Condena de cuatro meses de cárcel a un hombre por desatender a una hija con una enfermedad mental

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a cuatro meses de prisión por incumplimiento de deberes familiares a un hombre de 76 años que cuidaba de su hija, con esquizofrenia y diabética, quien no se trataba y no acudía al especialista desde hacía siete años, no salía de casa y llevaba dos semanas, hasta que el padre avisó a emergencias, alimentándose solo con bebidas azucaradas.

Según la sentencia, el 8 de febrero de 2019, el progenitor, que es viudo y que vivía con ella, llamó al hospital Virgen del Castañar en Béjar para pedir ayuda médica, pues su hija "no quería comer" y "no podía moverse", por ello un facultativo se trasladó hasta la vivienda y se encontró con ella en "un estado lamentable", con una herida en un dedo que desprendía "fuerte olor" y un estado de caquexia.

Por ello, tras su paso por el hospital de la localidad, fue trasladada de manera urgente al Clínico Universitario de Salamanca, donde fue tratada y donde tuvo que ser intervenida para la amputación de la mano derecha, que estaba gangrenada como consecuencia de la diabetes.

Posteriormente, una psiquiatra comprobó que fue diagnosticada por esquizofrenia en 2009, sin tratamiento y sin acudir al especialista desde 2012, y que ya había estado ingresada en 2006,2007 y 2008 por depresión y ansiedad.