Podemos acusa a la Junta de "vagancia" y pide la presentación "inminente" del informe sobre residencias

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha acusado a la Junta de "vagancia" y ha pedido la presentación "inmediatamente", de forma "inminente, del informe sobre lo ocurrido en las residencias de mayores en relación a la COVID-19.

Fernández se ha referido a lo que considera el "mayor problema" que ha sufrido Castilla y León en estos meses y ha conminado a la Junta a que presente este informe "prometido, pactado y acordado" en el acuerdo sobre la reconstrucción social y económica, que ha afirmado que el Gobierno autonómico incumple "sistemáticamente" y en este caso es la "vulneración más sangrante".

El procurador de Podemos ha asegurado que la Junta ha demostrado una "vagancia" que es "inaceptable" y ha aseverado que "ser vago siempre es negativo", pero cuando se habla de salud y vidas personas "es muy grave y peligroso".

Pablo Fernández, tras calificar de "intolerable" que la Comunidad esté dirigida "por gandules", ha advertido de que se está "a las puertas de una segunda ola" si no se está sufriendo ya y no se ha corregido nada, pero tampoco se han implementando nuevas medidas o establecido protocolos claros. "No puede ser que mismas medidas que se tomaron en marzo porque los resultados dramáticos ya los conocemos", ha avisado.

Además, ha asegurado que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, repite "como un mantra" que hay que reforzar "lo mucho que había funcionado el sistema" pero "la triste y tremenda realidad contradice a la consejera".

Toma de medidas

Ante ello, ha exigido más inspecciones, protocolos "claros y diáfanos" de actuación, protección y seguridad para trabajadores y usuarios, pero sobre todo cree que hay que conocer y saber qué se ha hecho estos meses, "qué falló, qué se hizo mal", qué hay que "corregir" y cuál es la "hoja de ruta" y la calificación ante el preocupante incremento de brotes en residencias como ejemplo de los cuales ha puesto los declarados en Candeleda (Ávila), Sanabria (Zamora) y Valladolid.

"Mientras los brotes se suceden y los contagios se multiplican la Junta y consejera se refocilan en su desidia e inacción, algo que no se puede consentir", ha afirmado.

Por ello, ha reiterado su exigencia de que se presente ya ese informe para conocer qué se hizo y saber "a ciencia cierta y de forma clara" cuál es la hoja de ruta de la Junta en las residencias, "si es que tiene alguna".

Además, considera que es "del todo inadmisible" que la Junta "incumpla sistemáticamente todos y cada uno puntos nucleares" del pacto de recuperación y ha señalado que ésta es la vulneración "más sangrante de todas" y ha aclarado que Podemos, como desde hace meses, seguirá pidiendo e intentando que se cree una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores.

En este sentido, ha recordado que en su día se les dijo que el informe iba a ser "suficiente" para aclarar lo sucedido, pero Fernández ha explicado que para su formación nunca lo fue, el informe debería haberse presentado y ya estar debatido en las Cortes, y seguirán "trabajando, luchando y peleando" para que se cree una comisión, para lo que iniciarán una interlocución "más fluida y constante" para intentar sacarla adelante.

El secretario general de Podemos ha añadido que además de "necesario" y "adecuado" ha asegurado que esa comisión de investigación es "lo que demandan los familiares de cientos de personas fallecidas" en las residencias y se quiere que vuelva a pasar lo mismo.