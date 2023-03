El feminismo “envuelve” las calles de Castilla-La Mancha: “Somos la resistencia por las que no están y las que peligran”

Ni el enrarecido y bronco ambiente político por la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, ni las divisiones en el seno del movimiento feminista han impedido que este 8M, Día Internacional de las Mujeres, haya vuelto a brillar en Castilla-La Mancha. Miles de mujeres y hombres han vuelto a salir a las calles de las principales ciudades y municipios de la región para “envolver” de feminismo cada rincón. La defensa de derechos como la igualdad a todos los niveles y la erradicación de la violencia machista ha vuelto a centrar los mensajes de estas manifestaciones, tiñendo de morado una nueva jornada de protesta feminista.

ENTREVISTA | Blanca Fernández: “Necesitamos un cambio de generación, quizás dos, para lograr la igualdad total”

Más

La Red feminista Regional, en su manifiesto, ha sido quien ha utilizado esa expresión de “envolver” de feminismo a las mujeres asesinadas, a sus familias y personas queridas, “para que dejemos, por fin, de contar las víctimas que padecen violencia”. Forman parte de este colectivo castellanomanchego '123 Educafem' de Cuenca, 'Las Palmiras' de Las Pedroñeras (Cuenca), 'Hartikas' de Puertollano (Ciudad Real), 'Milenrama' de Socuéllamos (Ciudad Real), la Asamblea 7N de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Feministas de Pueblo y Almansa Feminista (Albacete).

“Envolvemos de feminismo los centros educativos que sensibilizan, forman y educan en igualdad a su alumnado a pesar de los autodenominados objetores de conciencia, que sabotean la formación cuando se desarrollan en el aula los contenidos que hablan de igualdad o prevención de la violencia. Envolvemos a esos equipos directivos y claustros que luchan por la coeducación en entornos hostiles y negacionistas”, alegan.

También “envuelve” a las mujeres prostituidas y hace un llamamiento “a los puteros para que dejen de considerar a las mujeres como mercancía, como un aliviadero de sus pulsiones”. “Y no, el deseo y la satisfacción sexual no es un derecho, como tampoco lo es tener descendencia. No somos vasijas que incuban, no somos cuerpos ni mercancía para explotar o traficar”.

“Envolvemos de feminismo a nuestros compañeros varones, aquellos que no tienen miedo ante mujeres fuertes, que son amigos y aliados de vida y de lucha; aquellos que revisan su masculinidad y no tienen miedo a decirlo en voz alta”, agrega. Finalmente, también defienden a “tantas y tantas compañeras de lucha” de toda la región, de todo el Estado y de todo el mundo. “Porque hemos llegado lejos, lo saben nuestras madres y abuelas, nuestras ancestras. Porque sabemos que nuestro enemigo es el patriarcado y su expresión económica: el capitalismo. Nos necesitamos todas, diversas y unidas en un objetivo común: acabar con el patriarcado, acabar con la desigualdad”.

Las primeras manifestaciones castellanomanchegas se ha llevado a cabo en Albacete y Cuenca. En el primer caso, a las 18.00 horas ha convocado la Plataforma 8M Albacete desde la Plaza Gabriel Lodares hasta la Plaza del Altozano. La manifestación se ha celebrado con total normalidad al grito de diferentes reivindicaciones y a ritmo de batucada. La tarde ha culminado con la lectura del manifiesto a cargo de la periodista Ana Mondéjar y Elena Ferrando de Asprona. Un manifiesto consensuado por todas las organizaciones y colectivos que forman parte de la Coordinadora 8M de la capital albaceteña.

Previamente, a las 18.00 horas ha arrancado la movilización en Cuenca, de la mano de Comando Violeta, desde la Plaza de Toros hasta el cruce de la calle Carretería con la calle Sánchez Vera.

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. Esta frase de Rosa Luxemburgo, quien liderara los comienzos por la igualdad de género a principios del siglo XX, ha sido recordada por el Consejo Local de la Mujer de Toledo a través de su manifiesto, al que daban lectura representantes de las asociaciones toledanas María de Padilla y Dama a su llegada a la plaza de Zocodover. Centenares de personas se han unido a esta primera convocatoria convocada por el Consejo local de la Mujer toledano, encabezada por el Ayuntamiento y sindicatos.

