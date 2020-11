Un concejal de Ciudadanos en Salamanca carga contra la Junta por cerrar los bares

A la Junta de Castilla y León, le ha salido un político crítico con las últimas medidas que ha impuesto y es de Ciudadanos, partido que forma parte del bipartito del Gobierno autonómico a medias con el PP. Para el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño (Cs), "es muy difícil de explicar la situación actual" ante medidas que se están tomando y ha pedido a la Junta "sensatez y responsabilidad" a la hora de dar nuevos pasos ante la pandemia. Castaño no sólo pertenece al mismo partido que el vicepresidente, Francisco Igea, también es hermano de David Castaño, que pertenece al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León.

Fernando Castaño ha presentado este viernes una web que informa de los bares y restaurantes que sirven comida a domicilio o para recoger. En la rueda de prensa ha relatado que una autónoma le había comentado que "se sentía representada por el Gobierno de la Junta, se sentía representada, hasta ayer, por Alfonso Fernández Mañueco, en el que confiaba" y que ella le había preguntado cómo la Administración no había previsto "antes" un plan de choque como el ahora anunciado para hacer frente al incremento de casos, ante lo que Castaño ha afirmado que "es muy difícil de explicar", informa Europa Press.

Castaño ha criticado el hecho de que Europa esté tomando esa misma medida pero también "contra medidas" e indirectamente ha aludido a Igea. "Hablamos de que nos gustaría tener una Merkel, un Macron, pero luego tomamos por nuestra cuenta y riesgo decisiones; y luego pedimos, eso sí, que haya un plan nacional, que tiene que haberlo". La pasada semana, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el vicepresidente lamentó no tener a Merkel o a Macron en el gobierno central para tomar medidas eficaces.

Castaño también ha criticado la "inactividad" del Gobierno de España, pero ha insistido en que la Junta tiene que actuar con "sensatez y responsabilidad" en una sociedad en la que hay "dos tipos de personas", las que están "muertas de miedo" por la pandemia y los "desafectados con las medidas que se toman, y cada vez son más y se cargan más de razones". Así, ha pedido a la Junta que explique "bien" lo que hace, porque "se está fallando en la estrategia de comunicación".

El toque de queda tampoco es del gusto del concejal, que ha apuntado que se tomó esa decisión antes de que se decretase el estado de alarma y que la Junta ordenó "una medida que jurídicamente no se podía tomar" y que posteriormente anuló el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Castaño se ha preguntado si "tanta prisa había" para no esperar a la medida estatal. "Hasta ahora, los que se saltaban las leyes eran los separatistas ¿ahora también nosotros?", ha cuestionado. Por último, ha instado que las medidas no se tomen "desde el punto de vista de la dureza y sí desde la eficacia".