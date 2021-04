GUÍA | Quién y cuándo puede vacunarse esta semana en Castilla y León

Cada provincia de Castilla y León está vacunando a un grupo diferente de vacunación. elDiarioCyL ha recopilado los carteles difundidos por Sanidad en los últimos días para conocer quién debe vacunarse en cada sitio y dónde debe acudir para vacunarse. Estas personas son convocadas sin cita previa y deben ir al punto de vacunación con la tarjeta sanitaria o mutualista y con el DNI.

No deben acudir personas enfermas de COVID o en cuarentena, tampoco deben vacunarse los pacientes trasplantados, en diálisis o en tratamiento oncológico, ni las personas con síndrome de down de 40 o más años. Si alguien no puede acudir a la vacunación, será convocado en próximas fechas.

Puedes consultar los datos por provincias y accederás a más información pinchando en el apartado 'Estos son los turnos'. Soria ya ha terminado de vacunar a su población de más de 70 años y de los nacidos en 1956 y 1957.