“Este 8 de marzo seguimos celebrando todos y cada uno de los logros que el feminismo y la lucha de las mujeres han conseguido para el avance de nuestra sociedad, y continuamos reivindicando la necesidad de la lucha feminista para conseguir la mayor y más justa de las aspiraciones sociales: la igualdad”, afirmaban para añadir “gracias a nuestras predecesoras, se han conseguido mucho en derechos para las mujeres, pero debemos seguir avanzando”. Un avance en el que, según el Consejo de la Mujer, debería haber unidad, a pesar de que esta no se da dentro del propio movimiento feminista de Toledo que, por segundo año consecutivo, se ha dividido con la organización de dos manifestaciones distintas.

Por su parte, a las 18.30 horas ha arrancado la manifestación convocada por la Plataforma 8M Toledo desde el Parque de la Vega. Desde allí, cientos de mujeres han gritado consignas como “¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer!” y “¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!”.

En el manifiesto de esta asociación, destacan la defensa del derecho al aborto, que en Castilla-La Mancha solo se puede acceder en Ciudad Real y Albacete. “Que podamos de una vez abortar en la sanidad pública con todas las garantías y acompañamiento sin tener que desplazarnos a otra provincia o a otra comunidad”, han solicitado. Además, las activistas han pedido que este derecho se blinde para evitar que se puedan “poner en marcha medidas tan retorcidas como las que se les ha ocurrido a los señoros del gobierno de Castilla y León”.

“Un año más llenamos Zocodover de feminismo”, han asegurado durante la lectura de su manifiesto en esta plaza, en el que han asegurado que el movimiento feminista es “el hilo violeta que remueve conciencias”. “Tantos años de lucha feminista de tantas mujeres que conquistaron derechos que parecían imposibles nos dan fuerzas para seguir adelante”.

“Somos la resistencia por las que vendrán, por las que están, por las que no están y por las que peligran; nosotras seguiremos trabajando para conseguir un mundo en el que todas las personas tengamos igualdad de derechos y defendiendo los ya conseguidos. No vamos a dar ni un paso atrás”, añadían.

Este año la Plataforma desde su lema “todas las mujeres todos los derechos todos los días” ha mostrado su apoyo a las movilizaciones de las 15.000 trabajadoras de la limpieza en Castilla la Mancha, “en lucha para negociar sus convenios colectivos caducados desde finales de 2021” y en los que quieren incluir “unos incrementos salariales que les permitan afrontar la grave pérdida del 12,4% del poder adquisitivo”. “¿Qué mejor que este día para reclamar nuestros derechos?”, han afirmado estas trabajadoras. También han aprovechado el 8M para advertir de que la siguiente huelga del colectivo será indefinida. “Estamos hartas de no tener un sueldo digno”, afirmaba Rosi, presidenta del comité de empresa del Hospital Universitario de Toledo.

Esta manifestación, un grupo de mujeres ha cantado 'jotas antipatriarcales'. “Vivan las mujeres libres que no tienen miedo a nada. Por mucho que tú lo intentes, no pienso quedarme en casa”. Una forma de recuperar las raíces tradicionales y usarlas como arma contra el patriarcado, explican.

Una hora después, a las 19.30 horas, las mujeres han salido a las calles de Guadalajara desde la Plaza de Santo Domingo de esta ciudad, convocadas por la Comisión 8M. La última de las grandes movilizaciones por el 8M en Castilla-la Mancha se ha llevado a cabo en Ciudad Real: a través de la Asamblea de Mujeres Feministas y con una concentración en la Plaza Mayor a las 20.00 horas.

Previamente, desde primera hora de la mañana se han llevado numerosos actos por toda la comunidad autónoma con motivo de este 8 de Marzo, desde colegios, sindicatos, ayuntamientos y todo tipo de colectivos e instituciones: