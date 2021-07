Castilla y León cierra las discotecas a las 2.00 y prohíbe el consumo en barra

Castilla y León mantiene abiertas las discotecas pero rebaja el aforo a un tercio. También prohíbe bailar y el consumo en barra o de pie en todo el ocio nocturno. No se permitirá utilizar las pistas de baile. No se podrá consumir en barra o de pie, si no que deberán estar sentados en una mesa o agrupaciones de mesas, con un máximo de diez personas por grupo. Así lo ha acordado este jueves el Consejo de Gobierno.

El resto de establecimientos de ocio nocturno como pubs o karaokes no podrán superar el aforo de 75% en salas de hasta 50 clientes y del 50% en las salas de más de 40 clientes. Las peñas tendrán que cerrar. Además, el interior del ocio nocturno podrá abrir hasta las dos de la mañana y no podrán entrar clientes nuevos más allá de la una de la mañana. Estas nuevas limitaciones entrarán en vigor este viernes durante 14 días.

El resto de actividades y sectores se mantendrán en nivel 1, como hasta ahora.

El vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, ha justificado estas "medidas especiales" dirigidas "específicamente" a los sectores "en los que se concentra la infección del aumento espectacular de la incidencia". "Vamos a eludir nuestra responsabilidad", ha añadido.

Igea ha pedido "extremar el rigor" en el cumplimiento de las normas y ha reclamado la colaboración de los municipios para controlar a los locales que incumplan las medidas y que controle el ocio en fiestas, casas y botellones. Igea ha descartado subir al nivel 2 de alerta: "No queremos hacer daño a quien no supone un problema en este momento".