seguir colaborando en el desarrollo de Castilla-La Mancha pero hay que ganar las elecciones. No hay que dar nada por seguro.