La superficie cultivada de olivar ya supera la del viñedo en Castilla-La Mancha

Como un “cultivo fundamental” para Castilla-La Mancha. Así destacó al olivar el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo en la inauguración de la tercera edición de NaturAceite, una jornada especializada organizada por elDiarioclm.es y su sección Agroalimentaria, patrocinada por el Ayuntamiento de Mora y Eurocaja Rural, y con la colaboración de Campo y Alma y la Fundación Global Nature. en la inauguración ha participado el alcalde de Mora, Emilio Bravo, junto a Carmen Bachiller, directora de elDiarioclm.es y Pilar Virtudes, directora de la sección Agroalimentaria.

“El compromiso con el sector agroalimentario es muy relevante”, expresó el consejero, que agradeció estar en un “pueblo del aceite” junto a cooperativas, profesionales, y denominaciones de origen para poner de manifiesto lo que el sector del aceite puede aportar al medio ambiente y a la biodiversidad. “Es un cultivo fundamental en el territorio. El olivar ha superado al viñedo en superficie en Castilla-La Mancha, es una noticia curiosa en una región conocida como la que tiene mayor superficie y que mayor vino produce”, señalaba Martínez Arroyo. El consejero también señaló que el olivar castellanomanchego es “en general, de poco rendimiento” y que se trata de un cultivo “muy social”, no sólo para la renta de los agricultores, sino también para el paisaje y como herramienta contra el cambio climático.

“Que haya gente viviendo en Mora es la verdadera manera de hacer desarrollo rural. Si no hay alternativas, ni futuro, esto no sucederá. Y el futuro en Castilla-La Mancha pasa por la actividad agroalimentaria y el del aceite es una muestra de ello”, recalcó. El consejero señaló que hay unos 80.000 propietarios de olivar en la región, “todos” de agricultura familiar. “Ese es nuestro modelo, el que queremos. La ley de Agricultura Familiar da prioridad a esas explotaciones. No se pondrá en marcha ninguna ayuda que no priorice a las explotaciones familiares”, aseguró el consejero.

Son cuatro las denominaciones de origen que existen en la región de aceite de oliva: Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Montes de Toledo, y Alcarria en Cuenca y Guadalajara. Una “suerte”, afirmó el consejero.

Por su parte, el alcalde de Mora, Emilio bravo, señaló que el aceite es un producto “bueno y necesario”, especialmente por lo que supone económicamente a la localidad toledana. Pero sin embargo, resaltó que para el olivar tradicional e intensivo es necesario el agua y es “necesario regar”. “Hace falta mucho más regadío. Hablamos de agua, pero el agua no llega. El 80% del olivar está en secano, no lloviendo y la producción es mínima”, reflexionó. Por eso pidió que se ponga en marcha el regadío en la localidad. “Un año bueno de cosechas repercute en todos, pero si no llueve, el futuro es malo”.

Sequía

En este sentido, el responsable de Agricultura y Agua se ha referido a la situación generalizada de sequía por la que pasa España, un momento de “dificultad”. “Es el periodo de tiempo sin precipitaciones significativas más largo que hemos conocido los aquí presentes”, explicó. Esta situación será una “realidad que nos va a acompañar de manera insistente y hay que estar preparados para esto”.

Arroyo destacó que los cultivos leñosos adaptados a la tierra “aguantan muy bien”, y anunció que en verano se pondrá en marcha una nueva ayuda para este tipo de plantaciones. “Ingresaremos 30 millones de euros por la sequía a los agricultores de Castilla-La Mancha. Hay que pedirlo en la PAC, que estará disponible próximamente. Se darán 100 euros por hectárea, para paliar los efectos de la sequía. Somos la primera comunidad autónoma que ha hecho una ayuda directa”, defendió, apuntando que “muchos de los beneficiarios de la región” son de Mora. Pero, concedió, “llevamos unos años complicados y este, posiblemente la sequía haga que la cosecha sea baja”.

Gustos del público

Tras la inauguración, Miguel Abad, experto en olivicultura, ha ofrecido una ponencia en la que ha repasado diferentes aspectos técnicos y tecnológicos, publicitarios e incluso de embotellado, todo ello con un objetivo: aumentar las ventas de los productos y poner en valor el aceite con sus apellidos ‘virgen’ o ‘virgen extra’.

Según Abad, los productores de aceite se deben centrar en los gustos del público, no en los suyos propios. “El futuro está en los clientes”, ha afirmado como conclusión de su conferencia en la que ha pedido que “se consuma y se regale aceite de oliva”.

“El sello ecológico no sirve, hay que ir más allá, eliminar el envasado de cinco litros y sustituirlo por botellas de cristal y más pequeñas, ya que hay que tener presente los cambios sociales que estamos viviendo, entre ellos, que cada día hay más familias pequeñas”, señaló.

Además, el experto ha animado al público de NaturAceite 2023, en su mayoría trabajadores y trabajadoras del sector del olivar, a destacar la calidad de sus aceites, a no mezclarnos y a difundir algunas de sus propiedades como, por ejemplo, sus “propiedades saludables”. “Por ejemplo, frente a la diabetes reduce la necesidad de un uso de insulina”.