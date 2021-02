Colectivos feministas y universidades se vuelcan por la igualdad para conmemorar el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia

Este jueves, día 11 de febrero, se celebra el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, una fecha que cada año recuerda las dificultades que sigue habiendo en el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres en este sector. Por este motivo, ya se han sucedido varias iniciativas en Castilla-La Mancha para conmemorar la fecha y ensalzar el papel de la mujer en un área en el que todavía no ocupa las posiciones que le corresponden ni cobra salarios equitativos.

Desde el colectivo Feministas de Pueblo de la región, recalcan que del total de estudiantes que formalizaron matrícula en el sistema universitario español en el pasado curso, el 59% fueron mujeres, la mayoría de las cuales, sin embargo, cursaron carreras no técnicas según el informe “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español, 2019-2020”, del Ministerio de Universidades. “Las razones que explican esta ausencia de mujeres en las carreras tecnológicas son variadas. Una de las más importantes reside en el diferente proceso de formación y toma de conciencia de las propias capacidades que tienen niños y niñas”.

También subraya esta asociación que a la mejora de la situación no contribuye el hecho de que en los hogares se sigan perpetuando “roles estereotipados” cuando se asignan tareas y comportamientos que tienen más en cuenta el sexo que la personalidad de niñas y niños. Y a ello se suman los “techos de cristal y los suelos pegajosos”, es decir, las dificultades que las científicas tienen para compatibilizar la investigación con las responsabilidades del cuidado. Además, en estos tiempos de pandemia, de confinamiento y teletrabajo la producción científica de las mujeres ha disminuido ostensiblemente, mientras que la de los hombres se ha incrementado.

"No todo está hecho"

El 11 de febrero es, por tanto, un día para recordar que “no todo está hecho respecto a la igualdad de oportunidades y que no es suficiente con la igualdad legal para acabar con las discriminaciones”. En este sentido, la Asociación Feministas de Pueblo quiere, no solo hacer visibles las dificultades que mujeres y niñas tienen para acceder al mundo científico y tecnológico, sino también poner en valor a las científicas que a lo largo de los siglos han contribuido al desarrollo humano, aunque no hayan sido tenidas en cuenta.

Para ello ha elaborado una actividad llamada “El Árbol de la Ciencia”, que, de manera desinteresada ha enviado a todos los centros educativos y de la mujer de la región. La actividad va acompañada de una serie de fichas dedicadas a diferentes científicas y a las aportaciones que han realizado. La intención es dar a conocer el trabajo de “tantas mujeres olvidadas o relegadas y así rescatarlas para el alumnado más joven de todas las etapas educativas”. Este “Árbol de la Ciencia” podrá ser visto en los colegios públicos Virgen de la Sierra (en Villarrubia de los Ojos), Maestre de Calatrava (en CiudadReal), San Juan Bautista (Toledo) y en parques de Villarrubia de los Ojos, Almagro, Alcázar de San Juan, Manzanares, Tomelloso, Socuéllamos, Puertollano, Toledo, Orgaz, Las Pedroñeras, Almansa y Guadalajara.

Este mismo día, la asociación ha organizado una webinar sobre la mujer en la ciencia en la que participarán cuatro científicas castellanomanchegas: María Muñoz Muñoz, Helena Isla Mata, María José Establés Heras y Antonia García Ruiz. Asimismo, como en otras ocasiones, esta asociación hará una campaña en redes sociales con esta temática y la divulgación de un video de ficción en el que se pretende poner de manifiesto la inquietud alquimista que ha acompañado a las mujeres a través de las generaciones.

Otras iniciativas se han sumado a este día de celebración y denuncia. Así, las investigadoras de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM en Toledo, van a promover en los colegios rurales el acceso a la ciencia y la generación de referentes. Desde esta semana, 20 centros de la provincia recibirán material para realizar experimentos guiados por tutoriales que las propias científicas desarrollarán a través de Microsoft Teams. "Todos los años por estas fechas celebramos el 11 de febrero para dar a conocer el papel de nuestras profesoras e investigadoras y fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes, especialmente entre las niñas", ha explicado la profesora Itziar Rodríguez.

"Desde la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica vamos a enviar a 20 centros situados en zonas rurales de la provincia de Toledo una serie de materiales para que puedan realizar dos experimentos en sus aulas, guiados por unos vídeos que hemos preparado para explicar los experimentos. Hemos seleccionado centros en municipios pequeños que normalmente tienen menos acceso a este tipo de actividades", ha señalado la profesora. Uno de los experimentos es la realización de un herbario y el otro consiste en realizar sembrar en placas de Petri antes y después del lavado de manos con gel hidroalcohólico, con el fin de ver los microorganismos que se desarrollan si no las lavamos de manera correcta.

También la Universidad de Alcalá (UAH) ha organizado un encuentro virtual que será retransmitido este jueves en directo a las 12:00 horas a través del canal de YouTube de la Universidad de Alcalá y de la plataforma Zoom. En el mismo se hablará de figuras femeninas de la ciencia para hablar del papel que ocupan, el que deben ocupar y las trabas a las que se ven expuestas solo por ser mujeres.

Ponencias y conferencias

A las 12:00 horas, el Rector de la UAH, José Vicente Saz inaugurará la sesión que dará paso a la profesora del área de Construcciones Arquitectónicas en la Escuela de Arquitectura, Paz Núñez, con la conferencia 'Aportaciones académicas y sociales de una arquitecta desde la perspectiva universitaria'. Posteriormente, se celebrará una mesa redonda, moderada por Vanessa Tabernero, vicedecana de la Facultad de Ciencias, titulada 'La Historia, las mujeres y las carreras CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)' en la que participarán las profesoras de la UAH: Lourdes Jiménez, Paula Ortega y Esther Palomar. Para finalizar, la jornada será clausurada por María Jesús Such, vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la UAH.

Esta universidad recalca que trabaja para concienciar sobre la necesidad de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, no solo en la ciencia. Por ello, también ha creado los Premios Francisca de Nebrija que este año, la categoría de Mejor Trabajo Fin de Máster ha recaído en la obra de Estefanía Serrano de la Brena, dirigido por Germán Ros y titulado 'Fomento de las vocaciones científicas en alumnas de la Educación Secundaria', muy acorde con el día que celebraremos próximamente.

Por su parte, la Unidad de Investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos se ha sumado, en colaboración con la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) a la organización de charlas divulgativas online a cargo de neurocientíficas del centro, así como entrevistas a mujeres de otros ámbitos profesionales, para que expliquen su experiencia personal y las dificultades que hayan podido encontrarse en el desarrollo de su carrera. Los contenidos se dirigirán especialmente a niñas y niños estudiantes de ESO, Formación Profesional, universitarios y público en general interesado en acercarse al mundo científico en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

La comisión organizadora, formada por las científicas María Cristina Ortega, Juliana M. Rosa, Teresa Muñoz, junto con el también investigador David Reigada, ha diseñado un programa en el que las investigadoras de la Unidad de Investigación del Hospital, Vanesa Soto, Maria Isabel Sinovas, Maria Eugenia González y Ángela Marquina hablarán de sus proyectos científicos en el centro. La recientemente nombrada directora del Hospital Nacional de Parapléjicos, Sagrario de la Azuela, ofrecerá una visión institucional sobre la brecha de género y propondrá algunas soluciones que se podrían implementar en el ámbito de la gestión para su reducción.