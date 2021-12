Podemos dice que las elecciones de Castilla y León serán el "primer paso" del frente amplio de Yolanda Díaz

Podemos ha asegurado que las elecciones anticipadas en Castilla y León serán el "primer paso" del frente amplio progresista que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha destacado su apuesta decidida por incorporar a colectivos de la sociedad civil.

Así lo ha detallado en rueda de prensa este lunes el coportavoz estatal y líder de la formación morada en Castilla y León, Pablo Fernández, tras la decisión del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes de Castilla y León, sacar a Ciudadanos del Ejecutivo y convocar comicios para el próximo 13 de febrero.

Fernández ha tildado la decisión de Mañueco de "profundamente irresponsable", al producirse en "plena pico" de la nueva ola de la pandemia con un "crecimiento desbocado" de casos positivos". A su juicio, esa actitud demuestra que al dirigente popular solo le interesa sus "cuestas electorales" y los intereses "partidistas" frente a los de la ciudadanía.

Es más, Fernández ha recriminado que "no es casual" que la Junta de Castilla y León no haya hecho nada, a su juicio, ante el aumento de la incidencia del Covid-19 en las últimas semanas, lo que corrobora que todo esto obedecía a una estrategia del PP para "no perjudicarse" de cara a esta cita electoral que acaba de adelantar.

Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde irán juntas

Sin embargo, ha garantizado que el espacio confederal está "preparado" e "ilusionado" de dar "el primer paso del frente amplio" que abandera Yolanda Díaz en Castilla y León, que aglutine a otras fuerzas de izquierda más allá de la que componen Unidas Podemos (Podemos, IU y Alianza Verde).

De esta forma, ha proclamado que ya llevan semanas trabajando en esa candidatura de unidad en Castilla y León y ha garantizado que su voluntad es "integrar" a la sociedad civil, con presencia de colectivos sociales y plataformas vecinales, de cara a configurar una alternativa que permita "poner fin" a 35 años de gobiernos del PP, marcados por las "corruptelas", la despoblación, el exilio y la pobreza".

En definitiva, el dirigente de la formación morada ha reivindicado que será un "proyecto ilusionante", que abrirá el camino para el desarrollo de un frente amplio nacional, y en el que se volcarán para concretar en las próximas semanas.

Conversación con Yolanda Díaz

Fernández, que por su condición de líder del partido en la región entra en las quinielas para ser de nuevo candidato, ha detallado que aún no ha conversado con Díaz sobre el adelanto electoral, para especificar que hablarán con ella en las próximas horas sobre las perspectivas de frente amplio en la comunidad autónoma.

Por otro lado, ha manifestado que respeta la decisión de la plataforma '¡Soria ya!' de presentarse a estos comicios y continuarán conversando con la sociedad civil para ensanchar la base electoral actual de Unidas Podemos.