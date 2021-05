No hay ninguna causa abierta por las vacaciones de Óscar Puente junto a un empresario

No hay ninguna investigación abierta por las vacaciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, junto a un empresario el pasado verano. Al contrario de la información publicada por El Mundo y de la que se hizo eco este diario, fuentes judiciales han precisado a elDiario.es que el juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid no instruye diligencias previas tras recibir una querella de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege. La titular del juzgado se ha abstenido por razón de parentesco con el alcalde y el asunto está a la espera de que se turne a otro juzgado y este decide si la admite a trámite o no.

Durante la primera etapa de la pandemia, cuando el mercado de mascarillas y epis había colapsado, el alcalde de Valladolid informó a los grupos de la oposición de que podía conseguir equipos de protección individual a través de un empresario amigo. En ese momento todos estuvieron de acuerdo y la adjudicación por algo más de 19.000 euros, se realizó. Meses más tarde un digital informó de que Óscar Puente había pasado unos días con el empresario a bordo de un velero.

El líder de Ciudadanos en Valladolid, Martín Fernández Antolín, defendió a Puente, ya que según él, lejos de ocultarlo, "el alcalde habló explícitamente de que era un amigo suyo, no sólo alguien a quien conocía, sino a quien podía dirigirse con las máximas garantías. Fernández Antolín, además, afeó la actitud del PP, que consideró "injusta", y ha mostró su extrañeza ante las declaraciones de la presidenta del PP, Pilar del Olmo: "Todos conocíamos de esta relación".

El PP anunció que no presentaría denuncia, que se la había hecho entrega "a quien se la tenía que entregar", aunque no aclaró a quién. La Asociación Pro Lege tiene una vinculación con el PP: su presidenta, Carolina Mata aseguró en redes estar "muy orgullosa" de su partido incluso instó a una simpatizante de Vox a que se pasase al Partido Popular, tal y como informó Infolibre.

Pro Lege participa como acusación particular en el 'Caso Dina' una pieza de 'Kitchen' en la que se investiga concretamente el robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo --hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo--. Tambien se personó en el caso Neurona -que se archivó en marzo-.y presentó una querella contra Joaquim Torra por supuesta colaboración con banda armada, tenencia ilícita de explosivos y estragos terroristas, pero no fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia.