“CLARAmente dirigido a estudiantes de Derecho”: el lema de una jornada de que analizará el caso de Shakira y Piqué

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha organizado una jornada “CLARAmente” dirigida a estudiantes de Derecho y todas las personas a quienes les “PIQUE la curiosidad” acerca del caso de la sesión 53 del productor Bizarrap con la cantante colombiana Shakira, en la que había distintas alusiones a su expareja, Gerard Piqué. La tremenda repercusión de la sesión ha motivado la organización de esta jornada, que se titula 'Implicaciones jurídicas del caso Shakira y Piqué a propósito de la sesión 53 de Bizarrap', organizada por las profesoras Lorena Sales, Nieves Pacheco y Pilar Molero.

Se analizará la situación desde distintas áreas del Derecho: desde la protección a la intimidad, hasta el derecho internacional, al haberse trasladado ella con sus hijos a Miami. La iniciativa tendrá lugar mañana, jueves, en el Campus de Cuenca.

Desde la organización de la jornada, recuerdan que esta sesión ha sido la “cuarta canción más escuchada” en el mundo durante el primer trimestre 2023, y que sólo ha superada por Miley Cirus, SZA y The Weeknd. El tema sumó más de quince millones de reproducciones en su primer día de lanzamiento, y en menos de 24 horas logró liderar el top 50 a nivel global. Esta repercusión internacional en el ámbito estrictamente artístico ha estado aparejada de una no menos relevante en el social: la canción, con referencias no demasiado sutiles al futbolista Gerard Piqué, expareja de Shakira, ha copado la conversación planetaria, especialmente impulsada por las redes sociales.

Según el cartel anunciador del encuentro, está “CLARAmente dirigido a estudiantes de Derecho y a las personas a las que les PIQUE la curiosidad”, en un guiño a las referencias que incluye la letra de la canción al futbolista barcelonés, que supuestamente le habría sido infiel a Shakira con una joven llamada Clara Chía.

El propósito de la jornada no es otro que el de “aproximar al alumnado algunas cuestiones jurídicas relevantes recurriendo a un tema que conocen por los medios de comunicación y que les interesa”, explica la profesora Nieves Pacheco Jiménez, quien considera que el recurso a asuntos de actualidad y relevancia pública contribuye a que los y las estudiantes perciban de forma más evidente la aplicación práctica de aquello que estudian.

De este modo, se podrán repasar elementos relacionados con el derecho constitucional, todo lo que se deriva del derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, el derecho civil e incluso el derecho internacional después de que la cantante barranquillera se haya trasladado a Miami con los hijos de la pareja. Para ello, se contará con la participación del abogado y socio del bufete EJASO José Vicente Roldán Martínez, quien hablará del “despecho y los límites del derecho al honor”.

A continuación, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Esther González Hernández pronunciará la conferencia “Arte y orden. Shakira, Miley Cyrus y otras voces y el derecho constitucional a la libertad creativa”. Para finalizar, la profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid Juliana Rodríguez Rodrigo hablará de los tribunales competentes y la ley aplicable en estos casos de posible reclamación de responsabilidad por daños.

La profesora Nieves Pacheco Jiménez y sus colegas no descartan recurrir a la polémica de Ana Obregón y su nieta, gestada por subrogación en Estados Unidos con esperma de su hijo fallecido, para una próxima jornada, según ha asegurado la Universidad de Castilla-La Mancha.